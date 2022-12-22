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ЖК «Олимпика» в Академическом районе Екатеринбурга стал номинантом 16-й федеральной премии Urban

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2024. Проект жилого комплекса «Олимпика» в Академическом районе Екатеринбурга стал номинантом 16-й федеральной премии Urban. Проект получил награду в номинации «Лучший региональный жилой комплекс комфорт-класса УФО+СФО+ДФО», сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

ЖК «Олимпика» в Академическом районе Екатеринбурга стал номинантом 16-й федеральной премии Urban
Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

При проектировании данного блока были применены уникальные инженерные решения. Инновационным в данном проекте стало применение фасадных фотоэлектрических панелей российского производства. С помощью них жители дома смогут меньше платить за общее потребление электричества.

Всего было выбрано пять номинантов по указанному направлению, три — из Свердловской области.
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