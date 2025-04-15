На Среднем Урале стартовал ИННОПРОМ

В Свердловской области 7 июля открылась XV международная промышленная выставка ИННОПРОМ. Мероприятие продлится до 10 июля. Глава региона Денис Паслер уже подписал первые соглашения, направленные на развитие промышленности и социальной сферы региона, сообщает
департамент информполитики Среднего Урала.
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ в нынешнем году пройдет уже в 15-й раз. Главная тема события — «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Страной-партнером мероприятия стала Саудовская Аравия. Всего в выставке, которая проходит на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо», примут участие представители более 50 зарубежных стран.
Для участников запланировано свыше 100 деловых мероприятий. Впервые была открыта экспозиция на 2-м этаже павильона № 1: там размещены стенды категорий «Бизнес» и «Стандарт». Также рядом со входом № 1 открылась уличная экспозиция для крупногабаритных экспонатов.
На стенде Свердловской области представлены проекты и достижения уральских предприятий, выпускающих ключевую для региона продукцию, в частности, организаций транспортного машиностроения, металлообработки, энергетики, приборостроения, промышленных цифровых технологий и IT. Деловая программа региона содержит более 60 мероприятий. На полях выставки планируется заключить около 50 соглашений с региональным участием.
Старт выставке дало подписание специального инвестиционного контракта о развитии «Киберстали» главой региона Денисом Паслером и министром промышленности и торговли Российской Федерации Антоном Алихановым. Цель контракта — наращивание объемов импортозамещающего производства.
«Мы продолжаем модернизацию ведущего российского производителя труб из нержавеющей стали. В рамках СПИК компания получает неизменность условий ведения бизнеса, налоговые льготы и другие преференции. Предприятие, в свою очередь, берет на себя обязательства реализовать проект по модернизации производства бесшовных труб из нержавеющих марок стали», — сказал Денис Паслер.
По словам гендиректора «Киберстали» Станислава Великого, также завизировавшего документ, заключение данного контракта позволит компании вложить в проект дополнительные средства в размере более 1 млрд руб.
Отметим, что Д. Паслер дал старт работе предприятия в июне этого года после глобальной реконструкции. Модернизация производства позволила нарастить выпуск бесшовных труб из нержавеющей стали в 1,7 раза, до 15 тыс. в год. Объем инвестиций составил 12 млрд руб.
Вторым соглашением, в подписании которого принял участие Д. Паслер, стало соглашение с областным и российским Союзами промышленников и предпринимателей. Оно направлено
на создание новых рабочих мест и повышение качества жизни жителей свердловского региона, а также предусматривает продолжение сотрудничества по улучшению инвестиционной привлекательности области и продвижению социальных проектов.
Кроме того, в присутствии Д. Паслера было подписано соглашение по развитию социальных проектов в Среднеуральске между администрацией Среднеуральского округа и ПАО «ЭЛ5-Энерго», предусматривающее модернизацию инфраструктуры и благоустройство.
Также глава региона на полях выставки провел
рабочую встречу с министром промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Шерали Кабиром.
«Свердловскую область и Республику Таджикистан связывают давние деловые и дружественные связи. Между нашими правительствами заключено соглашение о торгово-экономическом, научном и культурном сотрудничестве. Действует план мероприятий с министерством промышленности и новых технологий Республики Таджикистан. Хочу вас заверить, что все обязательства, ранее взятые Свердловской областью, будут выполнены», — сказал Денис Паслер.
Стороны договорились о развитии ключевых направлений сотрудничества, среди которых модернизация энергетических и гидротехнических объектов Таджикистана силами уральских компаний, создание совместного производства по изготовлению продукции из сурьмы. Участники встречи также обсудили вопросы поставок в Свердловскую область товаров легкой промышленности, овощей и фруктов.
Впереди участников ИННОПРОМа ожидают выступления более 350 спикеров, включая глав правительств, министров и CEO глобальных и российских компаний, посвященных промышленной инфраструктуре, внедрению инноваций, подготовке кадров и другим вопросам, а также культурная программа. На стендах свою продукцию представят около 11 тыс. компаний. Ожидается, что мероприятие посетят не менее 47 тыс. человек.
Отметим, что в прошлом году ИННОПРОМ привлек более 15 тыс. участников. Для них в зоне делового общения было проведено 47 мероприятий. В рамках прошлогодней выставки были заслушаны выступления 210 спикеров, а также подписано 69 различных соглашений.