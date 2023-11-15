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15.11.2023

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев принял участие в церемонии консервации капсулы времени с посланием будущему поколению екатеринбуржцев

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 15 ноября принял участие в церемонии консервации капсулы времени, которая содержит послание жителям Екатеринбурга 2073 года. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев принял участие в церемонии консервации капсулы времени с посланием будущему поколению екатеринбуржцев

Хранить послание потомкам, которое было сформировано по итогам голосования среди жителей города и включает 28 позиций, будет нержавеющая стальная капсула, изготовленная на «Уралхиммаше» в 1973 году, заложенная к 250-летию города.

Евгений Куйвашев передал потомкам бэйдж для прохода на матчи футбольного клуба «Урал» и сообщил, что крайне важно сохранить в послании настроение и дух, с которыми живет Екатеринбург в 2023 году.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев принял участие в церемонии консервации капсулы времени с посланием будущему поколению екатеринбуржцев

Вкладом в послание депутатского корпуса области стали книги, выпущенные с участием парламентариев, в том числе сказы Павла Бажова, который, как напомнила председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина, «не только прославлял Средний Урал и рассказывал о богатствах родного края, но был еще и депутатом».

Генеральный директор ООО «УК УЗХМ» Тамара Кобаладзе отправила будущим жителям Екатеринбурга от «Уралхиммаша» буклет с информацией о заводской продукции и сувенир, содержащий металлическую стружку, полученную после обработки гидроемкостей, поставленных на турецкую АЭС «Аккую».

Капсулу времени заложат в центре Екатеринбурга в исторический день основания города — 18 ноября.

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области
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