Умные дома в тренде

При покупке квартиры в новостройке 77,3% россиян учитывают наличие технологий умного дома. К такому выводу пришли аналитики ГК «КОРТРОС» (в Свердловской области представлено АО СЗ «РСГ-Академическое») и «Лаборатории цифровизации жилья» на основании опроса, проведенного в марте и феврале 2025 года. В нем приняли участие порядка 2 тыс. человек из разных регионов РФ вне зависимости от пола и возраста.
19,5% респондентов отметили, что им «очень важна цифровизация всего вокруг», еще 57,8% заявили, что будут рады, если новостройка окажется оснащена умными технологиями. Однако 9,1% опрошенных отметили, что им не очень интересны умные технологии в доме, где они проживают или покупают квартиру, а 13,6% боятся, что это может повлечь увеличение коммунальных платежей.
«Результаты опроса показали, что жителям многоэтажных домов важны цифровые сервисы, причем как те, которые может внедрить девелопер на этапе строительства умной многоэтажки, так и внутренние девайсы. Сегодня люди хотят управлять своим домой при помощи мобильного телефона — там вся их жизнь. Девелоперам стоит, в свою очередь, искать технические средства, чтобы реализовать это желание и соответствовать ожиданиям клиентов. Мы в ГК «КОРТРОС» формируем основные стандарты по уровню обслуживания своих проектов еще на этапе их проектирования», — рассказал директор по цифровой трансформации ГК «КОРТРОС» Дмитрий Лебедев.
В подтверждение его слов 31,8% участников опроса отметили, что постоянно используют умные девайсы, а 36,4% ответили, что «новички, но пробуют». Еще 24% сказали, что «возможно, начнут в будущем». Не планируют — всего 7,8% респондентов.
Интересно, что на вопрос «какие технологии умного многоквартирного дома наиболее важны?» 74% участников опроса выбрали ответ «сервисы, позволяющие экономить, в том числе приборы учета, регулировки отопления, воды и света». Такой же процент (74%) респондентов заявил о важности сервисов, отвечающих за безопасность: камер видеонаблюдения, датчиков, умного входа в дом и других технологий.
«Мы видим более 10% проникновение умного дома в потребительском сегменте, который значительно вырос за счет приобретения умных колонок, выступающих одновременно и хабами для умных устройств. Потребители сегодня могут подобрать решения по своим финансовым возможностям — от базовых умных ламп и розеток до продвинутых систем управления. При этом относительно новым, но перспективным трендом становится проникновение умного дома в квартиры еще на этапе строительства. По нашим оценкам, девелоперы все больше внимания уделяют комфорту и безопасности будущих резидентов через применение технологий умного дома», — отмечает генеральный директор «Лаборатории цифровизации жилья» Илья Лебедев.
На втором месте по востребованности у россиян девайсы, позволяющие передавать показания счетчиков и оплачивать квитанции онлайн (70,8%). На третьем — многофункциональное мобильное приложение дома (53,9%). Кроме того, больше 35% заинтересованы в качественных консьерж-сервисах.
Полная цифровизация многоэтажного дома и процессов в отдельной квартире интересует 22,2% респондентов. При этом, более 25,3% участников опроса считают, что умный дом позволяет экономить на коммунальных платежах. На вопрос, как респонденты относятся к возможности появления в ЖК робота-консьержа, в общей сложности 71,4% ответили, что положительно, и «это интересно». При этом 21,4% опрошенных сказали, что «робот не заменит человека», а 7,1% высказались отрицательно. На вопрос «Верите ли вы, что в будущем в России все многоэтажки будут оснащены системами умного дома?» 42,9% ответили, что «да, все к этому идет», 33,1% высказали мнение, что это может случиться только в случае с новостройками. При этом 40,9% высказали мнение, что на цифровизацию всех многоэтажных домов в стране потребуется больше 15 лет, 27,9% — 10–15 лет, а 25,3% — меньше 10 лет.
Отметим, что ГК «КОРТРОС» уже давно активно внедряет инновационные технологии при строительстве новых объектов в регионах и в случае их успешного применения масштабирует новинки на другие территории. Так, компания планирует использовать инновационные строительные решения, которые успешно зарекомендовали себя в Екатеринбурге, при возведении жилых домов в Перми и в Москве.
Так, при строительстве Академического района в Екатеринбурге ГК «КОРТРОС» успешно реализовала
проект по рекуперации тепла от водоотведения и установке солнечных панелей на фасадах. Обе инициативы снижают стоимость эксплуатации.
Также в Академическом районе в составе ЖК «Олимпика» появился
дом с фотоэлектрическими панелями российского производства. Такое энергетическое решение позволяет жильцам экономить на общедомовом потреблении электроэнергии и сберегать природные ресурсы. При проектировании был проведен расчет инсоляции фасада здания с учетом теней, падающих от соседних зданий, и времени суток, после чего был выбран оптимальный вариант размещения конструкций. Фотоэлектрические панели российского производителя размещены на парапетной части блока 12.8 с южной и юго-западной стороны, что позволяет максимально использовать энергию солнца в течение светового дня.
Аналогичный способ экономии энергии будет
и у новоселов жилого комплекса в квартале «Спутник-1», где монтаж фотоэлектрических панелей с функцией выработки электроэнергии строители завершили еще в конце прошлого года. Всего на зданиях установлено 214 навесных модулей, их общая номинальная выходная мощность составляет 46,7 кВт. Солнечная электростанция (СЭС) будет питать общие системы объектов: приточно-вытяжную вентиляцию, индивидуальные тепловые пункты, слаботочные системы, освещение, дренажные насосы и насосы холодного водоснабжения.
Кроме того, солнечную энергию теперь используют
и для освещения общественных пространств третьей очереди флагманского столичного жилого комплекса ГК «КОРТРОС» — высотного квартала HEADLINER в Пресненском районе Москвы. К возможности реализации такого решения проектировщики пришли после успешной его апробации в Екатеринбурге. Изображения предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»