Определены первые 17 компаний для участия на стенде Свердловской области в рамках выставки ИННОПРОМ-2024

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Международная промышленная выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2024. Международная промышленная выставка «Иннопром» в этом году пройдет с 8 по 11 июля. ...

Страной — партнером выставки «Иннопром» в 2024 году станут ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты станут страной — партнером XIV Международной промышленной выставки «Иннопром», которая ...

Страной — партнером выставки «Иннопром» в 2024 году станут ОАЭ

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. Объединенные Арабские Эмираты станут страной — партнером XIV Международной промышленной ...

Власти Среднего Урала начали прием заявок от предприятий для экспонирования на стенде региона в рамках выставки ИННОПРОМ — 2024

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. В Свердловской области объявлен старт приема заявок на участие в коллективном ...

В Свердловской области выбрали 35 компаний для презентации региона на международной выставке «Иннопром-2023»

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. В Свердловской области определили 35 участников, которые представят регион в рамках ...