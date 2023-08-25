Подарок из прошлого

В Музее истории Екатеринбурга (МИЕ) (ул. Карла Либкнехта, 26) состоялось вскрытие капсулы времени, которую заложили в Историческом сквере в честь 250-летия уральской столицы на глубину свыше двух метров.
Капсула создана по замыслу свердловского архитектора Петра Деминцева, проектировавшего историко-архитектурный комплекс в Историческом сквере. Наполнение «послания в будущее» должно было отобразить портрет уральской столицы 1973 года. Цилиндр корпуса из нержавеющей стали был изготовлен в цехе «НИИхиммаш» высотой 140 см и диаметром 60 см, а крышка отливалась на Уральском компрессорном заводе.
Напомним, что в ночь с 19 на 20 августа капсула была транспортирована
из Исторического сквера в помещения МИЕ. Была поставлена задача обеспечить ее сохранность, сформировать комиссию для процедуры вскрытия и организовать саму распаковку с соблюдением всех необходимых консервационных мероприятий.
В церемонии вскрытия капсулы приняли участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов, заместитель начальника управления культуры горадминистрации Любовь Бондаренко, директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев, заместитель директора по музейным фондам МИЕ Алена Союрова, заведующий научно-информационным отделом МИЕ Евгений Бурденков.
«Вскрытие капсулы времени — это событие, которое можно увидеть раз в 50 лет», — напомнил директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев, когда специалисты освобождали крышку капсулы от стягивающих болтов.
В общей сложности из капсулы времени достали 24 предмета. После вскрытия все материалы и документы исследуют в Музее истории Екатеринбурга научные сотрудники и реставраторы.
По словам заведующего научно-информационным отделом МИЕ Евгения Бурденкова, почти каждый предмет отдельно упакован в плотные пакеты и находится в хорошей сохранности. Так, за 50 лет совсем не пожелтели страницы журналов 73-го года за ноябрь «Уральский следопыт», «Урал» и «Вечерний Свердловск» и книг «Яков Михайлович Свердлов», «Малахитовая шкатулка», «Уральская школа техников», «50 лет УПИ». Также в наполнении капсулы содержались генплан города, статистические данные о населении, пленка с выступлением первой женщины-главы города Анны Бычковой и крупный наградной знак к 250-летию столицы Урала.
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов также зачитал обращение, адресованное жителям столицы Урала, живущим в 2023 году.
«Дорогие потомки, свердловчане XXI века, к вам обращаем наше письмо. Уральский богатырь, вставший на границе Европы и Азии, символизировал растущую мощь российского государства. Он рожден был заводами и поныне является могучим Городом-заводом, Городом-тружеником. Славен наш Свердловск революционными традициями, вся история его — это история становления рабочего класса, борьба трудящихся за экономическое и социальное освобождение», — говорится в тексте письма.
Как отметил глава города, историкам еще предстоит поработать с извлеченными материалами и дать им оценку. Уже 12 октября в корпусе Музея на Карла Либкнехта пройдет выставка, где все желающие смогут ознакомиться с тем, что оставили предшественники екатеринбуржцам.
Добавим, что закладка новой капсулы времени запланирована на 18 ноября 2023 года. Новая емкость создана из карбона, который обеспечит
сохранность ее содержимого для будущих поколений горожан.
Жители уральской столицы смогут оставить
свои предложения по содержимому капсулы времени на сайте. Сбор пожеланий продлится до октября 2023 года. Любой желающий может заполнить анкету, а затем вложить в качестве послания в будущее письмо, флешку, диск, фото или то, что посчитает нужным.