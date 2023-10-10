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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал заложить две капсулы времени в городе

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. В исторический день рождения Екатеринбурга — 18 ноября — власти города решили заложить две капсулы времени. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава муниципалитета Алексей Орлов.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал заложить две капсулы времени в городе


По словам градоначальника, в одну из капсул — ту, которая была впервые заложена в 1973 году, — будут помещены артефакты об уральской столице наших дней и свидетельства горожан, что станет символом связи традиций и поколений.

«Эта капсула, превосходно сохранившись, пройдя испытание временем, стала свидетельством большого мастерства свердловских инженеров и рабочих», — считает глава города Алексей Орлов.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал заложить две капсулы времени в городе

Вторая капсула была заготовлена по задумке свердловского архитектора Петра Деминцева и представляет собой суперсовременный технологичный карбоновый композитный контейнер, который гарантирует сохранность содержимого. В сравнении со стальной карбоновый аналог легче — его вес составляет около 15-20 кг. При этом капсула имеет те же показатели габаритов и прочности, что и ее исторический прототип. В контейнер будет заложено послание от преисполненной ярких идей, интересных инициатив и проектов молодежи Екатеринбурга.

Днем закладки новой капсулы станет исторический день рождения Екатеринбурга — 18 ноября. Именно в этот день в 1723 году, 7 ноября по старому стилю, в цехах железоделательного завода был осуществлен пробный пуск кричных боевых молотов.

«Вскрыть капсулу мы предложим через 25 лет, в 2048 году, чтобы увидеть, что будет реализовано из задуманного», — написал Алексей Орлов.

Напомним, что старая капсула была транспортирована из Исторического сквера в помещения Музея истории Екатеринбурга и торжественно вскрыта в ночь с 19 на 20 августа 2023 года.

Фото из Telegram-канала главы Екатеринбурга Алексея Орлова
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