УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:37

В Екатеринбурге за год построили три новые гостиницы

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2024. Сфере делового туризма в Екатеринбурге остро не хватает средств размещения, заявил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин в рамках пресс-конференции, посвященной развитию делового туризма в Свердловской области.

В 2023 году в столице Среднего Урала были построены три новые гостиницы: «Конгресс-отель Екатеринбург» (4*) на 365 мест, гостиница в ЖК «Университетский» на 108 мест и бизнес-отель SLIDE Hotel (4*) 166 мест.

По словам Д. Ионина, в пиковые периоды остро ощущается нехватка мест размещения в Екатеринбурге, особенно в пятизвездочных отелях (их в городе пять).

Доля участников деловых мероприятий в общем объеме туристического трафика в Свердловской области составляет 43%. В среднем «деловой турист» тратит в Екатеринбурге около 11 тыс. руб. в сутки.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
27.02.2024 Гостиничная сфера Екатеринбурга увеличилась на 759 мест

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. Гостиничная инфраструктура Екатеринбурга увеличилась на пять объектов, рассчитанных на ...

12.10.2012 В Екатеринбурге классифицировано порядка 40% отелей

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2012. Сфера гостеприимства Екатеринбурга в настоящее время представлена 99 гостиницами. Общее ...

20.07.2012 32 екатеринбургских гостиницы прошли процедуру классификации

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2012. Администрация города Екатеринбурга опубликовала в сети Интернет информацию о ...

11.11.2010 В 2011 году в Екатеринбурге планируется открыть четыре гостиницы

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2010. Четыре гостиницы планируется открыть в Екатеринбурге в 2011 году; это третья очередь ...

25.12.2009 В 2009 году суммарный номерной фонд гостиниц Екатеринбурга достиг 7,29 тыс. мест

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2009. По итогам 2009 года в Екатеринбурге расположены 54 гостиницы на 6434 места и 38 ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков16.02.2024На всероссийском фестивале короткометражного кино неформальный гимн Екатеринбурга получил награду в двух номинациях16.02.2024Екатерина Спирина: При проектировании квартир главное — это здравый смысл и опыт16.02.2024Реконструировали и развили16.02.2024Михаил Хорьков о причинах продолжающегося роста темпов строительства
Архив новостей
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18