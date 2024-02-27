В Екатеринбурге за год построили три новые гостиницы

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. Гостиничная инфраструктура Екатеринбурга увеличилась на пять объектов, рассчитанных на ...12.10.2012 В Екатеринбурге классифицировано порядка 40% отелей
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2012. Сфера гостеприимства Екатеринбурга в настоящее время представлена 99 гостиницами. Общее ...20.07.2012 32 екатеринбургских гостиницы прошли процедуру классификации
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2012. Администрация города Екатеринбурга опубликовала в сети Интернет информацию о ...11.11.2010 В 2011 году в Екатеринбурге планируется открыть четыре гостиницы
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2010. Четыре гостиницы планируется открыть в Екатеринбурге в 2011 году; это третья очередь ...25.12.2009 В 2009 году суммарный номерной фонд гостиниц Екатеринбурга достиг 7,29 тыс. мест
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2009. По итогам 2009 года в Екатеринбурге расположены 54 гостиницы на 6434 места и 38 ...