ГК «КОРТРОС» будет применять в столице инновационные строительные решения из Академического района Екатеринбурга

УрБК, Москва, 12.08.2022. Компания «РСГ-Финанс» (входит в состав ГК «КОРТРОС») погасила выпуск биржевых облигаций серии ...03.06.2022 ГК «КОРТРОС» вошла в топ-10 рейтинга застройщиков по числу сделок с участием Сбербанка
УрБК, Екатеринбург, 03.06.2022. Группа компаний «КОРТРОС» вошла в десятку лучших рейтинга застройщиков по числу сделок ...22.09.2021 АКРА повысило кредитный рейтинг головной структуры ГК «КОРТРОС»
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2021. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг ...10.12.2020 Выручка ГК «КОРТРОС» в Екатеринбурге по итогам года может составить 11 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2020. Выручка ГК «КОРТРОС» во всех регионах присутствия по итогам текущего года может ...08.04.2020 Вениамин Голубицкий: Ни одну стройку ГК «КОРТРОС» не остановила
УрБК, Москва, 08.04.2020. Группа компаний «КОРТРОС» продолжает работу на всех своих стройплощадках в регионах ...