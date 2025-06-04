УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Статьи
Вчера, 12:38

История уральских денег

В Екатеринбурге на площадке Музея архитектуры и дизайна открылась выставка «Делать деньги. История Екатеринбургского монетного двора», приуроченная к 300-летнему юбилею этого необычного производства.

История уральских денег

Проект был реализован благодаря совместным усилиям Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ), Музея истории Екатеринбурга (МИЕ), Свердловского областного краеведческого музея имени О.Е. Клера (СОКМ), Государственного архива Свердловской области и Музея архитектуры и дизайна.

Идеологом уникального проекта стал директор ЕМИИ Никита Корытин.

«Я был очарован этой темой еще 20 лет назад. Но эта тема до сих пор недовоспета: мы еще не научились гордиться тем, что имеем. А ведь Екатеринбург обладает уникальным наследием, которого нет в других регионах. Мы — центр Горнозаводской цивилизации, центр Горного правления, вся документация о создании заводов от Алтая до Поволжья находится у нас. И бесценная нумизматическая коллекция — еще одна часть технологической истории нашего края, потому что монетный двор — это место применения лучших технологий, инноваций, кадровых решений», — подчеркнул Никита Корытин.

В экспозиции на площадке Музея архитектуры и дизайна жители и гости города смогут увидеть нумизматические образцы, редкости и уникаты из собрания СОКМа, чеканившиеся со времени царствования Екатерины I и до правления Александра II, а также воспроизведения карт и инженерно-технической графики из Государственного архива Свердловской области.

«Мы находимся на территории Монетки. Сейчас этот топографический термин полностью исчез, но на протяжении 100-200 лет территория Плотинки, Исторического сквера называлась Монетка. Даже когда уже не было монетного двора, не чеканилась монета, и здесь находились другие производства. Вот об этом, прежде всего, хотелось поговорить на выставке. Почему исчезла большая история, почему на территории Исторического сквера она сейчас ничем не выражена, нет ни памятника, ни какой-то точки, где можно подойти и сказать, что здесь когда-то был Екатеринбургский монетный двор», — подчеркнул куратор выставки, ученый секретарь МИЕ Евгений Бурденков.

История уральских денег

Он также напомнил, что Екатеринбург был основан как город-завод, и именно на территории железоделательного завода, где сейчас расположен Исторический сквер, в 1725 году было запущено сверхтехнологичное для своего времени производство — изготовление медных плат и затем медной монеты. Пуск монетного двора, важнейшего казенного предприятия, к становлению которого приложили руку оба основателя города — Вильгельм де Геннин и Василий Никитич Татищев, придал совсем иной административный статус горной столице.

«Медные платы (от шведского — plot) — совершенно уникальное явление в финансах Российской империи, номинал каждой из неказистых и иногда увесистых квадратных монет был обеспечен стоимостью меди, ушедшей на ее изготовление. Этот управленческий ход позволил Горному командованию получить ликвидную валюту регионального хождения. Просуществовал этот финансовый инструмент всего два года. Однако его можно считать символом поиска креативных технических решений и их воплощения, управленческой дерзости и умению найти путь в самых сложных экономических обстоятельствах», — отмечают организаторы проекта.

История уральских денег

За полтора века существования монетного двора было отчеканено 482 образца монет. Фактически, все это время он был градообразующим предприятием, вокруг которого была отстроена экономика города. Медная монета была самой известной и ходовой продукцией Екатеринбурга и попадала в руки каждому жителю Российской империи. В разные периоды времени до трех четвертей всей медной монеты чеканились в Екатеринбурге и несли на себе литеры «Е.М.». Двор был местом постоянного внедрения новых технических решений, адаптации европейских технологий. Лучшие мастера, инженерные и управленческие кадры направлялись и взращивались именно здесь.

Выставка «Делать деньги. История Екатеринбургского монетного двора» будет представлена в Музее архитектуры и дизайна по адресу ул. Горького, 4а, с 20 августа по 26 октября 2025 года.

Фото предоставлены пресс-службой ЕМИИ
Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
04.06.2025 В Екатеринбургском музее ИЗО сегодня пройдет кураторская экскурсия «Неизвестная Куса»

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2025. В главном корпусе Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) сегодня пройдет кураторская ...

22.11.2023 Энциклопедия «Екатеринбург» стала доступна в электронном варианте

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2023. Двухтомная энциклопедия «Екатеринбург», выпущенная к 300-летию города, стала доступна в ...

25.10.2023 В Екатеринбурге в рамках реализации проекта «Туристический код» появилось 90 канализационных люков в виде монет Екатеринбургского монетного двора

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. В Екатеринбурге появилось 90 новых канализационных люков. Металлические крышки ...

14.01.2011 ОАО «СКБ-банк» продолжает скупку у населения монет производства Санкт-Петербургского монетного двора выпуска 2003 года по цене 5 тыс. рублей за штуку

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2011. ОАО «СКБ-банк» продолжает скупку у населения монет достоинством 1, 2 и 5 рублей по цене ...

29.09.2009 Выставка «Монеты. XVII-XVIII в.в.», приуроченная к 19-летию ОАО Банк «Монетный дом», открылась в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2009. 25 сентября 2009 г. в Музее истории и археологии Урала (Екатеринбург, пр. Ленина, дом ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные
Архив новостей
Август 2025 (434)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.