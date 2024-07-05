Первый день ИННОПРОМа

8 июля в Екатеринбурге на площадке выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» открылась XIV Международная промышленная выставка ИННОПРОМ. Мероприятие будет работать до 18.00 11 июля. Организаторы ожидают, что на полях форума побывает более 46 тыс. человек.
Для удобства гостей выставки от станции метро «Ботаническая» и ряда других точек в Екатеринбурге (крупные гостиницы и другие) к МВЦ «Екатеринбург-Экспо» во все дни работы форума будут курсировать шаттлы, в том числе новый электробус
«Генерал».
Темой форума в этом году стало «Технологическое партнерство: формируя образ будущего». Ранее УрБК описал основные направления
деловой программы мероприятия. Всего их будет семь: «Инновации в промышленности», «Глобальный инжиниринг», «Технологии новой мобильности», «Низкоуглеродная повестка», «Международное сотрудничество», «Форум производителей компонентов» и «Диалог с торгпредом».
Страной — партнером события выступили Объединенные Арабские Эмираты. Делегацию ОАЭ возглавил министр промышленности и передовых технологий ОАЭ специальный представитель ОАЭ по России Султан бен Ахмед аль-Джабер. В состав делегации от этой страны войдет 188 представителей 44 компаний.
Относящиеся к ИННОПРОМу мероприятия начались еще до старта работы павильонов. Так, 7 июля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с премьер-министром Республики Таджикистан Кохиром Расулзода, прибывшим в Екатеринбург, чтобы поучаствовать в выставке. Во время встречи Е. Куйвашев предложил Кохиру Расулзода использовать возможности Свердловской области для ускоренной индустриализации Таджикистана.
«Свердловской областью проделан большой путь от типичного «старопромышленного» региона до субъекта с высокотехнологичным производством и гибкой экономикой. Мы готовы предложить свой опыт и компетенции для реализации в республике Таджикистан программы ускоренной индустриализации. В настоящий момент мы развиваем сотрудничество в горной промышленности, энергетике, сельском хозяйстве», — подчеркнул глава Среднего Урала.
Также 7 июля стартовал кубок ИННОПРОМа по футболу. Открылся турнир матчем между екатеринбургским «Уралом» и таджикистанским «Равшаном». Также в кубке поучаствуют представители Суперлиг Сербии и Узбекистана — «ИМТ-Белград» и «Кызылкум». Вход на матчи будет бесплатным
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Одним из первых событий форума 8 июля стал
анонс от министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова о заключении с ОАЭ соглашения о торговле на преференциальных условиях.
«Мы рассчитываем на то, что будут устранены в ближайшее время излишние барьеры во взаимной торговле. Надеемся заключить в ближайшие месяцы преференциальное торговое соглашение», — заявил А. Алиханов. По его словам, представители РФ и ОАЭ в ближайшее время обсудят создание общей платежной инфраструктуры и новых транспортно-логистических маршрутов.Свердловская область
Стенд Свердловской области занял около 1 тыс. кв. м. 25% площади отведено под экспозицию продукции предприятий региона, в зоне делового общения работают три конференц-зала, три комнаты для переговоров и открытая площадка для подписания соглашений.
Деловая программа стенда Свердловской области включает в себя 48 мероприятий. Свои предложения в программу внесли почти все министерства региона, администрация Екатеринбурга, профессиональные объединения и институты развития. Подробнее с ней можно ознакомиться на инвестиционном портале
Свердловской области. Также планируется
подписание порядка 40 соглашений, в том числе с представителями свободной экономической зоны Аджмана (AFZA) в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и правительством провинции Мидлендс в Зимбабве.
В отдельной зоне презентован проект международной недели моды UF LAB. «Мы действительно столица моды, мы считаем, что Урал — это модно. Сегодня уже более сотни уральских дизайнеров участвуют в этом проекте. В том числе на мне сегодня одежда от нашего бренда «Хард». У нас много талантливых дизайнеров, которых необходимо поддержать — состыковать с международными партнерами и партнерами из других регионов», — рассказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.
Напомним, что 19-23 августа в Екатеринбурге пройдет
Международная неделя моды. На ней российские и международные дизайнеры представят свои коллекции. В числе брендов — участников показов — Ruban, VIKA GAZINSKAYA, Dice Kayek, LOGINOV, а также бренды, представленные в концепт-сторе «Секция» (ГУМ).
Кроме того, на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» в дни ИННОПРОМа работают туристско-информационная служба города Екатеринбурга и Свердловской области с предложениями по экскурсиям и сувенирный салон народных художественных промыслов Свердловской области.
Одним из официальных партнеров форума является предприятие ЕВРАЗ. Стенд ЕВРАЗа разместился в павильоне № 1 на территории более 160 кв. м. Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов планирует в рамках ИННОПРОМа подписать соглашения о сотрудничестве с правительством Свердловской области и главами Нижнего Тагила и Качканара, с компаниями БЕЛАЗ и «Ростелеком». Также он выступит на стратегической сессии ИННОПРОМа с докладом о проектах повышения производительности труда на предприятиях компании.Екатеринбург
Титульным мероприятием выставки станет
панельная сессия «Города России. Локомотивы роста», отметил директор департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин. Предприниматели, ученые и руководители предприятий обсудили, как в рамках своих полномочий города могут содействовать промышленному и экономическому развитию и добиваться промышленного суверенитета.
Кроме того, в первый день работы форума глава Екатеринбурга Алексей Орлов и мэр Ордоса (КНР) Ду Хуэйлян подписали
протокол о намерении установить дружественные отношения между городами.
А. Орлов также принял участие в экспертной сессии «Формирование промышленного потенциала крупнейших городов и агломераций России». На ней эксперты обсудили перспективы развития промышленных территорий в городах и агломерациях, применение новых технологий, деятельность российских инвесторов, баланс между темпами жилой застройки и темпами развития рынка труда и ряд других важных вопросов.
«События последних лет показывают необходимость ускоренного развития промышленного комплекса и освоения новых технологий. Нам нужен качественно новый уровень развития экономики, в основе которой будет лежать технологический суверенитет. Это означает повышение эффективности работы с предприятиями, предпринимательским и научным сообществом, инвесторами», — подчеркнул А. Орлов в своем выступлении.
Глава столицы Среднего Урала и глава Челябинска Наталья Котова также подписали план мероприятий на 2024-2025 годы по реализации соглашения между Екатеринбургом и Челябинском. Соглашение о сотрудничестве А. Орлов подписал и с генеральным директором «Уралвагонзавода» Алексеем Потаповым.
Ожидается, что 9 июля участие в работе выставки примет председатель правительства РФ Михаил Мишустин.