Международная промышленная выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля 2024 года

Объединенные Арабские Эмираты станут страной — партнером XIV Международной промышленной выставки «Иннопром», которая ...13.03.2024 Страной — партнером выставки «Иннопром» в 2024 году станут ОАЭ
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. Объединенные Арабские Эмираты станут страной — партнером XIV Международной промышленной ...24.01.2024 В 2024 году при поддержке администрации Екатеринбурга пройдет 10 выставок и форумов
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. При поддержке администрации Екатеринбурга в 2024 году уральская столица примет 10 ...21.12.2018 Следующей страной-партнером выставки «Иннопром» станет Турция
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2018. Турция приняла приглашение стать страной-партнером 10-й международной промышленной ...09.07.2014 В Екатеринбурге открылась пятая промышленная выставка «Иннопром»
В Екатеринбурге стартовала пятая международная промышленная выставка «Иннопром». В этом году она посвящена ...