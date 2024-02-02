Власти Среднего Урала начали прием заявок от предприятий для экспонирования на стенде региона в рамках выставки ИННОПРОМ — 2024

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УрБК, Екатеринбург, 02.02.2024. До 1 марта 2024 года свердловские компании смогут подать заявку на присутствие на ...

Деловую программу на стенде Свердловской области в ходе выставки ИННОПРОМ посетили более 7 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. Более 7 тыс. человек приняли участие в мероприятиях деловой программы стенда ...

Отобраны первые компании для демонстрации своей продукции на выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области отобрало первые 20 компаний, ...

С 15 февраля в Свердловской области начнется отбор компаний для участия в выставке «Иннопром-2023»

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2023. В Свердловской области с 15 февраля по 24 марта пройдет отбор компаний, которые будут ...

Заявка на «ЭКСПО-2025» будет представлена на стенде Свердловской области на выставке «Иннопром-2018»

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2018. На девятой международной промышленной выставке «Иннопром-2018» в Екатеринбурге будет ...