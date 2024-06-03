При покупке квартиры в новостройке для 75% россиян важно наличие технологий умного дома

УрБК, Москва, 03.06.2024. 53% россиян планируют в этом году провести летний отпуск дома, 28% — на даче. Такие ...19.11.2019 Почти 20% россиян сообщили о снижении своей зарплаты в 2019 году
УрБК, Москва, 19.11.2019. Более половины (57%) опрошенных россиян сообщили, что размер их зарплаты в 2019 году не ...22.08.2019 Почти четверть россиян боится увольнения
УрБК, Москва, 22.08.2019. Почти четверть россиян (24%) боится увольнения. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на ...22.01.2015 Почти половина россиян отмечает ухудшение материального положения
Большинство (60%) россиян оценивают свое материальное положение как среднее, треть (32%) — плохое. Об этом ...22.01.2015 ФОМ: почти половина россиян отмечает ухудшение материального положения
УрБК, Москва, 22.01.2015. Большинство (60%) россиян оценивают свое материальное положение как среднее, треть (32%) — ...