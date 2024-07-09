ГК «КОРТРОС» на ИННОПРОМе представила опыт применения уникальных российских фотоэлектрических панелей

Глава российского кабмина Михаил Мишустин 9 июля посетит промышленную выставку ИННОПРОМ в Екатеринбурге

Россия намерена заключить с ОАЭ соглашение о торговле на преференциальных условиях

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2024. Россия намерена заключить с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) соглашение о ...