Регион в масштабах выставки

фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

В деловой программе стенда Свердловской области на международной промышленной выставке ИННОПРОМ, проходившей с 10 по 13 июля, приняли участие более 7 тыс. человек. В ходе нее обсуждались вопросы, касающиеся повышения производительности труда, развития логистики, цифровизации, образования, стимулирования инвестиций. За это время на официальной площадке региона было организовано 53 мероприятия.К участию в самой выставке присоединились 35 иностранных государств. Семь стран и 25 регионов России организовали свои экспозиции. Среди гостей выставки — председатель правительства РФ Михаил Мишустин, премьер-министр Беларуси Роман Головченко.«По данным оператора выставки ИННОПРОМ, в этом году ее посетили 46 тысяч человек. Абсолютное большинство в той или иной мере познакомилось с потенциалом нашей области на стенде региона благодаря его расположению — напротив главной экспозиции страны-партнера Республики Беларусь, а также по пути к выставочным площадям Седьмого Российско-Китайского ЭКСПО», — рассказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал на ИННОПРОМе 15 соглашений. Всего на стенде региона было заключено 86 договоров. Они касались сфер благоустройства, связи, производства, межрегионального сотрудничества, развития науки и образования, инвестиций. Участниками соглашений стали регионы, коммерческие, благотворительные, общественные, кредитные организации.На стенде Среднего Урала состоялось свыше 140 встреч и 21 презентация. Е. Куйвашев провел переговоры с руководителями и представителями официальных делегаций Беларуси, Узбекистана, Армении, Казахстана, Таджикистана и Китая.На региональном стенде также были организованы мероприятия со стороны Екатеринбурга.«Администрация города Екатеринбурга представила на стенде Свердловской области собственную насыщенную программу. Состоялось множество встреч и переговоров. Уже в первый день выставки нами было подписано соглашение с ведущим российским предприятием в сфере микроэлектроники о развитии цифровизации общественного транспорта. А достигнутые с бизнесом на полях выставки договоренности ускорят восстановление многих объектов культурного наследия уральской столицы. Подписаны документы о сотрудничестве и в банковской сфере», — рассказал глава города Алексей Орлов.Отдельно он выделил протокол намерений об установлении сотрудничества с городом Ферганой (Узбекистан). Среди предусмотренных в документе направлений — обмен студентами и научными работниками, организация международных фестивалей, выставок и концертов, расширение туризма.Вместе с заместителем губернатора Алексеем Шмыковым глава города присоединился к дискуссии, посвященной кооперации и импортозамещению. Замгубернатора рассказал, что за 2022 год в регионе выполнено и внедрено 26 проектов и разработок по импортозамещению, выведены отдельные виды продукции.«С учетом имеющихся возможностей и вызовов сегодняшнего дня нами определены приоритетные направления по импортозамещению. Это инструменты, гидравлика, различное оборудования для машиностроительных предприятий, комплектующие, фармацевтические препараты, компоненты для легкой промышленности», — сказал А. Шмыков.Глава Екатеринбурга отметил, что в прошлом году перед городскими предприятиями, как и всей российской промышленностью, встали задачи по экстренному наращиванию темпов производства. В 2022 году обрабатывающая промышленность обеспечила объем производства более чем на 600 млрд руб. — это 118,7% к уровню 2021 года. За январь-май 2023 года объем отгруженной продукции вырос на четверть. Договорные обязательства поставок продукции специального назначения для министерства обороны и других государственных заказчиков исполнены в полном объеме.Выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. Она выступает в роли индустриальной, торговой и экспортной площадки. Мероприятие регулярно собирает тысячи специалистов сфер промышленного и технологического развития, представителей экспертного сообщества. Ежегодно в рамках ИННОПРОМа заключаются соглашения, которые влияют на развитие Екатеринбурга и Свердловской области. Страной-партнером в этом году стала Беларусь.