История уральских денег

Фото предоставлены пресс-службой ЕМИИ

В Екатеринбурге на площадке Музея архитектуры и дизайна открылась выставка «Делать деньги. История Екатеринбургского монетного двора», приуроченная к 300-летнему юбилею этого необычного производства.Проект был реализован благодаря совместным усилиям Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ), Музея истории Екатеринбурга (МИЕ), Свердловского областного краеведческого музея имени О.Е. Клера (СОКМ), Государственного архива Свердловской области и Музея архитектуры и дизайна.Идеологом уникального проекта стал директор ЕМИИ Никита Корытин.«Я был очарован этой темой еще 20 лет назад. Но эта тема до сих пор недовоспета: мы еще не научились гордиться тем, что имеем. А ведь Екатеринбург обладает уникальным наследием, которого нет в других регионах. Мы — центр Горнозаводской цивилизации, центр Горного правления, вся документация о создании заводов от Алтая до Поволжья находится у нас. И бесценная нумизматическая коллекция — еще одна часть технологической истории нашего края, потому что монетный двор — это место применения лучших технологий, инноваций, кадровых решений», — подчеркнул Никита Корытин.В экспозиции на площадке Музея архитектуры и дизайна жители и гости города смогут увидеть нумизматические образцы, редкости и уникаты из собрания СОКМа, чеканившиеся со времени царствования Екатерины I и до правления Александра II, а также воспроизведения карт и инженерно-технической графики из Государственного архива Свердловской области.«Мы находимся на территории Монетки. Сейчас этот топографический термин полностью исчез, но на протяжении 100-200 лет территория Плотинки, Исторического сквера называлась Монетка. Даже когда уже не было монетного двора, не чеканилась монета, и здесь находились другие производства. Вот об этом, прежде всего, хотелось поговорить на выставке. Почему исчезла большая история, почему на территории Исторического сквера она сейчас ничем не выражена, нет ни памятника, ни какой-то точки, где можно подойти и сказать, что здесь когда-то был Екатеринбургский монетный двор», — подчеркнул куратор выставки, ученый секретарь МИЕ Евгений Бурденков.Он также напомнил, что Екатеринбург был основан как город-завод, и именно на территории железоделательного завода, где сейчас расположен Исторический сквер, в 1725 году было запущено сверхтехнологичное для своего времени производство — изготовление медных плат и затем медной монеты. Пуск монетного двора, важнейшего казенного предприятия, к становлению которого приложили руку оба основателя города — Вильгельм де Геннин и Василий Никитич Татищев, придал совсем иной административный статус горной столице.«Медные платы (от шведского — plot) — совершенно уникальное явление в финансах Российской империи, номинал каждой из неказистых и иногда увесистых квадратных монет был обеспечен стоимостью меди, ушедшей на ее изготовление. Этот управленческий ход позволил Горному командованию получить ликвидную валюту регионального хождения. Просуществовал этот финансовый инструмент всего два года. Однако его можно считать символом поиска креативных технических решений и их воплощения, управленческой дерзости и умению найти путь в самых сложных экономических обстоятельствах», — отмечают организаторы проекта.За полтора века существования монетного двора было отчеканено 482 образца монет. Фактически, все это время он был градообразующим предприятием, вокруг которого была отстроена экономика города. Медная монета была самой известной и ходовой продукцией Екатеринбурга и попадала в руки каждому жителю Российской империи. В разные периоды времени до трех четвертей всей медной монеты чеканились в Екатеринбурге и несли на себе литеры «Е.М.». Двор был местом постоянного внедрения новых технических решений, адаптации европейских технологий. Лучшие мастера, инженерные и управленческие кадры направлялись и взращивались именно здесь.Выставка «Делать деньги. История Екатеринбургского монетного двора» будет представлена в Музее архитектуры и дизайна по адресу ул. Горького, 4а, с 20 августа по 26 октября 2025 года.