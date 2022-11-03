В Екатеринбурге в рамках празднования 300-летия будет вскрыта капсула времени в Историческом сквере

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2022. В Екатеринбурге 19 августа 2023 года в день празднования 300-летия города будет вскрыта капсула времени. Об этом рассказал в ходе заседания комиссии по МСУ, культурной и информационной политике и связям с общественностью Екатеринбургской городской думы начальник управления культуры администрации города Илья Марков.



Капсула времени была заложена свердловчанами в Историческом сквере в 1973 году. Для создания нового послания будущим поколениям горожан будут привлечены специалисты Музея истории Екатеринбурга. Вскрытие и повторная закладка капсулы состоятся в день празднования юбилея — 19 августа 2023 года, сообщает пресс-служба горадминистрации.



Илья Марков в ходе заседания также рассказал о планах властей города по проведению мероприятий, посвященных 300-летию уральской столицы.



«Акцент при проведении мероприятий будет сделан не на развлечении, а на просвещении. Для этого нами будет собран огромный массив информации по истории Екатеринбурга — эти знания лягут в основу выставок, арт-объектов, экспозиций музеев. Также нами запланирован настоящий фестиваль, который начнется за неделю до Дня города и завершится гала-концертом во время праздника: там будут и музыканты, и фуд-корт, и театральные представления, и многое другое. Отдельная программа пройдет в ЦПКиО имени В.В. Маяковского», — рассказал Илья Марков.



Также в ходе празднования юбилея Екатеринбурга организаторы уделят особое внимание спортивным мероприятиям. В уральской столице пройдут соревнования по триатлону, стритболу и скалолазанию. Кроме того, в дни праздника в городе состоится финал чемпионата России по прыжкам в высоту.



Помимо этого, в центре «Эрмитаж-Урал» летом пройдут две выставки, связанные с историей Екатеринбурга. Государственный Эрмитаж привезет выставки, посвященные Екатерине I и Петру Великому, а также истории становления Санкт-Петербурга как города. Эти экспозиции также будут приурочены к 300-летию уральской столицы.