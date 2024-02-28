«Екатеринбург-Экспо» в текущем году примет 21 выставку и 28 конгрессных мероприятий

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2024. В 2023 году на площадках Свердловской области прошло 558 деловых мероприятий (281 — в ...24.01.2024 В 2024 году при поддержке администрации Екатеринбурга пройдет 10 выставок и форумов
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. При поддержке администрации Екатеринбурга в 2024 году уральская столица примет 10 ...17.02.2021 Число деловых мероприятий в Свердловской области за год сократилось в три раза
Число деловых мероприятий на Среднем Урале в прошлом году сократилось в три раза. Об этом сегодня в ходе ...17.02.2021 Число деловых мероприятий в Свердловской области за год сократилось в три раза
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2021. Число деловых мероприятий на Среднем Урале в прошлом году сократилось в три раза. Об ...03.10.2017 МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» стал членом международной ассоциации конгрессов и конференций
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2017. «Уральский выставочный центр» — МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» стал членом международной ...