Город из умных домов

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ЖК «Олимпика» в Академическом районе Екатеринбурга стал номинантом 16-й федеральной премии Urban ...

ГК «КОРТРОС» будет применять в столице инновационные строительные решения из Академического района Екатеринбурга

УрБК, Москва, 19.04.2024. ГК «КОРТРОС» планирует применять инновационные строительные решения, которые успешно ...

Старт солнечной энергии

В Академическом районе начался монтаж солнечных панелей на фасадах домов в квартале «Олимпика» ...

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Дом с фасадом из солнечных элементов в Академическом районе заявлен на премию 100+Awards ...

Минстрой РФ и ГК «Кортрос» договорились об использовании разработок компании в реализации нацпроекта «Умный город»

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2019. ГК «Кортрос» активно внедряет новейшие технологии в сферу строительства, таким образом ...