В Россию за 3,5 года через страны бывшего СССР было импортировано более 300 тыс. новых легковых автомобилей

УрБК, Москва, 09.04.2025. В России объем альтернативного импорта в 1 квартале 2025 года составил 16 тыс. новых ...08.08.2016 Импорт легковых автомобилей в Россию за I полугодие упал почти на 30%
По итогам I полугодия 2016 года юридические лица импортировали на территорию Российской Федерации 110,5 тыс. легковых ...25.05.2015 Импорт автомобилей сократился в полтора раза
Импорт легковых автомобилей в РФ в январе-апреле 2015 года упал на 50,8% (до 112,7 тыс. единиц) по сравнению с ...25.05.2015 Импорт автомобилей в январе-апреле сократился в полтора раза
УрБК, Москва, 25.05.2015. Импорт легковых автомобилей в РФ в январе-апреле 2015 года упал на 50,8% (до 112,7 тыс. ...23.03.2015 С начала 2015 года объем импорта легковых автомобилей упал почти на 50%
УрБК, Москва, 23.03.2015. Объем импорта легковых автомобилей за период с января по февраль 2015 года составил 48 547 ...