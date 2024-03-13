Международная промышленная выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля 2024 года

Страной — партнером выставки «Иннопром» в 2024 году станут ОАЭ

Страной — партнером выставки «Иннопром» в 2024 году станут ОАЭ

В 2024 году при поддержке администрации Екатеринбурга пройдет 10 выставок и форумов

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. При поддержке администрации Екатеринбурга в 2024 году уральская столица примет 10 ...