Средний Урал готовится к ИННОПРОМу-2025

В июле 2025 года в столице Урала пройдет ежегодная международная выставка ИННОПРОМ. Подготовка к данному событию, ставшему визитной карточкой региона, уже началась. По поручению губернатора Евгения Куйвашева основной темой стенда, представляющего Средний Урал, станут проекты и достижения региональных предприятий в сфере цифровизации и автоматизации производства. Об этом сообщил
департамент информполитики Свердловской области.
«Губернатор Евгений Куйвашев поставил задачу представить на 15-й Международной промышленной выставке ИННОПРОМ, которая пройдет с 7 по 10 июля 2025 года в Екатеринбурге, главные проекты и инициативы региона, способствующие укреплению технологического и экономического суверенитета России», — сказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.
Мероприятие традиционно будет проходить на площадке «Екатеринбург-Экспо». Областной стенд ожидаемо станет основной точкой притяжения участников. В этом году планируется сделать его двухэтажным для того, чтобы расширить интерактивную зону, а также для организации большой деловой программы. Отметим, что деловая программа, подготавливаемая Свердловской областью, выйдет за пределы выставочного места: три мероприятия из нее будут включены в федеральную программу. Официальный сайт ИННОПРОМа также запустит отдельный трек, посвященный деловым событиям, организованным регионом.
Общая программа выставки в этом году будет посвящена ряду значимых тем, а именно: инфраструктуре промышленности, увеличению производительности труда, подготовке квалифицированных кадров для решения задач в различных отраслях промышленности, а также кибербезопасности в промышленной отрасли, внедрению инновационных технологий в машиностроении, в том числе, беспилотного управления и искусственного интеллекта, а также другим важным вопросам и вызовам современности.
На выставке ожидается присутствие представителей и делегаций из 60 государств, выступления более 350 спикеров, включая глав правительств, министров и CEO глобальных и российских компаний. Для участников запланировано более 100 деловых мероприятий. Впервые будет открыта экспозиция на 2-м этаже павильона № 1, там будут размещены стенды категорий «Бизнес» и «Стандарт». Также рядом со входом № 1 откроется уличная экспозиция для крупногабаритных экспонатов. Как сообщает
официальный сайт выставки, на данный момент забронировано уже 85% площадей.
Напомним, что международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит с 2010 года. Среди ее организаторов — Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и правительство Свердловской области. За 15 лет мероприятие стало главным в России деловым событием, посвященным развитию промышленности, современным технологиям, а также важной площадкой для обмена опытом и заключения договоров о сотрудничестве, в том числе, с иностранными компаниями. В 2012 году выставка получила статус федеральной, а в прошлом году была признана выставкой года в рамках XIV Евразийского ивент-форума.
Следует отметить, что ИННОПРОМ-2024 привлек более 15 тыс. участников. Для них в зоне делового общения было проведено 47 мероприятий. В рамках прошлогодней выставки были заслушаны выступления 210 спикеров, а также подписано 69 различных соглашений.
В частности, на полях данной выставки губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев закрепил условия сотрудничества ЕВРАЗа и территорий присутствия компании. Также он подписал соглашение о сотрудничестве с Группой Синара в сфере развития муниципального электротранспорта и производства высокоскоростного железнодорожного транспорта. Были заключены соглашения с «Группой Мовиста», направленные на развитие трамвайного движения в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Помимо этого, глава региона подписал трехстороннее соглашение с участием Корпорации ВСМПО-АВИСМА о продолжении реализации проекта по социально-экономическому развитию Верхней Салды.
В рамках выставки в прошлом году состоялись
презентации различных проектов и инициатив, среди которых — проект U FASHION, созданный по инициативе главы области и получивший впоследствии федеральное признание.
Что касается международных соглашений, то на прошлогодней выставке губернатор Евгений Куйвашев договорился с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко о поставках специализированной техники БЕЛАЗа, а с главами правительств Таджикистана и Кыргызстана — о помощи в ускоренной индустриализации и двустороннем партнерстве в сфере промышленности.
Всего на мероприятии в 2024 году было представлено более 900 российских и зарубежных компаний, в том числе, из Китая, Венгрии, Египта и Турции. Выставку посетили представители Австрии, Сербии, Саудовской Аравии и других стран. Всего на ИННОПРОМе 2024 года побывало, по данным организаторов, 47 тыс. человек. Отметим, что за время работы выставки только в рамках сферы делового туризма региону удалось привлечь около 1 млрд руб.Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области