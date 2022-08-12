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ГК «КОРТРОС» будет применять в столице инновационные строительные решения из Академического района Екатеринбурга

УрБК, Москва, 19.04.2024. ГК «КОРТРОС» планирует применять инновационные строительные решения, которые успешно зарекомендовали себя в Екатеринбурге, при возведении домов в Москве. Об этом заявил главный директор по строительству ГК «КОРТРОС» (в Свердловской области представлена АО СЗ «РСГ-Академическое») Николай Складнев.

«Региональные проекты ГК «КОРТРОС» уже давно являются драйверами развития инновационных технологий, в частности, и строительной отрасли в целом. Например, в Екатеринбурге мы возводим проект комплексного освоения территории «Академический». На этой площадке применяются самые прорывные технологии. В частности, в домах этого района применены уникальные фасадные солнечные модули. После успешной апробации этого метода мы решили использовать эту технологию и в нашем московском проекте — в ЖК Headliner», — цитирует пресс-служба ГК «КОРТРОС» Николая Складнева.

Отметим, что и в столичных, и в региональных проектах ГК «КОРТРОС» уделяет особое внимание развитию социальной инфраструктуры. Благодаря усилиям девелопера в регионах присутствия компании появляются новые школы, детские сады, медицинские учреждения, дороги и прочая инфраструктура для комфортной и удобной жизни.
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