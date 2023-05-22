Посылка в будущее

В Екатеринбурге закончилась подготовка капсулы времени, которую заложат 18 ноября в Историческом сквере в честь 300-летия города. Новая емкость создана из карбона, что обеспечит сохранность ее содержимого для будущих поколений горожан.
Накануне специалисты компании «Прайм Карбон» нанесли на корпус послания потомкам логотипы юбилея уральской столицы. После чего символику для сохранности укрепили лаком.
«Наше предприятие занимается производством изделий из полимерных композитов. Основная специализация — углепластик, карбон. Капсула времени к юбилею города Екатеринбурга была изготовлена из углепластиковых композитов. Данный материал был выбран как символ, как показатель инновационного развития нашего региона. Само изделие по габаритам максимально приближается к своему предшественнику (около 1,4 м в высоту и 60 см в диаметре), если принимать во внимание дизайн предыдущей капсулы времени, которую закладывали в 70-х. Она была выполнена из стали и с узором в «шашечку». В связи с этим мы выбрали для декоративного покрытия углеродное полотно, чтобы передать преемственность и переход от традиционных материалов к современным полимерным композитам», — рассказал о технических характеристиках саркофага капсулы времени исполнительный директор компании «Прайм Карбон» Сергей Дегай.
Кроме того, по его словам, в сравнении со стальной капсулой сделанная из карбона имеет ряд преимуществ: она легче — весит около 15-20 кг. При этом она имеет те же показатели габаритов и прочности, что и предшественница. Также, как отметил эксперт, углеродное волокно стойко переносит коррозию, агрессивное химическое воздействие. Благодаря толщине стенок хранилища — около 5-6 мм — спустя 50 лет может пострадать только лакокрасочное покрытие.
«Карбон — это ткань, сплетенная из нитей, синтезированных из углерода при помощи особых химических процессов. Из него не только крылья для самолетов можно делать, но и простые бытовые вещи, такие как чехлы для смартфонов», — добавил С. Дегай.
В свою очередь, исполняющий обязанности замдиректора по научно-экспозиционной деятельности Музея истории Екатеринбурга (МИЕ) Александр Думчиков рассказал, что на сегодняшний день в уральской столице колоссальное количество капсул времени, принадлежащих различным предприятиям и сообществам. Однако самым известным посланием потомкам является заложенное в 1973 году.
«Самая знаменитая капсула времени была заложена в честь 250-летия Екатеринбурга. Она была произведена в экспериментальном цехе производственного объединения «НИИхиммаш». Современная капсула была заложена в 1973 году и являлась частью архитектурно-скульптурной композиции, посвященной рождению города. Ее проектировал архитектор Петр Деминцев. По его задумке капсула 1973 года должна была отражать историю того Свердловска, в эпоху которого она закладывалась. Туда были заложены книги, песни и фильмы о городе, статьи. Возможно, внутри даже лежат статистические данные для служебного пользования, если верить слухам. Также там есть загадочные фильмы, такие как «5 минут в вытрезвителе» или «Процесс суда, записанный на видеопленку», — поделился сотрудник МИЕ.
По мнению Сергея Дегая, стоит положить в капсулу времени и сувениры в честь 300-летия столицы Урала. Как раз такую памятную продукцию, выполненную из карбона, презентовала компания «Карбон Прайм». В числе подарков на память из легкого и прочного материала с эмблемой юбилея предлагаются чехол для телефона, каска, ложка для обуви.
Напомним, что 18 августа, в День города Екатеринбурга, в Историческом сквере вскроют капсулу времени 1973 года
. Ее передадут в Музей истории Екатеринбурга, и там историки начнут изучать ее содержимое.
Кроме того, горожане смогут оставить свои предложения
по содержимому капсулы времени на сайте. Сбор пожеланий продлится до октября 2023 года. Любой желающий может заполнить анкету, а затем вложить в качестве послания в будущее письмо, флешку, диск, фото или то, что посчитает нужным.
«Одно из центральных событий празднования 300-летия Екатеринбурга — церемонии извлечения и закладки капсул времени в Историческом сквере. Не менее серьезная работа — над внутренним содержанием капсулы. Это должно быть послание людям будущего от всего городского сообщества. Потому важно, чтобы в его обсуждении приняло участие максимальное число екатеринбуржцев. Церемония извлечения исторической капсулы времени состоится в День города, 18 августа. Закладка новой будет произведена 18 ноября, в исторический день рождения Екатеринбурга», — написал в своем Telegram-канале глава города Алексей Орлов.