В Свердловской области порядка 600 новых лифтов в многоквартирных домах закуплены в Белоруссии

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2023. Порядка 600 новых лифтов в многоквартирных домах Свердловской области были поставлены в Россию из Белоруссии. Всего с 2016 года в регионе было заменено 2,9 тыс. лифтов в домах, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. В Свердловской области досрочно будет заменено 552 лифта в многоквартирных домах, из ...23.07.2020 В 2020 году в многоэтажном жилфонде Екатеринбурга заменят 196 лифтов
УрБК, Екатеринбург, 23.07.2020. В 2020 году в многоэтажном жилфонде Екатеринбурга заменят 196 лифтов. Об этом сегодня ...16.06.2017 В Свердловской области опубликовали список домов, в которых за год заменят лифты
УрБК, Екатеринбург, 16.06.2017. В Свердловской области утвердили перечень домов, которые вошли во второй этап областной ...12.08.2013 В многоквартирных домах Свердловской области началась замена лифтов
УрБК, Екатеринбург, 12.08.2013. В многоэтажных жилых домах Свердловской области началась замена отслуживших срок ...13.09.2010 В 2010 году в Екатеринбурге будет заменен 61 лифт
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2010. На Урале продолжается замена лифтового оборудования в муниципальных образованиях — ...