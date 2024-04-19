Передовой, энергосберегающий, Академический

Проект жилого комплекса «Олимпика» в Академическом районе Екатеринбурга стал номинантом 16-й федеральной премии Urban. Проект получил награду в номинации «Лучший региональный жилой комплекс комфорт-класса УФО+СФО+ДФО». Отметим, что в прошлом году дом с фотоэлектрическими модулями на фасадах от ГК «КОРТРОС» (в Екатеринбурге представлен АО СЗ «РСГ-Академическое») попал
в шорт-лист Всероссийской инженерно-архитектурной премии 100+ Awards.
При проектировании данного блока были применены уникальные инженерные решения. Инновационным стало применение фасадных фотоэлектрических панелей российского производства. С их помощью жители дома смогут меньше платить за общее потребление электричества.
Отметим, что ГК «КОРТРОС» при строительстве новых объектов в регионах активно внедряет инновационные технологии и в случае их успешного применения масштабирует новинки на другие территории. Так, главный директор по строительству ГК «КОРТРОС» Николай Складнев рассказал, что компания планирует применять инновационные строительные решения, которые успешно зарекомендовали себя в Екатеринбурге, при возведении домов в Москве.
«Региональные проекты ГК «КОРТРОС» уже давно являются драйверами развития инновационных технологий в частности и строительной отрасли в целом. Например, в Екатеринбурге мы возводим проект комплексного освоения территории «Академический». На этой площадке применяются самые прорывные технологии. В частности, в домах этого района применены уникальные фасадные солнечные модули. После успешной апробации этого метода мы решили использовать данную технологию и в нашем московском проекте — в ЖК Headliner», — отметил Николай Складнев.
Напомним, дом с фотоэлектрическими панелями российского производства появился в составе ЖК «Олимпика» в Академическом районе Екатеринбурга. Такое энергетическое решение позволяет жильцам экономить на общедомовом потреблении электроэнергии и сберегать природные ресурсы. При проектировании был проведен расчет инсоляции фасада здания с учетом теней, падающих от соседних зданий, и времени суток, после чего был выбран оптимальный вариант размещения конструкций. Фотоэлектрические панели российского производителя размещены на парапетной части блока 12.8 с южной и юго-западной стороны, что позволяет максимально использовать энергию солнца в течение светового дня.
Инновационный облицовочный материал — это единственное на сегодняшний день в России решение для фасадов с функцией выработки электроэнергии. Стоит отметить, что, помимо традиционного черного цвета, солнечные панели представлены в бежевом оттенке. Благодаря этому проектировщики создали в доме панорамное остекление, которое стилистически сочетается с солнечными панелями и гармонично продолжает архитектурную линию фасада.
Такой солнечный фасад может вырабатывать 36 тыс. киловатт-часов в год, таким образом покрывая потребность в освещении мест общего пользования, работе лифтов и другие нужды дома. За счет энергии солнца в весенне-летний период может замещаться до 30% общедомового потребления электроэнергии, а в осенне-зимний период — до 15%, что позволит жильцам ежегодно экономить более 150 тыс. руб. на общедомовые нужды. КПД солнечной ячейки составляет порядка 24%. Разработчик гарантирует высокую производительность солнечных панелей: эффективность модуля составит не менее 80% после 30 лет эксплуатации. Гарантия производителя на панели составляет при этом более 50 лет.
Добавим, что использование фасадных систем с фотоэлектрическими модулями в качестве облицовочного материала позволяет снизить эксплуатационные затраты и обеспечить независимость от роста тарифов на электроэнергию. Также это помогает получить дополнительную выгоду за счет скидки по налогу на имущество на три года для объектов, использующих энергию от возобновляемых источников; обеспечить бесперебойное энергоснабжение при применении накопителей энергии и организовать резервную систему электроснабжения наиболее важных объектов и процессов, для которых критична стабильность энергообеспечения. Кроме того, использование возобновляемого источника электроэнергии позволяет уменьшить генерацию электрической энергии от традиционных источников (ТЭЦ, ТЭС) и способствует снижению выбросов углекислого газа в окружающую среду при сжигании природного газа.
Подобное энергоэффективное решение застройщик уже применил на экспериментальном доме на улице Мехренцева, 36. Там с 2021 года солнечная электростанция установлена на крыше здания. Панели «собирают» электромагнитное излучение солнца и преобразуют его в электрический ток. После этого энергия передается в сеть многоквартирного дома для освещения мест общего пользования.Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»