В Екатеринбурге 12 октября откроется выставка с экспонатами из капсулы времени

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В Екатеринбурге вскрыли капсулу времени, заложенную 50 лет назад ...

В Екатеринбурге 30 августа вскроют капсулу времени из Исторического сквера

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2023. В Екатеринбурге 30 августа в 12.00 состоится вскрытие капсулы времени, заложенной в ...

В Историческом сквере Екатеринбурга извлекли заложенную в 1973 году капсулу времени

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. В Екатеринбурге состоялась торжественная церемония, в ходе которой извлекли капсулу ...

Жителей Екатеринбурга приглашают принять участие в опросе о содержимом для капсулы времени

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. Жители Екатеринбурга смогут высказать свое мнение о том, что необходимо положить в ...

В Екатеринбурге в рамках празднования 300-летия будет вскрыта капсула времени в Историческом сквере

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2022. В Екатеринбурге 19 августа 2023 года в день празднования 300-летия города будет вскрыта ...