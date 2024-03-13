Свердловские власти планируют сотрудничать с ОАЭ в сферах медицины, науки и туризма

Страной — партнером выставки «Иннопром» в 2024 году станут ОАЭ

Страной — партнером выставки «Иннопром» в 2024 году станут ОАЭ

Власти Среднего Урала начали прием заявок от предприятий для экспонирования на стенде региона в рамках выставки ИННОПРОМ — 2024

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. В Свердловской области объявлен старт приема заявок на участие в коллективном ...