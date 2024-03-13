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Международная промышленная выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2024. Международная промышленная выставка «Иннопром» в этом году пройдет с 8 по 11 июля. Соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

По распоряжению градоначальника городской оргкомитет совместно с министерством инвестиций и развития Свердловской области разработает концепцию и проект деловой программы Екатеринбурга в рамках работы стенда Свердловской области.

Выставка пройдет в Екатеринбурге в 14 раз, страной-партнером станут Объединенные Арабские Эмираты. Делегацию возглавит министр промышленности и передовых технологий ОАЭ специальный представитель ОАЭ по России Султан бен Ахмед аль-Джабер. В рамках деловой программы выставки также пройдет Стратегический бизнес-форум «Россия — ОАЭ».

«Участие ОАЭ в статусе страны-партнера выставки «Иннопром-2024» не только подтверждает особый характер российско-эмиратских отношений, но и придает дополнительный импульс развитию кооперационных связей в самых перспективных отраслях экономики»., — заявил заместитель председателя правительства РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров, уточнив, что двусторонний товарооборот РФ и ОАЭ по итогам 2023 года составил 10 млрд долл. США.

Планируется, что рамках мероприятия городские власти подпишут ряд соглашений о сотрудничестве в различных сферах с другими участниками.

Напомним, что 5 марта в Свердловской области объявили старт приема заявок на участие в коллективном экспонировании на стенде региона на «Иннопроме».
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