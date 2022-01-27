Музей нового уровня

Власти города и представители Музея истории Екатеринбурга (МИЕ) рассказали о реализации национального проекта «Культура» и модернизации музейного оборудования на сумму более 50 млн руб.



Директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев рассказал о проекте «Креативный кластер Л52», который расположился в здании бывшей поликлиники Октябрьского района на проспекте Ленина, 52. По его словам, помещение в здании 30-х годов прошлого столетия преобразилось благодаря финансированию национального проекта «Культура» в размере 50 млн руб. Деньги были выделены федеральным министерством культуры, при участии областного министерства культуры и помощи администрации города Екатеринбурга.



Отметим, что в январе 2021 года глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял решение выделить МИЕ дополнительную площадку. Там сейчас расположен значимый объект с конструктивистским наследием Урала, а площадь территории насчитывает порядка 4,2 тыс. кв. м.



«За этот год мы работали в плотной коллаборации, и нам удалось реализовать те задумки, которые изначально закладывались в этот грантовый конкурс. Был приобретен большой объем светового оборудования. Купили выставочное оснащение: от демонстрационных столов до витрин и киотов. Также приобрели технику для правильного хранения экспонатов. Около 70% светового оборудования было закуплено на средства нацпроекта. Выставочное оборудование получили все основные филиалы корпусов музея», — сообщил И. Пушкарев.



Вдобавок он уточнил, что национальный проект позволил осуществить концепцию музея нового уровня. Так, больших вложений потребовало здание на проспекте Ленина, 52, которое переходит в корпус на улице Бажова, 124а и располагается над городским травмпунктом.







В комплексе зданий музея на проспекте Ленина — улице Бажова сейчас проходит выставка «Свердловск. Именной указатель», где жители города могут узнать о героях Екатеринбурга, о значимых людях в истории развития столицы Урала. По словам директора МИЕ, это «выставка-предтеча» экспозиции, которая откроется 18 ноября, в день, являющийся датой основания города. Она будет посвящена 300-летию уральской столицы. В частности — научным и техническим открытиям и пассионарным людям, благодаря которым Екатеринбург приобрел особый статус интеллектуального города.







Экспозицию «Свердловск. Именной указатель» представила научный сотрудник музея и заведующая отделом «Водонапорная башня» Екатерина Калужникова. Она рассказала, что с историей города стоит знакомиться через персоналии. Так, на выставке можно узнать о том, что происходило в Свердловске с 1919 по 1991 год. Отправной датой начала исторического путешествия стало 15 июля 1919 года — день, когда столица Урала обрела статус социалистического города.



Экспозиция также затрагивает судьбы людей, влиявших на становление города: революционеров Леонида Вайнера и Якова Свердлова, архитектора Константина Бабыкина и академика Сергея Вонсовского, единственной женщины-главы города Анны Бычковой, первого президента России Бориса Ельцина и уральского писателя Павла Петровича Бажова.







В здании на улице Карла Либкнехта, 26 проходит фотографическая выставка «Город цвета зимы». На серии черно-белых фотографий представлен Свердловск дореволюционного и советского периода, занесенный снегом. На фотоснимках можно увидеть, как проходили соревнования лыжников и конькобежцев в СССР, а также зарисовки на новогоднюю тематику.







Заведующая проектно-выставочным отделом МИЕ Ольга Королева на примере выставки показала, какое оснащение для учреждения удалось закупить. По ее словам, важным приобретением культурного учреждения стали стеклянные перегородки. С их помощью можно визуально разграничивать пространство или сделать их своеобразным холстом, на который с обеих сторон можно нанести и наклеить изображения и фотографии. Также стеклянные панели позволяют проецировать видеозаписи. Помимо этого, в зале установлен «звуковой душ» — аудиосистема в виде небольшого купола, которая воспроизводит звучание смеющихся детских голосов во время зимних игр.



«Музей выиграл больше 50 млн руб. по двум направлениям деятельности: «Выставочное оборудование» и «Оборудование для фондов», что является уникальным событием. Мы смогли закупить выставочный инвентарь: от климатического до мультимедийного. Количество нового оборудования насчитывает сотни единиц. У нас было более 30 партнеров по закупу для разнообразных целей и задач музея. В основном новое оснащение закупалось в корпус на проспекте Ленина, 52, но другие здания музея также получили обновление. Это и развесочные приспособления, и различные светильники, и места хранения экспонатов. Планируется, что в этом году отремонтируют третий этаж строения на проспекте Ленина, 52, а в 2024 году — первый и второй этажи», — подчеркнула заместитель директора по развитию МИЕ Оксана Мокеева.







Также в помещении на улице Карла Либкнехта, 26 размещается интерактивная ностальгическая выставка для детей и взрослых «Истории с антресолей». Экспозиция условно разделена на две части: в первой представлена ностальгическая подборка вещей прошлого, среди которых советские прописи, пеналы, переливные календарики, сифон, пылесос «Сатурн» и другие раритеты. Во второй — атрибут современных детей — смартфон, но в разобранном состоянии.







Кроме того, заместитель директора МИЕ по фондам Алена Союрова презентовала обеспыливатель, который тоже купили на средства гранта. Такая машина позволяет провести очистку книги. Как она сообщила, вручную убирать пыль очень долго, а используя данный прибор, можно легко и быстро убрать грязь. Издание помещают в специальный короб пылесоса, где с помощью фильтров будут удалены даже самые мелкие частицы пыли со страниц, корешка и обложки.