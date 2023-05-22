Посылка в будущее

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УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. В Екатеринбурге завершается подготовка капсулы времени, которая будет заложена в ...

На акции «Ночь музеев» побывало более 150 тыс. екатеринбуржцев

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2023. В Екатеринбурге во Всероссийской акции «Ночь музеев» приняли участие более 150 тыс. ...

В Екатеринбурге в рамках празднования 300-летия будет вскрыта капсула времени в Историческом сквере

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2022. В Екатеринбурге 19 августа 2023 года в день празднования 300-летия города будет вскрыта ...

День города в Екатеринбурге посетили 1,2 млн горожан

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2019. В праздничных мероприятиях, организованных к 296-летней годовщине Екатеринбурга, ...

В Магнитогорске открыли «капсулу времени», заложенную работниками МММЗ пятьдесят лет назад

УрБК, Магнитогорск, 29.10.2018. В Магнитогорске открыли «капсулу времени», заложенную работниками Магнитогорского ...