В Екатеринбурге за год построили три новые гостиницы

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2024. Сфере делового туризма в Екатеринбурге остро не хватает средств размещения, заявил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин в рамках пресс-конференции, посвященной развитию делового туризма в Свердловской области.



В 2023 году в столице Среднего Урала были построены три новые гостиницы: «Конгресс-отель Екатеринбург» (4*) на 365 мест, гостиница в ЖК «Университетский» на 108 мест и бизнес-отель SLIDE Hotel (4*) 166 мест.



По словам Д. Ионина, в пиковые периоды остро ощущается нехватка мест размещения в Екатеринбурге, особенно в пятизвездочных отелях (их в городе пять).



Доля участников деловых мероприятий в общем объеме туристического трафика в Свердловской области составляет 43%. В среднем «деловой турист» тратит в Екатеринбурге около 11 тыс. руб. в сутки.