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Вчера, 11:18

Свердловские власти планируют сотрудничать с ОАЭ в сферах медицины, науки и туризма

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2024. В рамках XIV Международной промышленной выставки «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля 2024 года, правительство Свердловской области планирует обсудить с представителями страны — партнера выставки проекты кооперации в промышленности, науке и других сферах. Об этом пишет официальный портал правительства региона.

«По словам министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслава Ярина, в числе приоритетных направлений: создание химико-фармацевтических, радиофармацевтических и биомедицинских продуктов, подготовка кадров для ядерно-медицинской отрасли ОАЭ, проведение совместных научных исследований, торгово-экономическое сотрудничество в сфере высоких технологий. А также сотрудничество в сфере туризма, коллаборации уральских и эмиратских дизайнеров», — указано в сообщении.

Также планируется обсудить сотрудничество в вопросах развития спорта, включая подготовку тренерского состава, проведение товарищеских матчей по хоккею и футболу, подготовку руководителей в сфере управления спортивными объектами и событиями.

Ранее УрБК писал, что в Свердловской области продолжается прием заявок на участие в коллективном экспонировании на стенде региона на XIV Международной промышленной выставке «Иннопром». Отбор компаний продлится до 31 марта.
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