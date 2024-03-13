Свердловские власти планируют сотрудничать с ОАЭ в сферах медицины, науки и туризма

Объединенные Арабские Эмираты станут страной — партнером XIV Международной промышленной выставки «Иннопром», которая ...13.03.2024 Страной — партнером выставки «Иннопром» в 2024 году станут ОАЭ
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. Объединенные Арабские Эмираты станут страной — партнером XIV Международной промышленной ...05.03.2024 Власти Среднего Урала начали прием заявок от предприятий для экспонирования на стенде региона в рамках выставки ИННОПРОМ — 2024
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. В Свердловской области объявлен старт приема заявок на участие в коллективном ...02.02.2024 Правительство Свердловской области начало отбор заявок на участие в выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия»
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2024. До 1 марта 2024 года свердловские компании смогут подать заявку на присутствие на ...07.07.2014 На выставке «Иннопром-2014» власти Екатеринбурга и Нижнего Тагила подпишут соглашение о сотрудничестве
Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб и мэр Нижнего Тагила Сергей Носов заключат первое соглашение в рамках ...