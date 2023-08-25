Подарок из прошлого

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В Екатеринбурге 30 августа вскроют капсулу времени из Исторического сквера

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2023. В Екатеринбурге 30 августа в 12.00 состоится вскрытие капсулы времени, заложенной в ...

В Историческом сквере Екатеринбурга извлекли заложенную в 1973 году капсулу времени

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. В Екатеринбурге состоялась торжественная церемония, в ходе которой извлекли капсулу ...

Жителей Екатеринбурга приглашают принять участие в опросе о содержимом для капсулы времени

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. Жители Екатеринбурга смогут высказать свое мнение о том, что необходимо положить в ...

Посылка в будущее

В Екатеринбурге презентовали капсулу времени, куда положат послания для будущего поколения горожан ...

Завершается подготовка капсулы времени для закладки в Историческом сквере Екатеринбурга в рамках празднования 300-летия города

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. В Екатеринбурге завершается подготовка капсулы времени, которая будет заложена в ...