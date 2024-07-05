Первый день ИННОПРОМа

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в экспертной сессии «Формирование ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в экспертной сессии «Формирование промышленного потенциала крупнейших городов и агломераций России»

Россия намерена заключить с ОАЭ соглашение о торговле на преференциальных условиях

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2024. Россия намерена заключить с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) соглашение о ...