Поднимающее сотрудничество

В рамках международной выставки ИННОПРОМ, которая проходит в эти дни в уральской столице, ГК «КОРТРОС» (в Екатеринбурге представлена АО СЗ «РСГ-Академическое) и Могилевский завод лифтового машиностроения (ОАО «Могилевлифтмаш») подписали соглашение о сотрудничестве в вопросах импортозамещения лифтов, в том числе для жилых домов.На стенде Свердловской области подписи под документом поставили генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев и заместитель гендиректора по коммерческим вопросам холдинга «Могилевлифтмаш» Антон Бельский. Соглашение подписано в присутствии губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и министра промышленности Беларуси Александра Рогожника.Согласно документу, в Екатеринбурге уже в ближайшее время может быть построен завод по сборке высокоскоростных лифтов ОАО «Могилевлифтмаш». На данный момент стороны изучают площадки для размещения производства. Вероятнее всего, предприятие будет построено на территории Академического района. Предполагается, что благодаря строительству завода в районе появятся новые рабочие места.«Проектом предусмотрено размещение на территории Академического района сборочного производства лифтов. Такое предприятие позволит выпускать от 500 единиц оборудования в год. Мы запланировали старт проекта уже в этом году. Сейчас рассматриваются несколько участков в Академическом», — рассказал директор по закупкам ГК «КОРТРОС» Александр Копин.Первые лифты, собранные на новом заводе, будут направлены на оборудование многоквартирных домов в микрорайоне «Академический — 2», строительство которого АО СЗ «РСГ-Академическое» начнет уже в этом году на земельном участке площадью до 5 га в районе улицы Лучистая и ЕКАДа.Благодаря новому производству будут закрыты потребности застройщика восьмого района в подъемном оборудовании. После этого лифты будут поставляться в другие регионы Урала и Сибири.Лифты от белорусских производителей имеют целый ряд преимуществ. Так, например, скорость движения кабины составляет от 2,5 м/с до 4 м/с. Кроме этого, могилевские лифты почти не зависят от импортных комплектующих.«Производство Могилевского завода зависит в минимальной степени от поставок импортного оборудования. Доля импортных комплектующих составляет всего порядка 7-10%, все остальное мы производим сами — от гайки до литейного производства. При этом мы руководствуемся в работе двумя принципами — безопасность и комфорт пассажиров. Например, у нас имеются кабины с возможностью воспроизведения голосовых сообщений для пассажиров, которые плохо видят, или приспособленные для перевозки маломобильных групп населения», — сказал заместитель генерального директора ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения» Антон Бельский.Александр Копин, в свою очередь, подчеркнул, что белорусский производитель был выбран в качестве партнера в том числе благодаря наиболее полному циклу производства подъемного оборудования.«Производство Могилевского завода минимально зависит от поставок импортного оборудования — ключевые узлы разрабатываются на заводе, поэтому мы рассчитываем, что локализация производства будет максимальной. Частотные регуляторы, в том числе лебедки, будут собственного производства», — отметил Александр Копин.Он также добавил, что белорусские партнеры были выбраны еще и потому, что «Могилевлифтмаш» на сегодняшний день является одним из крупнейших производителей подъемников на постсоветском пространстве. На предприятии изготавливают порядка 15 тыс. единиц оборудования в год.Кроме того, в рамках выставки ИННОПРОМ ведущий девелопер Академического района представил макет энергоэффективного дома. Напомним, что в многоквартирном жилом доме, расположенном на улице Мехренцева, 36, предусмотрены системы рекуперации тепла сточных вод и вентиляционного воздуха. Такие технологии позволяют жильцам сокращать расходы на «коммуналку» — к примеру, за нагрев воды и электроэнергию. Также сэкономить на электричестве позволяет солнечная электростанция, расположенная на крыше дома. Отмечается, что солнечные панели появятся и на фасаде дома в квартале «Олимпика», который будет сдан в конце текущего года.«При установке солнечных панелей на крыше мы должны понимать, что ее площадь ограничена. Но даже в этом случае экономия на коммунальных платежах за освещение мест общего пользования для жителей дома составляет порядка 100 тыс. руб. в год. Чтобы увеличить площадь солнечных панелей, мы решили разместить их также на фасадах дома. Это позволит в два раза увеличить сбор солнечной энергии, и экономия на содержание мест общего пользования для жильцов составит уже порядка 150-200 тыс. руб. в год», — рассказал генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.Кроме того, он подчеркнул, что в восьмом районе активно применяются и другие инновационные и экспериментальные методы, направленные на улучшение качества жизни на территории района. Стоит добавить, что, помимо комфорта для жителей, нововведения позволяют академчанам экономить на оплате коммунальных услуг.