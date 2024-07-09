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ГК «КОРТРОС» на ИННОПРОМе представила опыт применения уникальных российских фотоэлектрических панелей

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2024. На выставке ИННОПРОМ 8 июля на форуме «Технологические альянсы: вызовы и решения» генеральный директор ГК «КОРТРОС» (в Свердловской области представлена АО СЗ «РСГ-Академическое») Станислав Киселев рассказал об опыте применения уникальных российских фотоэлектрических панелей. Мероприятие прошло с участием первого заместителя министра промышленности и торговли Василия Осьмакова.

ГК «КОРТРОС» на ИННОПРОМе представила опыт применения уникальных российских фотоэлектрических панелей
Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

«ГК «КОРТРОС» стремится по максимуму использовать возможности отечественных технологий и производств. В частности, компания успешно протестировала уникальные российские фотоэлектрические панели в своих проектах в Академическом районе Екатеринбурга. Также сейчас ведется монтаж аналогичного оборудования на фасады жилых небоскребов HEADLINER в Пресненском районе Москвы», — цитирует пресс-служба ГК «КОРТРОС» Станислава Киселева.

Он также рассказал, что солнечные фасады позволяют снижать эксплуатационные затраты и усиливают независимость объекта от роста тарифов на электроэнергию. Благодаря технологии жители обеспечены надежным и стабильным доступом к энергии, а экосистема защищена от загрязнения, так как данное решение в разы сокращает выбросы в атмосферу СО2.

Стоит отметить, что проект жилого комплекса «Олимпика» (реализован АО СЗ «РСГ-Академическое») в Академическом районе Екатеринбурга, где были применены уникальные решения в виде фасадных фотоэлектрических панелей российского производства, стал номинантом 16-й федеральной премии Urban. Проект получил награду в номинации «Лучший региональный жилой комплекс комфорт-класса УФО+СФО+ДФО».

XIV Международная промышленная выставка ИННОПРОМ открылась 8 июля в Екатеринбурге на площадке выставочного центра «Екатеринбург-Экспо». Мероприятие будет работать до 18.00 11 июля.

Страной — партнером форума выступили Объединенные Арабские Эмираты. Делегацию возглавил министр промышленности и передовых технологий ОАЭ специальный представитель ОАЭ по России Султан бен Ахмед аль-Джабер. В состав делегации от этой страны вошло 188 представителей 44 компаний.
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