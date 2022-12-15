Солнечная энергия для жизни

Ведущий застройщик Академического района Екатеринбурга АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») примет участие в премии 100+Awards с проектом «Дом с фасадом из солнечных элементов» в номинации «Лучшее инженерное решение объекта строительства». Солнечная энергия будет обеспечивать часть оплаты общедомовых расходов в новостройке около Преображенского парка.



Оригинальное решение застройщик применил в доме 12.8, расположенном в квартале «Олимпика», где в декабре прошлого года стартовали продажи первых квартир.







При проектировании был проведен расчет инсоляции фасада здания с учетом теней, падающих от соседних зданий, и времени суток и выбран оптимальный вариант размещения конструкций. Фотоэлектрические панели от российского производителя «Хевел» были размещены на парапетной части блока 12.8 с южной и юго-западной стороны, что позволит максимально использовать энергию солнца в течение светового дня.



Инновационный облицовочный материал — это единственное на сегодняшний день в России решение для фасадов с функцией выработки электроэнергии. Стоит отметить, что, кроме традиционного черного цвета, солнечные панели представлены в бежевом оттенке. Благодаря этому проектировщики создали в доме панорамное остекление, которое стилистически сочетается с солнечными панелями и гармонично продолжает архитектурную линию фасада.



Этот солнечный фасад сможет вырабатывать около 37 тыс. киловатт-часов в год, таким образом покрывая потребность в освещении мест общего пользования, работу лифтов и другие нужды дома. За счет энергии солнца в весенне-летний период будет замещаться до 30% общедомового потребления электроэнергии, а в осенне-зимний период — до 15%, что позволит жильцам ежегодно экономить более 150 тыс. руб. на общедомовые нужды. КПД солнечной ячейки составляет порядка 24%, разработчик гарантирует высокую производительность солнечных панелей: эффективность модуля составит не менее 80% после 30 лет эксплуатации. Гарантия производителя на панели составляет при этом более 50 лет.







Добавим, что использование фасадных систем с фотоэлектрическими модулями в качестве облицовочного материала позволяет снизить эксплуатационные затраты и обеспечить независимость от роста тарифов на электроэнергию, получить дополнительную выгоду за счет скидки по налогу на имущество на три года для объектов, использующих энергию от возобновляемых источников, обеспечить бесперебойное энергоснабжение при использовании накопителей энергии и организовать резервную систему электроснабжения наиболее важных объектов и процессов, для которых критична стабильность энергообеспечения. Кроме этого, использование возобновляемого источника электроэнергии позволяет уменьшить генерацию электрической энергии от традиционных источников (ТЭЦ, ТЭС) и способствует снижению выбросов углекислого газа в окружающую среду при сжигании природного газа.



Энергоэффективные дома — один из важных трендов строительства жилья в Академическом районе Екатеринбурга. Застройщик АО СЗ «РСГ-Академическое» внедряет это и другие современные экологичные решения, которые помогают рационально использовать ресурсы, а жителям — экономить на коммунальных платежах.



Ранее технология была успешно реализована в доме на улице Мехренцева, 36, где солнечные панели расположены на крыше многоквартирного дома. Этот проект также вошел в число лауреатов всероссийского конкурса «Энергоэффективное ЖКХ», одержав победу в номинации «Лучший построенный энергоэффективный дом».







Фотоэлектрические модули на крыше дома на улице Мехренцева, 36 стали первым реализованным в России проектом размещения солнечной электростанции на крыше многоквартирного жилого дома.



Добавим, что всероссийская инженерно-архитектурная премия 100+ AWARDS, на победу в которой претендует ведущий девелопер Академического района, основана в рамках крупнейшего международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild.



Это ежегодное мероприятие, направленное на поощрение специалистов и компаний, внесших существенный вклад в развитие инженерных и конструктивных решений в гражданском и промышленном строительстве, архитектурной мысли, инженерно-строительной науки.



Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild пройдет в Екатеринбурге с 3 по 6 октября 2023 года.



Изображения предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»