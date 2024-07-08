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Премьерный день

В 2024 году XIV Международную промышленную выставку ИННОПРОМ, которая проходит в Екатеринбурге 8-11 июля, посетили председатели правительств четырех государств.

Первые мероприятия форума начались еще до старта работы павильонов (официально выставка открылась 8 июля). Так, 7 июля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с премьер-министром Республики Таджикистан Кохиром Расулзода, прибывшим в Екатеринбург, чтобы поучаствовать в выставке. Во время встречи Е. Куйвашев предложил Кохиру Расулзода использовать возможности Свердловской области для ускоренной индустриализации Таджикистана.

Премьерный день

«Свердловской областью проделан большой путь от типичного «старопромышленного» региона до субъекта с высокотехнологичным производством и гибкой экономикой. Мы готовы предложить свой опыт и компетенции для реализации в республике Таджикистан программы ускоренной индустриализации. В настоящий момент мы развиваем сотрудничество в горной промышленности, энергетике, сельском хозяйстве», — подчеркнул глава Среднего Урала.

9 июля Е. Куйвашев встретил в аэропорту председателя кабинета министров Киргизской Республики — руководителя администрации президента Киргизской Республики Акылбека Жапарова.

Премьерный день

Затем в «Кольцово» приземлился борт премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко. Его также лично встретил Е. Куйвашев. В общении губернатора Среднего Урала с Р. Головченко принял участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

«Искренне рад, что год от года наши страны находят все больше точек соприкосновения, укрепляя кооперационные и культурные связи. Белорусские города — Минск и Могилев — уже два десятка лет являются партнерами Екатеринбурга. Столица Беларуси — один из зарубежных городов, с которым мы находимся в постоянном диалоге. Сотрудничаем в сферах легкой промышленности, ставим новые задачи по совершенствованию транспортной инфраструктуры и обновлению троллейбусного парка. Уверен, состоявшаяся встреча еще больше углубит наше сотрудничество, а взаимные контакты обретут новое содержание и качество», — позже прокомментировал результаты встречи А. Орлов.

Премьерный день

Напомним, что Беларусь регулярно принимает участие в ИННОПРОМе. В 2023 году она выступала страной — партнером форума, а в 2024 году в делегацию Беларуси вошли порядка 125 предприятий, общая площадь экспозиции составила 3,1 тыс. кв. м.

После этого Е. Куйвашев и полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев встретили в аэропорту главу российского правительства Михаила Мишустина.

Глава российского кабинета министров поблагодарил свердловского губернатора за организацию форума на высоком, профессиональном уровне. Е. Куйвашев выразил благодарность правительству за особое внимание к ИННОПРОМу.

«Это придает дополнительный импульс к развитию промышленности, как в регионе, так и по всей стране», — отметил он.

Премьерный день

После этого губернатор доложил Михаилу Мишустину о вкладе Свердловской области в укрепление технологического суверенитета России

«Флагманом научно-технологического прогресса является Уральский научно-образовательный центр. Сегодня в его составе 76 участников, в том числе 57 предприятий, 9 вузов, 10 научных организаций. Направленность работы Уральского НОЦ — передовые производственные технологии для атомной промышленности, медицины, цифровой энергетики. Мы видим, как растет эффективность работы центра: если в 2021 году его участники получили 167 патентов, то в прошлом году уже порядка 400. Так, создана технология переработки отработанного ядерного топлива, новые сплавы для жидкосолевых реакторов, проведены клинические испытания прибора для измерения сатурации. Безусловно, эти успехи связаны с серьезной государственной поддержкой. В 2023 году на реализацию технологических проектов из федерального и регионального бюджетов выделено свыше 664 млн руб.», — сказал Е. Куйвашев.

Далее губернатор региона провел экскурсию по стенду Свердловской области. Помимо М. Мишустина, в ней приняли участие К. Расулзода, А. Жапаров и Р. Головченко.

Премьерный день

Основным событием ИННОПРОМа стала стратегическая сессия «Технологическое партнерство: в центре внимания международного бизнеса». Спикерами на ней выступили все приехавшие на форум премьер-министры, а также министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, государственный министр внешней торговли ОАЭ д-р Тани Аль-Зейюди и другие высокие гости.

Премьерный день

Открывая стратегическую сессию, М. Мишустин рассказал о главных направлениях развития отраслей промышленности в современных условиях и подчеркнул особый характер дружественных отношений между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Напомним, что ОАЭ в этом году стали страной — партнером выставки. Делегацию от Объединенных Арабских Эмиратов возглавил министр промышленности и передовых технологий ОАЭ специальный представитель ОАЭ по России Султан бен Ахмед аль-Джабер. В ее состав вошли 188 представителей 44 компаний.

В самом начале форума А. Алиханов заявил, что Россия намерена заключить с Объединенными Арабскими Эмиратами соглашение о торговле на преференциальных условиях.

Премьерный день

В своем выступлении М. Мишустин отметил успехи обрабатывающего сектора российской промышленности за январь-май 2024 года (рост объема на 9%). По его словам, такая динамика была бы невозможна без активного участия предпринимателей в модернизации и расширении производств.

«И мы будем поддерживать эту тенденцию. Для повышения устойчивости промышленности перед внешними вызовами государством реализуется целый комплекс системных мер», — сказал председатель правительства РФ.

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области
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