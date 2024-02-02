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Вчера, 16:03

Власти Среднего Урала начали прием заявок от предприятий для экспонирования на стенде региона в рамках выставки ИННОПРОМ — 2024

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. В Свердловской области объявлен старт приема заявок на участие в коллективном экспонировании на стенде региона на XIV Международной промышленной выставке ИННОПРОМ, которая пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля 2024 года. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин сообщил, что оператором сбора и обработки заявок выступает Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области. Определять экспонентов будет специальная межведомственная комиссия.

По его словам, принять участие в отборе могут компании, зарегистрированные в Свердловской области, которые производят промышленную продукцию или разрабатывают высокотехнологичные товары, ранее не представленные на стенде региона в рамках выставки ИННОПРОМ.

«Также компании должны работать в отрасли автоматизации и робототехники, цифрового производства, металлообработки, транспортного машиностроения, технологий для городов или энергетики, промышленных IT, новых материалов, производства компонентов, медицинской техники или оборудования для реабилитации», — рассказал Дмитрий Ионин, подчеркнув, что приоритет при отборе будут иметь экспортно ориентированные компании, участники национальных проектов, обладатели наград международных ярмарок, выставок, федеральных конкурсов.

Для участия в отборе необходимо заполнить онлайн-форму до 31 марта 2024 года.
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