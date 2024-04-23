Город из умных домов

На пленарном заседании «Умный город — Строим вместе», которое прошло в Перми в рамках V Международного форума по развитию и цифровой трансформации городов, директор по цифровой трансформации ГК «КОРТРОС» Дмитрий Лебедев рассказал о смарт-инфраструктуре, которую компания развивает в проектах во всех регионах присутствия. По его словам, такой подход способствует повышению уровня жизни граждан и доступности предоставляемых сервисов.
«Умный город выигрышен для всех сторон: в первую очередь для владельцев недвижимости, которые смогут пользоваться сервисами нового поколения, для государства, которое за счет цифровых технологий повысит благополучие населения, и для девелопера. Мы получим повышение узнаваемости бренда и повторные продажи благодаря росту уровня удовлетворенности клиентов», — поделился Дмитрий Лебедев.
Он также напомнил, что в конце мая правительство Пермского края, ГК «КОРТРОС» и IT-компания «Юникорн» заключили соглашение о создании первого в России цифрового квартала. Он появится на территории микрорайона «Дом культуры железнодорожников» (ДКЖ) и займет около 25 га.
В проект будут заложены все технологии, наработанные ГК «КОРТРОС» за последние восемь лет. Так, текущий стандарт смарт-инфраструктуры 2.0 в части жилой недвижимости компании включает 15 разделов. Среди них сети связи с усилением сигнала, цифровые счетчики, система доступа, умный лифт и почтовые ящики, мобильное приложение, цифровая УК и виртуальная диспетчерская.
Кроме этого, Дмитрий Лебедев рассказал о том, что в квартале «Дом культуры железнодорожников» в Перми планируется построить первую в регионе умную школу на 1,2 тыс. мест и умный детский сад.
Отдельным аспектом работы в умном квартале станет цифровизация с целью повышения энергоэффективности. Так, при возведении Академического района в Екатеринбурге ГК «КОРТРОС» успешно реализовала
проект по рекуперации тепла от водоотведения и установке солнечных панелей на фасадах. Обе инициативы снижают стоимость эксплуатации. Однако поддерживать работу такого оборудования под силу только цифровой УК.
Стоит отметить, что ГК «КОРТРОС» активно внедряет инновационные технологии при строительстве новых объектов в регионах и в случае их успешного применения масштабирует новинки на другие территории. Так, главный директор по строительству ГК «КОРТРОС» Николай Складнев рассказал, что компания планирует использовать инновационные строительные решения, которые успешно зарекомендовали себя в Екатеринбурге, не только в Перми, но и при возведении домов в Москве.
«Региональные проекты ГК «КОРТРОС» уже давно являются драйверами развития инновационных технологий в частности и строительной отрасли в целом. Например, в Екатеринбурге мы возводим проект комплексного освоения территории «Академический». На этой площадке применяются самые прорывные технологии. В частности, в домах этого района применены уникальные фасадные солнечные модули. После успешной апробации этого метода мы решили использовать данную технологию и в нашем московском проекте — в ЖК Headliner», — отметил Николай Складнев.
Дом с фотоэлектрическими панелями российского производства появился
в составе ЖК «Олимпика» в Академическом районе, освоением которого занимается АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»). Такое энергетическое решение позволяет жильцам экономить на общедомовом потреблении электроэнергии и сберегать природные ресурсы. При проектировании был проведен расчет инсоляции фасада здания с учетом теней, падающих от соседних зданий, и времени суток, после чего был выбран оптимальный вариант размещения конструкций. Фотоэлектрические панели российского производителя размещены на парапетной части блока 12.8 с южной и юго-западной стороны, что позволяет максимально использовать энергию солнца в течение светового дня.
Инновационный облицовочный материал — это единственное на сегодняшний день в России решение для фасадов с функцией выработки электроэнергии. Стоит отметить, что, помимо традиционного черного цвета, солнечные панели представлены в бежевом оттенке. Благодаря этому проектировщики создали в доме панорамное остекление, которое стилистически сочетается с солнечными панелями и гармонично продолжает архитектурную линию фасада.
Такой солнечный фасад может вырабатывать 36 тыс. киловатт-часов в год, таким образом покрывая потребность в освещении мест общего пользования, работе лифтов и другие нужды дома. За счет энергии солнца в весенне-летний период может замещаться до 30% общедомового потребления электроэнергии, а в осенне-зимний период — до 15%, что позволит жильцам ежегодно экономить более 150 тыс. руб. на общедомовые нужды. КПД солнечной ячейки составляет порядка 24%. Разработчик гарантирует высокую производительность солнечных панелей: эффективность модуля составит не менее 80% после 30 лет эксплуатации. Гарантия производителя на панели достигает при этом более 50 лет.
Добавим, что использование фасадных систем с фотоэлектрическими модулями в качестве облицовочного материала позволяет снизить эксплуатационные затраты и обеспечить независимость от роста тарифов на электроэнергию. Также это помогает получить дополнительную выгоду за счет скидки по налогу на имущество на три года для объектов, использующих энергию от возобновляемых источников; обеспечить бесперебойное энергоснабжение при применении накопителей энергии и организовать резервную систему электроснабжения наиболее важных объектов и процессов, для которых критична стабильность энергообеспечения. Кроме того, использование возобновляемого источника электроэнергии позволяет уменьшить генерацию электрической энергии от традиционных источников (ТЭЦ, ТЭС) и способствует снижению выбросов углекислого газа в окружающую среду при сжигании природного газа.
Ранее подобное энергоэффективное решение застройщик применил
на экспериментальном доме на улице Мехренцева, 36. Там с 2021 года солнечная электростанция установлена на крыше здания. Панели «собирают» электромагнитное излучение солнца и преобразуют его в электрический ток. После этого энергия передается в сеть многоквартирного дома для освещения мест общего пользования. Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»