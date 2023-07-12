Старт солнечной энергии

Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

В Академическом районе Екатеринбурга строители приступили к монтажу солнечных панелей на фасадах многоквартирного дома в квартале «Олимпика». Такое энергетическое решение позволит жильцам экономить на общедомовом потреблении электроэнергии и сберегать природные ресурсы.Стоит отметить, что дом с фотоэлектрическими модулями на фасадах от ГК «КОРТРОС» (в Екатеринбурге представлен АО СЗ «РСГ-Академическое» и ООО «РСГ-Инженерная инфраструктура») попал в шорт-лист Всероссийской инженерно-архитектурной премии 100+ Awards.При проектировании был проведен расчет инсоляции фасада здания с учетом теней, падающих от соседних зданий, и времени суток и выбран оптимальный вариант размещения конструкций. Фотоэлектрические панели от российского производителя «Юнигрин Энерджи» будут размещены на парапетной части блока 12.8 с южной и юго-западной стороны, что позволит максимально использовать энергию солнца в течение светового дня.Инновационный облицовочный материал — это единственное на сегодняшний день в России решение для фасадов с функцией выработки электроэнергии. Стоит отметить, что, кроме традиционного черного цвета, солнечные панели представлены в бежевом оттенке. Благодаря этому проектировщики создали в доме панорамное остекление, которое стилистически сочетается с солнечными панелями и гармонично продолжает архитектурную линию фасада.Такой солнечный фасад будет вырабатывать 36 тыс. киловатт-часов в год, таким образом покрывая потребность в освещении мест общего пользования, работе лифтов и другие нужды дома. За счет энергии солнца в весенне-летний период будет замещаться до 30% общедомового потребления электроэнергии, а в осенне-зимний период — до 15%, что позволит жильцам ежегодно экономить более 150 тыс. руб. на общедомовые нужды. КПД солнечной ячейки составляет порядка 24%. Разработчик гарантирует высокую производительность солнечных панелей: эффективность модуля составит не менее 80% после 30 лет эксплуатации. Гарантия производителя на панели составляет при этом более 50 лет.Добавим, что использование фасадных систем с фотоэлектрическими модулями в качестве облицовочного материала позволяет снизить эксплуатационные затраты и обеспечить независимость от роста тарифов на электроэнергию. Также это помогает получить дополнительную выгоду за счет скидки по налогу на имущество на три года для объектов, использующих энергию от возобновляемых источников; обеспечить бесперебойное энергоснабжение при применении накопителей энергии и организовать резервную систему электроснабжения наиболее важных объектов и процессов, для которых критична стабильность энергообеспечения. Кроме этого, использование возобновляемого источника электроэнергии позволяет уменьшить генерацию электрической энергии от традиционных источников (ТЭЦ, ТЭС) и способствует снижению выбросов углекислого газа в окружающую среду при сжигании природного газа.Подобное энергоэффективное решение застройщик уже применил на экспериментальном доме на улице Мехренцева, 36. Там с 2021 года солнечная электростанция установлена на крыше здания. Панели «собирают» электромагнитное излучение солнца и преобразуют его в электрический ток. После этого энергия передается в сеть многоквартирного дома для освещения мест общего пользования.Технологии, которые позволяют выдавать в сеть солнечную энергию, застройщик восьмого района АО СЗ «РСГ-Академическое» намерен реализовать и на других строящихся жилых объектах, в том числе в квартале Спутник-1.