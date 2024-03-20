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20.03.2024

Будущее делового туризма в Свердловской области

Будущее делового туризма в Свердловской областиВ регионе развивается инфраструктура для проведения бизнес-мероприятий.

В Свердловской области бурно развивается деловой туризм. В регионе регулярно появляются новые площадки для проведения форумов, строятся новые гостиницы. Только за 2023 год Средний Урал принял 558 деловых мероприятий, что в два раза больше, чем в предыдущем году. Есть надежда, что в ближайшие годы эта цифра будет только расти.

По данным заместителя генерального директора — руководителя конгресс-бюро АНО «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области» Евгения Тарасевича, на сегодняшний день в регионе действует 50 туристических площадок (регион занимает третье место в России по этому показателю), из них 23 площадки принимают мероприятия, связанные с деловым туризмом. Доля участников деловых мероприятий в общем объеме туристического трафика в Свердловской области составляет 43%. В среднем «деловой турист» тратит около 11 тыс. руб. в сутки. Деловой туризм часто совмещают с гастрономическим туризмом. В регионе действует около 6 тыс. кафе и ресторанов.

С развитием сферы делового туризма в Екатеринбурге назрела нехватка номерного фонда, где гости города могли бы останавливаться. На пресс-конференции, посвященной развитию делового туризма в регионе, заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин подчеркнул, что в пиковые периоды остро ощущается нехватка мест размещения в Екатеринбурге, особенно в пятизвездочных отелях (их в городе пять).

Отметим, что в 2023 году в столице Среднего Урала были построены три новые гостиницы: «Конгресс-отель Екатеринбург» (4*) на 365 мест, гостиница в ЖК «Университетский» на 108 мест и бизнес-отель SLIDE Hotel (4*) на 166 мест. Несмотря на это проблема дефицита мест в гостиницах все равно сохраняется.

«Екатеринбург-Экспо» и «Иннопром»

Крупнейшей площадкой, способной принимать деловые мероприятия, является международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо» в Екатеринбурге. По словам генерального директора АО «Уральский выставочный центр» (оператор МВЦ «Екатеринбург-Экспо») Анны Байчибаевой, в 2023 году центр принял 122 мероприятия, в том числе 46 развлекательных мероприятий, восемь спортивных и 23 корпоративных, еще 45 были посвящены сфере делового туризма.

В 2024 году МВЦ «Екатеринбург-Экспо» планирует увеличивать долю деловых мероприятий в общем объеме. Если в 2023 году соотношение деловых и развлекательных мероприятий, прошедших в центре, было 45 к 46, то в 2024 году руководство МВЦ планирует провести 21 деловую выставку и 28 конгрессных мероприятий.

Крупнейшим деловым мероприятием, проходящим на площадке «Екатеринбург-Экспо», Д. Ионин назвал международную промышленную выставку «Иннопром». В 2023 году ее посетили около 46 тыс. гостей. Таким образом, «Иннопром» возглавил топ-5 деловых мероприятий в Свердловской области по количеству посетителей.

В 2023 году «Иннопром» прошел с 10 по 13 июля. Его посетили представители 35 иностранных государств, а страной-партнером выступила Беларусь. Семь стран и 25 регионов подготовили свои экспозиции. В мероприятиях деловой программы стенда Свердловской области приняли участие более 7 тыс. человек.

В 2024 году XIV Международная промышленная выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. Страной-партнером выступят Объединенные Арабские Эмираты. Правительство Свердловской области планирует обсудить с представителями ОАЭ проекты кооперации в промышленности, науке и других сферах.

«По словам министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслава Ярина, в числе приоритетных направлений: создание химико-фармацевтических, радиофармацевтических и биомедицинских продуктов, подготовка кадров для ядерно-медицинской отрасли ОАЭ, проведение совместных научных исследований, торгово-экономическое сотрудничество в сфере высоких технологий. А также сотрудничество в сфере туризма, коллаборации уральских и эмиратских дизайнеров», — сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Очевидно, что Свердловская область в сфере делового туризма следует общероссийскому тренду, переориентируясь на сотрудничество с дружественными странами. И эта стратегия приносит свои плоды.
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