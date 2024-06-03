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При покупке квартиры в новостройке для 75% россиян важно наличие технологий умного дома

УрБК, Москва, 07.04.2025. Более 75% россиян учитывают наличие технологий умного дома при покупке квартиры в новостройке. Такие результаты показал опрос, проведенный специалистами ГК «КОРТРОС» (в Свердловской области представлена АО СЗ «РСГ-Академическое») и «Лаборатории цифровизации жилья».

При покупке квартиры в новостройке для 75% россиян важно наличие технологий умного дома
Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

Так, согласно опросу, 77,3% россиян учитывают наличие технологий умного дома в многоэтажке при покупке квартиры. Из них 19,5% респондентов выбрали ответ, что им «очень важна цифровизация всего вокруг», а 57,8% заявили, что будут только рады, если новостройка окажется оснащена умными технологиями.

При этом, только 9,1% опрошенных отметили, что им не очень интересны умные технологии в доме, где они проживают или покупают квартиру, а 13,6% боятся, что это может повлечь увеличение коммунальных платежей.

Согласно опросу, 31,8% опрошенных высказались, что постоянно используют умные девайсы, а 36,4% ответили, что «новички, но пробуют». Также 24% сказали, что «возможно, начнут в будущем». Не планируют — 7,8% респондентов.

Опрос проводился в феврале-марте 2025 года. В нем приняли участие почти 2 тыс. человек из всех регионов России вне зависимости от пола и возраста.
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