Послание в будущее

Фото предоставлены пресс-службой администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге 18 ноября, в исторический день 300-летия города, заложили новую капсулу времени. Она будет вскрыта в 2073 году.На церемонии закладки капсулы глава Екатеринбурга Алексей Орлов прочел послание, адресованное будущим поколениям, которое было составлено с учетом пожеланий горожан.«На протяжении полугода мы думали над тем, что сказать потомкам. Свое мнение по этому поводу высказали тысячи жителей Екатеринбурга. Результатом работы стало наше общее письмо», — заявил градоначальник.Помимо письма потомкам, в капсулу заложили 28 предметов, которые, по мнению специалистов Музея истории Екатеринбурга и властей города, символизируют уральскую столицу в 2023 году.Так, в будущее отправили смартфон, пятитысячную купюру с изображением знаковых мест Екатеринбурга, энциклопедию города, сказы Бажова, городскую землю и воздух, воду из реки Исеть, кофейный стаканчик и медицинскую маску, сведения о первом новорожденном Екатеринбурга в 2023 году, генплан города до 2045 года, актуальный список цен на продукты; афиши мероприятий, посвященных трехсотлетию города; выпуск журнала «Урал», фильм «Один день из жизни екатеринбуржца» на жестком диске; семена различных растений, выведенных уральскими селекционерами, а также флаг с символикой 300-летия уральской столицы, который побывал на орбите Земли. Кроме этого, в будущем потомки получат послания от свердловского губернатора Евгения Куйвашева и главы Екатеринбурга Алексея Орлова. На протяжении 50 лет в Музее истории Екатеринбурга будут хранить оборудование, с помощью которого можно будет воспроизвести аудио- и видеозаписи, оставленные потомкам.Напомним, что церемония консервации капсулы времени прошла в 40-м цеху Уралхиммаша, где 50 лет назад она была изготовлена. Все предметы упаковали в полиэтиленовые чехлы, а сам резервуар загерметизировали, выкачали из него кислород и наполнили аргоном. Все эти меры позволят лучше сохранить артефакты для потомков.На Плотинке капсулу времени опустили в ту же шахту, где размещалось советское послание потомкам, и закрыли ее литой чугунной крышкой с логотипом Екатеринбурга. Чтобы сохранить резервуар, специалисты компании «Атомстройкомплекс» залили его бетоном — в ближайшие дни доступ к памятному месту будет перекрыт, чтобы раствор застыл. Затем все жители и гости города смогут посещать место закладки капсулы вплоть до 350-летия Екатеринбурга, когда послание потомкам вновь будет вскрыто. К тому моменту самой капсуле исполнится 100 лет, и именно она станет главным артефактом для потомков.Напомним, что первую капсулу времени, заложенную на Плотинке в 1973 году, извлекли из-под земли в августе этого года. Контейнер вскрыли 30 августа в Музее истории Екатеринбурга. Капсула времени была создана по замыслу свердловского архитектора Петра Деминцева, проектировавшего историко-архитектурный комплекс в Историческом сквере. Наполнение «послания в будущее» должно было отобразить портрет уральской столицы 1973 года. Цилиндр корпуса из нержавеющей стали высотой 140 см и диаметром 60 см был изготовлен в цехе «НИИхиммаш», а крышка отливалась на Уральском компрессорном заводе.На церемонии вскрытия капсулы Алексей Орлов зачитал обращение, адресованное жителям столицы Урала, живущим в 2023 году.«Дорогие потомки, свердловчане XXI века, к вам обращаем наше письмо. Уральский богатырь, вставший на границе Европы и Азии, символизировал растущую мощь российского государства. Он рожден был заводами и поныне является могучим Городом-заводом, Городом-тружеником. Славен наш Свердловск революционными традициями, вся история его — это история становления рабочего класса, борьба трудящихся за экономическое и социальное освобождение», — говорится в тексте письма.В общей сложности из советской капсулы времени достали 24 предмета. Почти каждый из них был отдельно упакован в плотные пакеты и находится в хорошей сохранности. Так, за 50 лет совсем не пожелтели страницы журналов 1973-го года за ноябрь «Уральский следопыт», «Урал» и «Вечерний Свердловск» и книг «Яков Михайлович Свердлов», «Малахитовая шкатулка», «Уральская школа техников», «50 лет УПИ». Также в наполнении капсулы содержались генплан города, статистические данные о населении, пленка с выступлением первой женщины — главы города Анны Бычковой и крупный наградной знак к 250-летию столицы Урала.Выставка с экспонатами, извлеченными из советской капсулы времени, открылась в Музее истории Екатеринбурга 12 октября. Здесь посетители смогли услышать записи голосов почетных граждан Свердловска: единственной в истории города женщины — градоначальника Анны Бычковой и вальцовщика Верх-Исетского завода Максима Финогенова.После завершения выставки все советские артефакты будут исследованы специалистами музея и переданы в фонд хранения.