Средний Урал готовится к ИННОПРОМу-2025

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и Султан бен Ахмед аль-Джабер на полях форума в Абу-Даби обсудили подготовку к выставке ИННОПРОМ-2024

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 27 мая встретился с министром ...

Определены первые 17 компаний для участия на стенде Свердловской области в рамках выставки ИННОПРОМ-2024

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. Администрация Екатеринбурга и региональная межведомственная группа сформировали первый ...

Деловую программу на стенде Свердловской области в ходе выставки ИННОПРОМ посетили более 7 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. Более 7 тыс. человек приняли участие в мероприятиях деловой программы стенда ...

Количество участников выставки «Иннопром-2014» в этом году может увеличиться на 10%

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2014. Организаторы V международной промышленной выставки «Иннопром-2014», которая пройдет в ...

Выставку «Иннопром-2013» посетило порядка 60 тысяч человек

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2013. Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подвел итоги международной ...