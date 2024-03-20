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Будущее делового туризма в Свердловской области

В регионе развивается инфраструктура для проведения бизнес-мероприятий ...

В Екатеринбурге за год построили три новые гостиницы

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2024. Сфере делового туризма в Екатеринбурге остро не хватает средств размещения, заявил ...

«Екатеринбург-Экспо» в текущем году примет 21 выставку и 28 конгрессных мероприятий

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2024. В 2024 году международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо» планирует принять 21 ...

Свердловские власти планируют сотрудничать с ОАЭ в сферах медицины, науки и туризма

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2024. В рамках XIV Международной промышленной выставки «Иннопром», которая пройдет в ...

Число деловых мероприятий на площадках Свердловской области в 2023 году увеличилось почти вдвое

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2024. В 2023 году на площадках Свердловской области прошло 558 деловых мероприятий (281 — в ...