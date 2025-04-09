В Россию за 3,5 года через страны бывшего СССР было импортировано более 300 тыс. новых легковых автомобилей

УрБК, Москва, 27.06.2025. Через страны бывшего СССР в Россию за 3,5 года было импортировано более 300 тыс. новых легковых автомобилей, из них за пять месяцев 2025 года — менее 19 тыс. Сокращение к аналогичному периоду прошлого года составило 74%. Об этом сообщил в личном Telegram-канале директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.



С. Целиков считает, что снижение импорта напрямую связано с повышением утилизационного сбора.



Согласно статистике «Автостата», максимальные объемы импорта пришлись на 2023 (126,6 тыс. шт.) и на 2024 (124,3 тыс. шт.) годы. При этом через Киргизию с января 2022 по май 2025 ввезли 137 тыс. шт. новых автомобилей, из них Geely —25,5%, Toyota —12,1%, Lixiang — 9,9%.



Через Казахстан в тот же период было импортировано 99,3 тыс. шт.: Hyundai — 29,2%, KIA — 27,3%, Toyota — 10,4%.



На Беларусь пришлось 54,8 тыс. шт.: BMW — 22,8%, Mercedes-Benz — 13,1%, Toyota — 9,5%.



Через Армению — 14,9 тыс. шт., из них Toyota — 20,7%, Mazda — 7,8%, Volkswagen — 6,6%.



Через Грузию — 4,45 тыс. шт.: Toyota — 26,7%, Lexus — 12,5% и BMW — 11,3%.



Через Азербайджан — 1,36 тыс. шт.. из них пришлось на Chevrolet — 30,6%, Lexus — 23,8%, и Toyota — 13,4%.



Таким образом, общее количество ввезенных легковых иномарок составило 311,8 тыс. штук.



«В тот же период, напрямую из Китая в Россию поступило более 1,5 млн новых легковых автомобилей», — уточнил С. Целиков.