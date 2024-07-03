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Вчера, 12:42

Россия намерена заключить с ОАЭ соглашение о торговле на преференциальных условиях

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2024. Россия намерена заключить с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) соглашение о торговле на преференциальных условиях, завил сегодня на форуме ИННОПРОМ в Екатеринбурге глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. Об этом пишет «Интерфакс».

«Большое внимание также уделяем условиям введения взаимной торговли. Здесь мы рассчитываем на то, что будут устранены в ближайшее время излишние барьеры во взаимной торговле. Надеемся заключить в ближайшие месяцы преференциальное торговое соглашение», — заявил А. Алиханов. По его словам, представители РФ и ОАЭ обсудят создание общей платежной инфраструктуры и новых транспортно-логистических маршрутов.

Напомним, что XIV Международная промышленная выставка ИННОПРОМ открылась 8 июля в Екатеринбурге на площадке выставочного центра «Екатеринбург-Экспо». Мероприятие будет работать до 18.00 11 июля.

Страной — партнером форума выступили Объединенные Арабские Эмираты. Делегацию возглавил министр промышленности и передовых технологий ОАЭ специальный представитель ОАЭ по России Султан бен Ахмед аль-Джабер. В состав делегации от ОАЭ вошло 188 представителей 44 компаний.
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