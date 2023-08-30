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В Екатеринбурге 12 октября откроется выставка с экспонатами из капсулы времени

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2023. В Екатеринбурге 12 октября откроется выставка с экспонатами, извлеченными из капсулы времени. Проект в жанре «выставка-распаковка» получил название «Вскрытие показало», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

На выставке, которая откроется на площадке Музея истории Екатеринбурга, можно будет услышать записи голосов почетных граждан Свердловска: единственной в истории города женщины-мэра Анны Бычковой и вальцовщика Верх-Исетского завода Максима Финогенова. Кроме того, в экспозиции будут выставлены планы развития уральской столицы того времени, архивные подшивки газеты «Вечерний Свердловск», номер «Уральского следопыта» за ноябрь 1973 года и другие артефакты.

Посетители проекта смогут также собрать свой образ Екатеринбурга 2023 года. Для этого в музее будет установлена альтернативная капсула — прозрачный резервуар. Приходящим на выставку горожанам будет предложено оставить в нем собственные артефакты, олицетворяющие нынешний город. Музей истории Екатеринбурга сохранит эти образы для потомков в составе отдельной неделимой коллекции.

Напомним, что капсулу времени, заложенную в год 250-летия Екатеринбурга, вскрыли 30 августа этого года. Капсула была создана по замыслу свердловского архитектора Петра Деминцева, проектировавшего историко-архитектурный комплекс в Историческом сквере. Наполнение «послания в будущее» должно было отобразить портрет уральской столицы 1973 года.

Новая капсула времени, изготовленная из карбона, будет заложена в Историческом сквере 18 ноября, в исторический день рождения Екатеринбурга.

Выставка с образами Свердловска образца 1973 года будет открыта до 19 ноября 2023 года.
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