Юбилейная программа

Подготовка к празднованию 300-летия Екатеринбурга почти завершена. О программе этого мероприятия глава города Алексей Орлов рассказал на специальной пресс-конференции.
Глава города напомнил, что 20 августа 2022 года на улице Вайнера были запущены часы с обратным отсчетом до дня празднования юбилея Екатеринбурга. И все масштабные мероприятия, которые состоялись в уральской столице за последний год, прошли под эгидой грядущего 300-летия.
«Культурная программа включает в себя как уникальные мероприятия, так и традиционные, которые хорошо знакомы жителям Екатеринбурга, поскольку проходят ежегодно. Но в этом году они проходят с особым размахом. В этом списке можно выделить и ежегодные флагманские мероприятия в культурно-досуговой сфере, которые уже состоялись: «Ночь музеев», Ural Music Night, «Стенограффия», «Безумные дни», фестиваль «Да, шеф!», — отметил градоначальник.
Он также добавил, что неотъемлемой частью обширной программы празднования юбилея станет День строителя, который впервые пройдет в этом году в Историческом сквере. А 17 августа на территории ЦПКиО им. Маяковского после реконструкции откроется единственный в УрФО полноценный летний театр. Мероприятие пройдет с участием Уральского академического филармонического оркестра.
«На территории ЦПКиО 17 августа пройдет еще одно масштабное событие — после реконструкции откроется летний театр. Будет обязательно приглашенная звезда. Уже сегодня есть уверенность, что одним из хедлайнеров мероприятия будет Денис Мацуев. Мы также говорили про маэстро Валерия Гергиева. Очень надеемся, что он сможет принять участие», — рассказал Алексей Орлов.
Кульминацией праздничной программы станет Фестивальная неделя, которая продлится с 12 по 19 августа 2023 года. Власти города постарались организовать ее так, чтобы в нее вошли мероприятия, которые будут интересны горожанами и гостям города разных возрастов.
Одной из основных площадок Фестивальной недели станет Исторической сквер, где будет оборудована площадка с современной событийной инфраструктурой. Также в городе будет создана серия арт-объектов с применением технологий дополненной реальности.
Алексей Орлов напомнил, что 18 августа у всех горожан будет возможность прикоснуться к истории: в Историческом сквере пройдет выемка капсулы времени, которая была заложена в 1973 году в день 250-летия города.
«Мы решили найти свидетелей закладки капсулы, которая состоялась 50 лет назад, и пригласить их на наши праздничные мероприятия. В те времена почти все они были детьми и наблюдали за событием со стороны. Сегодня у этих горожан будет возможность стать непосредственными участниками торжественных мероприятий», — рассказал глава Екатеринбурга.
Стоит добавить, что закладка нового послания будущим поколениям состоится 18 ноября, в исторический день рождения Екатеринбурга. В обсуждении текста для новой капсулы могут принять участие все жители города на сайте, посвященном юбилею города 300.екатеринбург.рф
.
«Текст послания для новой капсулы мы обсуждаем совместно с жителями. Я прошу екатеринбуржцев активнее подключаться к этой работе. До 6 августа на официальном сайте 300-летия все желающие могут предложить, какие предметы следует положить в капсулу, а также написать собственное послание потомкам», — добавил Алексей Орлов.
Также глава города рассказал, что в юбилейный год была выпущена в новой редакции энциклопедия Екатеринбурга.
«Это двухтомник, серьезный труд команды ученых и знатоков, который представляет собой совершенно новое справочное энциклопедическое издание. По сравнению с предыдущей редакцией, которая вышла в свет еще в 2002 году, книга существенно расширена и дополнена. Распространяться энциклопедия будет не только в печатном, но и в электронном виде. В ближайшее время первые экземпляры мы направим в городские библиотеки, а электронную версию разместим в открытом доступе, чтобы как можно больше людей смогли ознакомиться с богатой историей нашего города», — сказал А. Орлов.
Градоначальник также анонсировал имена хедлайнеров, которые выступят на разных городских площадках в рамках Фестивальной недели. Так, в Историческом сквере уральской столицы выступят Леонид Агутин и группа «Рефлекс» (12 августа), балет Аллы Духовой «Тодес» (16 августа), группа «Банд’Эрос» (17 августа), а ведущим финала «Мисс Екатеринбург» станет Дмитрий Хрусталев. На гала-шоу 19 августа выступят бард Александр Новиков, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин и «Хор Турецкого».
На площади 1905 года 15 августа можно будет увидеть и услышать известного саксофониста Игоря Бутмана, а 19 августа у КРК «Уралец» выступят кумиры молодого поколения Niletto и Клава Кока.
В ЦПКиО 19 августа ожидается выступление Свердловского рок-клуба — групп «Агата Кристи», «Чайф», «Топ» и «Урфин Джус», а также Вячеслава Бутусова и Насти Полевой.
Также в этот день будет работать несколько площадок в районах Екатеринбурга. В торговом центре VEER Mall выступит коллектив «Хора Турецкого», а в Южном парке — певица Пелагея.
Программа Дня города также предусматривает ряд значимых спортивных мероприятий, а после праздничной недели в Екатеринбурге стартует Международный фестиваль университетского спорта. Свое участие в этом событии уже подтвердили представители вузов Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Индонезии, Казахстана, Китая, Кубы, Нигерии, Пакистана, Таджикистана, Танзании, Уганды, Шри-Ланки и Эквадора.
В рамках спортивного мероприятия в Екатеринбурге пройдут соревнования по 14 видам спорта — бадминтону, баскетболу 3x3, боксу, волейболу, дзюдо, мини-футболу, настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду, самбо, спортивной борьбе, теннису, тхэквондо, художественной гимнастике. Всего будет разыграно 197 комплектов медалей. Ожидается, что в рамках соревнований в город приедет около 4 тыс. спортсменов.
«Мы глубоко убеждены при этом, что 300-летний юбилей — это хороший повод привлечь каждого горожанина к подготовке празднования. Это хорошая возможность рассказать всей стране и всему миру о нашем городе, прочувствовать его величие, окунуться в историческую атмосферу и наметить для себя новые амбициозные планы и цели», — сказал Алексей Орлов.
Напомним, что актуальную информацию обо всех мероприятиях в рамках празднования юбилея уральской столицы можно найти на сайте 300.екатеринбург.рф
. Здесь можно не только ознакомиться с новостями и актуальной афишей праздничных мероприятий, но и найти истории о выдающихся людях, которые родились в Екатеринбурге за всю его 300-летнюю историю.