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Вчера, 10:14

Юбилейный фундамент

В Екатеринбурге создан и утвержден состав нового организационного комитета по подготовке к 300-летию города. Также составлен предварительный план проведения праздничных мероприятий.

Председателем оргкомитета стал глава города Алексей Орлов, а его первый заместитель Игорь Сутягин будет осуществлять контроль исполнения вышеуказанного постановления. Организатором общегородских культурно-массовых и спортивных мероприятий, приуроченных к празднованию юбилея города, назначен Центр культуры «Урал».

Юбилейный фундамент

В течение марта требуется сформировать событийные туристические маршруты по уральской столице, провести работы по реконструкции историко-архитектурных, культурных памятников, благоустроить территории различных ведомств, разместить информационные баннеры и символику, посвященные истории города.

Подробностями о планах на юбилей ранее также поделилась замглавы города Екатерина Сибирцева в ходе встречи с журналистами.

«2023 год особенный, юбилейный, и многие традиционные мероприятия пройдут в расширенном формате для большой аудитории. Среди них — фестиваль цифрового искусства в «Колизее» и «Салюте», «Ночь музеев», «Уральская ночь музыки», «Стенограффия», «Арт-пикник», «Читай, Екатеринбург», «Безумные дни», «Атмофест», «Лица улиц», парад духовых оркестров и ряд других», — отметила она.

Уточним, что юбилей города будет праздноваться в течение всего 2023 года. Ряд праздничных событий начались уже сейчас или стартуют в ближайшее время. Например, в начале марта на площадке музея архитектуры и дизайна был запущен курс лекций «Екатеринбургский монетный двор как исторический бренд Екатеринбурга». Также сейчас идет XII Международный музыкальный фестиваль Bach-fest.

Помимо этого, на выставке «Интурмаркет» городские власти представили туристические продукты Екатеринбурга. В первый день мероприятия местные компании представили турпродукты, которые реализуются в Екатеринбурге и регионе в рамках программы «Весенне-летний сезон 2023». Так, поступили предложения по турам в столицу Урала на три-четыре дня в честь празднования 300-летия.

Отметим, что в дополнение к традиционным для города мероприятий состоится ряд уникальных событий. Например, 20-21 июня на площадках Екатеринбурга и Верхней Пышмы пройдет Форум городов трудовой доблести. К этому моменту в уральской столице должна будет открыться стела «Город трудовой доблести».

Помимо этого, на 21-22 июля запланированы соревнования по триатлону среди профессионалов и любителей. Один его этапов состоится на акватории Городского пруда.

Еще одним новшеством станет мультимедиаперформанс: с 12 по 19 августа с применением технологий дополненной реальности на акватории Городского пруда и прилегающих набережных, на фасаде здания администрации города будет создана серия арт-объектов, рассказывающих об истории и становлении Екатеринбурга. Плюс с 17 по 19 августа на фасаде администрации пройдет аудиовизуальное шоу в 3D-проекции.

В День строителя, 12 августа, стартует фестивальная неделя. Ее цель — обеспечить людям возможность посетить наибольшее число мероприятий, а также сделать программы протяженными по времени.

Смонтированная в Историческом сквере большая сцена 13 и 14 августа будет отдана под классическое искусство. В первый день там пройдет концерт «Шедевры мировой оперы», а во второй — премьера спектакля «Петр Первый». Далее, 15 августа, состоятся инклюзивные выступления от коллективов из разных городов страны.

Под открытым небом 17 августа состоится финал общегородского конкурса «Мисс Екатеринбург». Совместно с ним будет организован показ мод уральских дизайнеров. В этот же день в парке Маяковского пройдет своя программа, включающая в себя открытие после реконструкции летней эстрады. На 18 августа запланирован день детского творчества и презентация светомузыкального фонтана от Сбера.

Кульминацией праздника 19 августа должно стать праздничное шествие по центральным улицам при участии делегаций районов города, предприятий и общественных организаций. Они соберутся в историческом сквере, где пройдет торжественное открытие Дня города, вскрытие капсулы времени. Осенью, 18 ноября, в исторический день города, будет заложена новая капсула на 50 лет.

Помимо этого, на 19 августа предусмотрена спортивная программа, которая пройдет на улице 8 Марта между проспектом Ленина и улицей Малышева. В нее войдут этап Кубка России по скалолазанию, соревнования по уличному баскетболу и другим видам спорта. В этом же месяце состоится фестиваль «Королева легкой атлетики». Этап прыжков в высоту планируется организовать в Историческом сквере.

Завершится празднование юбилея уральской столицы гала-концертом «Екатеринбург 300» с участием известных приглашенных артистов. Подробнее с программой праздничных событий можно ознакомиться на сайте 300.екатеринбург.

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