ЖК «Олимпика» в Академическом районе Екатеринбурга стал номинантом 16-й федеральной премии Urban

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2022. В Академическом районе Екатеринбурга открылись продажи квартир в двух новых домах ...25.06.2021 Проект «Атомстройкомплекса» «Свобода Residence» в Екатеринбурге стал победителем премии Urban Awards
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2021. Один из флагманских проектов компании «Атомстройкомплекс» — «Свобода Residence» — стал ...27.11.2020 ГК «КОРТРОС» стала победителем в трех номинациях премии Urban Awards
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2020. Группа компаний «КОРТРОС» стала победителем в трех номинациях престижной премии в ...06.08.2020 Жилищный проект «Атомстройкомплекса» стал финалистом федеральной премии Urban Awards
УрБК, Екатеринбург, 06.08.2020. Жилищный проект корпорации «Атомстройкомплекс» претендует на звание «Лучший строящийся ...24.07.2020 Жилой комплекс «LIVE» компании «Атомстройкомплекс» стал лауреатом премии Urban Awards
УрБК, Екатеринбург, 24.07.2020. Жилой комплекс «LIVE», который строит в Екатеринбурге компания «Атомстройкомплекс», ...