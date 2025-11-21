Охота на единорогов, тигров и кабанов

Екатеринбургский музей ИЗО подготовил ряд развлекательных мероприятий на ближайшие дни для гостей и жителей города. Активности пройдут на двух площадках: в Музее наивного искусства на ул. Розы Люксембург, 18 и в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на ул. Вайнера, 11.

Наивные звери и пейзажи

Так, 22 ноября в 13.00 в Музее наива можно будет посетить открытую экскурсию по выставке «Люди, львы, орлы и фороракосы», которая начала работу в конце октября. Сотрудник научно-просветительского отдела ЕМИИ Елена Бармина познакомит ценителей наивного искусства с уникальной коллекцией искусствоведа Натальи Коловершиной, которую она собирала на протяжении многих лет.

Участники экскурсии узнают истории жизни и творчества художников-самоучек, чьи работы наполнены искренностью и непосредственным взглядом на мир. В залах музея можно будет увидеть необычные произведения, выполненные в самых разных техниках: от классической живописи и оригинальной графики до фитоживописи и резьбы по дереву.

23 ноября здесь же в 12.00 начнется музейное занятие для детей в возрасте от шести лет «Волшебство фитоживописи». Специалист по просветительской работе ЕМИИ Анастасия Маркова и Елена Бармина проведут экскурсию по выставке «Люди, львы, орлы и фороракосы», где познакомят юных гостей музея с образами и сюжетами наивного искусства и расскажут, как художники создают свои картины, какие символы и животные появляются в работах и почему они так важны.

После экскурсии для малышей будет организован творческий мастер-класс в технике фитоживописи: ребята смогут создать свои собственные картины, используя листья, цветы, травы и другие элементы. На занятие можно принести свои высушенные природные материалы.

Хвосты и рога

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» в субботу в 14.00 начнется лекция-экскурсия «Ленивые хвосты и цветущие рога. Символика животных в европейском искусстве». Заведующая сектором зарубежного искусства ЕМИИ Дарья Черкасова предложит гостям музея узнать чуть больше об образах реальных и фантастических животных, которые представлены в виде экспонатов на выставке «Азарт, игра, развлечение! Охота XVI–XIX веков в произведениях мастеров Западной Европы из собрания Государственного Эрмитажа».

«Животные встречают нас почти на каждом экспонате выставки. На встрече мы сосредоточимся на тех, что представлены на экспозиции, и проследим за смыслами, которые они скрывают. Следуя за средневековыми бестиариями, живописью и прикладным искусством Нового времени, мы разберемся, почему олень и кабан считались «противоположными», как статус «царя зверей» оказался у льва и как найти единорога», — пишет экскурсовод в приглашении на мероприятие.

Стоит отметить, что в представленной экспозиции зрители смогут увидеть более 190 экспонатов из коллекции Государственного Эрмитажа, отражающих развитие темы охоты в оружейном деле, живописи и декоративно-прикладном искусстве. Несмотря на обилие зверей на картинах и в других экспонатах выставки, значительное место отведено именно эволюции охотничьего оружия в период с XVI по XIX века.

Добавим, что шедевры западноевропейского охотничьего оружия, представленные на выставке, являются не только произведениями декоративно-прикладного искусства, но и результатом технических достижений мастеров разных профессий. Посетители смогут увидеть превосходные образцы различных видов оружия — холодного, метательного, огнестрельного — и проследить историю его развития. Именно охотничье оружие стало основной областью экспериментов оружейников для технологического совершенствования устройств.

Напомним, в 2021 году культурный центр «Эрмитаж-Урал» стал спутником Государственного Эрмитажа после реконструкции, которую выполнила компания «Атомстройкомплекс». Теперь один из главных музеев страны регулярно привозит на Урал тематические выставки. Представляемые в их рамках предметы искусства требуют особых условий экспонирования, которые теперь может обеспечить обновленный корпус ЕМИИ на ул. Вайнера, 11.

Мелодии для флейты

В понедельник, 24 октября, в культурном центре «Эрмитаж-Урал» по традиции состоится концерт «Флейта в трех измерениях» в рамках проекта «Музыка в музее». Мероприятие начнется в 19.00.

В программе — оригинальные переложения знаменитых оперных арий и специальные произведения для флейты и фортепиано: от романтической экспрессии до утонченного джаза. В концерте примут участие выпускница Уральской государственной консерватории имени М. П. Мусоргского Александра Вересова (флейта), преподаватель Свердловского музыкального училища им. П. И. Чайковского и Екатеринбургской детской музыкальной школы № 10 им. В. А. Гаврилина Владимир Голубев (фортепиано).