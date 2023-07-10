Деловую программу на стенде Свердловской области в ходе выставки ИННОПРОМ посетили более 7 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. Более 7 тыс. человек приняли участие в мероприятиях деловой программы стенда Свердловской области, организованного в ходе международной промышленной выставки ИННОПРОМ. За четыре дня работы на официальной площадке Среднего Урала прошло 53 деловых события, сообщает департамент информационной политики региона.



ИННОПРОМ шел с 10 по 13 июля в Екатеринбурге. Его посетили представители 35 иностранных государств. Семь стран и 25 регионов подготовили свои экспозиции. Среди гостей выставки — председатель правительства РФ Михаил Мишустин, премьер-министр Беларуси Роман Головченко.



Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал на ИННОПРОМе 15 соглашений. Всего на стенде региона было заключено 86 договоров. Состоялись свыше 140 встреч и 21 презентация.