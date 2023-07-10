Деловую программу на стенде Свердловской области в ходе выставки ИННОПРОМ посетили более 7 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург для участия в ...25.04.2023 Свердловскую область на международной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте представляют более 50 предприятий
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. На выставке «Иннопром. Центральная Азия», которая открылась сегодня в Ташкенте, ...28.04.2022 Стенд Свердловской области на выставке «Иннопром. Центральная Азия» посетили более 5 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2022. Стенд Свердловской области, подготовленный на выставке «Иннопром. Центральная Азия» в ...05.06.2019 В 2020 году страной-партнером выставки «Иннопром» в Екатеринбурге станет Италия
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2019. Страной-партнером Международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге в 2020 ...18.07.2011 Губернатор Свердловской области Александр Мишарин: В ходе выставки «Иннопром-2011» подписаны соглашения на сумму, сравнимую с годовым бюджетом региона
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2011. В ходе II Уральской международной выставки и форума «Иннопром-2011», состоявшихся в ...