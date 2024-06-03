При покупке квартиры в новостройке для 75% россиян важно наличие технологий умного дома

Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

УрБК, Москва, 07.04.2025. Более 75% россиян учитывают наличие технологий умного дома при покупке квартиры в новостройке. Такие результаты показал опрос, проведенный специалистами ГК «КОРТРОС» (в Свердловской области представлена АО СЗ «РСГ-Академическое») и «Лаборатории цифровизации жилья».Так, согласно опросу, 77,3% россиян учитывают наличие технологий умного дома в многоэтажке при покупке квартиры. Из них 19,5% респондентов выбрали ответ, что им «очень важна цифровизация всего вокруг», а 57,8% заявили, что будут только рады, если новостройка окажется оснащена умными технологиями.При этом, только 9,1% опрошенных отметили, что им не очень интересны умные технологии в доме, где они проживают или покупают квартиру, а 13,6% боятся, что это может повлечь увеличение коммунальных платежей.Согласно опросу, 31,8% опрошенных высказались, что постоянно используют умные девайсы, а 36,4% ответили, что «новички, но пробуют». Также 24% сказали, что «возможно, начнут в будущем». Не планируют — 7,8% респондентов.Опрос проводился в феврале-марте 2025 года. В нем приняли участие почти 2 тыс. человек из всех регионов России вне зависимости от пола и возраста.