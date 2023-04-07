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В Свердловской области порядка 600 новых лифтов в многоквартирных домах закуплены в Белоруссии

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2023. Порядка 600 новых лифтов в многоквартирных домах Свердловской области были поставлены в Россию из Белоруссии. Всего с 2016 года в регионе было заменено 2,9 тыс. лифтов в домах, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

В Свердловской области порядка 600 новых лифтов в многоквартирных домах закуплены в Белоруссии
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

Замена лифтового оборудования в Свердловской области проводится с 2016 года в рамках инициированной губернатором региона Евгением Куйвашевым ускоренной программы обновления лифтового оборудования. Проведенная замена лифтов уже позволила улучшить условия проживания для 350 тыс. свердловчан.

В 2023 году в регионе будет заменено 93 лифта в 46 жилых домах, расположенных на территории восьми муниципальных образований — Екатеринбурга, Новоуральска, Краснотурьинска, Ревды, Полевского, Лесного, Верхней Пышмы и Заречного.

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