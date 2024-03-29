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Вчера, 15:02

Определены первые 17 компаний для участия на стенде Свердловской области в рамках выставки ИННОПРОМ-2024

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. Администрация Екатеринбурга и региональная межведомственная группа сформировали первый пул из 17 региональных компаний, которые коллективно представят Средний Урал на стенде региона в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2024 в Екатеринбурге, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Напомним, что отбор участников среди свердловских компаний стартовал 5 марта. Принять участие в формировании пула могут предприятия, зарегистрированные на территории региона, которые производят промышленную продукцию или разрабатывают высокотехнологичные товары, ранее не представленные на стенде региона в рамках выставки ИННОПРОМ.

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин сообщил, что первыми отобраны представители машиностроительной, химической, энергетической отраслей и сферы информационных технологий.

«Стенд региона — это его визитная карточка. Деловые делегации всех стран и топ-менеджеры компаний обязательно посещают нашу площадку. Потому это мощный инструмент продвижения на мировые и российские рынки. Отбор предприятий, которые получат право бесплатно экспонироваться на выставке, продолжается», — сказал Дмитрий Ионин.

Напомним, что Международная промышленная выставка ИННОПРОМ в этом году пройдет с 8 по 11 июля. Соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Ожидается, что участие в выставке, которая пройдет в Екатеринбурге в 14-й раз, примет свыше 45 тыс. гостей. Страной — партнером мероприятия выступят ОАЭ. Ее делегацию возглавит министр промышленности и передовых технологий ОАЭ специальный представитель ОАЭ по России Султан бен Ахмед аль-Джабер. В рамках деловой программы выставки также пройдет Стратегический бизнес-форум «Россия — ОАЭ».
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