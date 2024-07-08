Премьерный день

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. В Екатеринбург 9 июля на международную выставку ИННОПРОМ-2024 прибыли председатель ...

Главу российского кабмина Михаила Мишустина в аэропорту Кольцово встретил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Глава российского кабмина Михаил Мишустин 9 июля посетит промышленную выставку ИННОПРОМ в Екатеринбурге

Власти Среднего Урала и Казахстана в рамках ИННОПРОМа-2024 обсудили реализацию совместных проектов в сфере промышленности

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 8 июля в рамках Международной ...