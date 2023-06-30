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Вчера, 14:03

Стенды, договоры, презентации

В Екатеринбурге утром 10 июля 2023 года открылась международной промышленная выставка ИННОПРОМ, которая будет идти до 13 июля. Главная тема мероприятия — «Устойчивое производство: стратегии обновления». Страной-партнером выступает Белоруссия. В текущем году ожидается участие около 700 компаний в зоне ИННОПРОМа и примерно 400 — в зоне Российско-Китайского Экспо. Это около 35 международных делегаций и 25 региональных. Около 30% участников выставляются впервые.

Объединенный стенд Свердловской области занимает площадь более 1 тыс. кв. м. Там расположены новейшие разработки уральских предприятий разных отраслей: транспортного машиностроения, металлообработки, энергетики, приборостроения, медицинского оборудования и промышленного софта.

Стенды, договоры, презентации

Екатеринбург также подготовил деловую программу на все три дня. В нее войдут концепция «Умного города», развитие мест приложения труда, стратегическое планирование городского развития, импортозамещение. Плюс организована презентационная зона, посвященная 300-летнему юбилею уральской столицы.

В первый день глава Екатеринбурга Алексей Орлов и заместитель хокима Ферганы Абдугани Араббоев подписали Протокол намерений об установлении сотрудничества между двумя городами. Документ предполагает, что обе стороны будут содействовать расширению сотрудничества в разных сферах: торговле, инвестициях, местном самоуправлении, образовании, молодежной политике, спорте, туризме, культуре, экологии и других.

Стенды, договоры, презентации

Представители обоих городов будут участвовать в совместных выставочно-ярмарочных мероприятиях, координировать взаимодействие между заинтересованными учреждениями, организациями и предприятиями, поддерживать обмен опытом в сферах управления городским хозяйством, стратегического планирования и городской инфраструктуры. Вдобавок будет проводиться регулярный обмен студентами и научно-педагогическими работниками, а также запланированы международные фестивали, выставки и концерты национальных творческих коллективов.

«Между Свердловской и Ферганской областями достаточно тесные взаимоотношения, дружат наши губернаторы, я лично знаю Хокима Ферганской области, он будет у нас на «Иннопроме». Подписанный документ позволит расширить взаимодействие с городом Ферганой по всем направлениям, что мы и будем делать. Впереди у нас много интересных и успешных проектов», — прокомментировал А. Орлов.

Отметим, что сама выставка предварялась рядом мероприятий. Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко провели рабочую встречу, где обсуждали перспективы сотрудничества региона и республики.

«Объем нашего сотрудничества со Свердловской областью может являться примером того, как можно выстраивать сбалансированные и динамичные отношения с регионами. У нас очень сбалансированные торгово-экономические потоки, у нас очень хорошая динамика наблюдается, она идет в рост, и работа выстроена по многим направлениям», — отметил Р. Головченко.

Стенды, договоры, презентации

Среди актуальных примеров сотрудничества премьер-министр выделил поставку троллейбусов для обновления парка общественного транспорта в Екатеринбурге. Перспективными направлениями гость назвал авиастроение и озвученную им инициативу по открытию на Среднем Урале сети магазинов «Да Дому», которые заменят ушедшие из России бренды по продаже одежды и товаров для дома. Е. Куйвашев назвал самыми перспективными направлениями сотрудничества станкостроение, машиностроение, оснащение пожарной техникой.

«Успешность наших деловых отношений подтверждают экономические показатели — Беларусь традиционно входит в число крупнейших внешнеторговых партнеров региона. Мы уделяем большое внимание развитию производственной кооперации, содействию взаимовыгодным поставкам качественной промышленной продукции. Перспективным видится углубление взаимодействия в научно-образовательной сфере. Ожидаем, что дополнительный импульс межвузовским контактам придаст Международный фестиваль университетского спорта, который пройдет этим летом в Екатеринбурге», — прокомментировал губернатор.

Стенды, договоры, презентации

Добавим, что, по информации Уральского таможенного управления, в 2022 году товарооборот между Свердловской областью и Белоруссией вырос в полтора раза, превысив 600 млн долл. США. Экспорт вырос почти на 19%, до 144 тыс. 414 т, импорт — на 72%, до 382,3 тыс. т. Почти 60% поставок из Свердловской области составляет металлопрокат, 18% — машины и оборудование. В структуре импорта 44% занимают белорусские тракторы и автобусы, продовольственные товары и сырье для их производства — 14%.

Также Е. Куйвашев и премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов дали старт работе Генерального консульства Казахстана в Екатеринбурге. Компетенции генерального консула Казахстана в Екатеринбурге Жараса Мамутбекова будут распространяться на весь Уральский федеральный округ. Раньше за помощью консула жителям Урала приходилась обращаться в Казань.

«Учреждение Генерального консульства в самом сердце Урала придаст дополнительный импульс развитию наших дружественных отношений. Хочу отметить, что сейчас практически нет такой сферы, в которой бы не взаимодействовали наши страны. Надо подчеркнуть, что 10 лет назад именно в Екатеринбурге президенты наших стран подписали договор о добрососедстве и союзничестве в XXI веке, на прочном фундаменте которого мы и продолжаем расширять наше стратегическое партнерство», — прокомментировал А. Смаилов.

Стенды, договоры, презентации

В департаменте информационной политики Среднего Урала рассказали, что Казахстан — это второй после Китая внешнеторговый партнер региона. У правительства Свердловской области действуют соглашения о сотрудничестве с Астаной и Карагандинской областью, ведется работа по подготовке аналогичного документа о взаимодействии с Костанайской областью. На межмуниципальном уровне активно сотрудничают свердловская Тавда и казахстанский Лисаковск.

«Считаю, что с открытием Генерального консульства укрепится наше сотрудничество во всех сферах — в экономике, науке, образовании, туризме. В условиях взаимного доверия и готовности к диалогу, безусловно, появятся новые идеи и планы, которые будут претворяться в жизнь», — прокомментировал Е. Куйвашев.

В Екатеринбург также прибыл председатель правительства РФ Михаил Мишустин. В рамках рабочего визита он вместе с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым и премьер-министром Белоруссии Романом Головченко посетит площадки ИННОПРОМа и примет участие в стратегической сессии.

Стенды, договоры, презентации

Выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. Она выступает в роли индустриальной, торговой и экспортной площадки. Мероприятие регулярно собирает тысячи специалистов сфер промышленного и технологического развития, представителей экспертного сообщества. Ежегодно в рамках ИННОПРОМа заключаются соглашения, которые влияют на развитие Екатеринбурга и Свердловской области.
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