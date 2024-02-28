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«Екатеринбург-Экспо» в текущем году примет 21 выставку и 28 конгрессных мероприятий

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2024. В 2024 году международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо» планирует принять 21 выставочное мероприятие и 28 конгрессных. Об этом рассказала генеральный директор АО «Уральский выставочный центр» (оператор МВЦ «Екатеринбург-Экспо») Анна Байчибаева в ходе пресс-конференции, посвященной развитию делового туризма в Свердловской области.

По ее словам, в 2024 году «Екатеринбург-Экспо» планирует увеличивать долю деловых мероприятий. В 2023 году соотношение деловых и развлекательных мероприятий, прошедших в центре, было 45 к 46.

Всего в прошлом году МВЦ принял 122 мероприятия. Помимо деловых и развлекательных, там также прошло восемь спортивных событий и 23 корпоративных мероприятия.
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