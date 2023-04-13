Екатеринбург держит марку

В Екатеринбурге состоялась церемония гашения памятной почтовой марки, изданной ограниченным тиражом в честь 300-летия города. Мероприятие прошло в Музее истории Екатеринбурга.



В церемонии приняли участие первый заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Аркадий Чернецкий, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, директор макрорегиона Урал АО «Почта России» Дмитрий Киселев. Также в событии приняли участие специально приглашенные в честь Года педагога и наставника педагог гимназии № 9 Екатерина Парамонова и учащийся гимназии № 9 Сергей Алексеев.



«2023 год — особенный для Екатеринбурга: мы празднуем юбилей нашего города. Вся уральская столица живет в ожидании этого события. Совсем скоро мы вскроем капсулу времени, которая была заложена в 1973 году на 250-летие города. Банк России выпустит памятную серебряную монету номиналом три руб. с изображением знаковых мест Екатеринбурга. Традиционно важные события отмечаются еще и выпуском почтовых марок. Я уверен, что эта, посвященная 300-летию уральской столицы, станет ценным экземпляром в коллекциях филателистов не только в нашей стране, но и за ее пределами», — сказал Алексей Орлов.







Памятная марка номиналом 50 руб. была отпечатана тиражом 135 тыс. экземпляров. На юбилейном знаке изображен памятник отцам-основателям уральской столицы Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину на фоне панорамы современного города.



Специально к этому событию также была выпущена 1 тыс. почтовых конвертов, брендированных эмблемой трехсотлетия Екатеринбурга, и изготовлен штемпель первого дня, оттиск которого действителен только в течение суток.



Зампредседателя Законодательного собрания региона Аркадий Чернецкий отметил, что данная акция демонстрирует современный подход к продвижению Екатеринбурга.



«В 1990-е годы мы занимались реализацией особой программы по популяризации Екатеринбурга. Свердловск был закрытым городом, о котором не знали в мире. Я рад видеть, что сегодня уральская столица в своем развитии вышла на планетарный уровень. Наши культурные программы не уступают столичным, но в то же время остаются доступнее. Эта почтовая марка — еще один шаг в популяризации нашего города», — подчеркнул Аркадий Чернецкий.







Участники торжественной церемонии поставили печать на пяти юбилейных марках штемпелем первого дня и расписались на конвертах. Теперь памятный почтовый знак станет доступен во всех крупных почтовых отделениях Екатеринбурга.



Выпуск юбилейной марки стал одним из событий, посвященных предстоящему 300-летию города, до которого осталось несколько месяцев. Подготовка к праздничным мероприятиям идет полным ходом.







Фестивальная неделя, приуроченная к 300-летию Екатеринбурга, пройдет в городе с 12 по 19 августа. В эти дни в Историческом сквере будет работать площадка современной событийной инфраструктуры, на которой будут представлены разноплановые мероприятия. Например, здесь пройдет «Особый день инклюзии» с мастер-классами, выставкой и ярмаркой работ мастеров с особыми потребностями. Также в дни Фестивальной недели Екатеринбург ждет масштабный мультимедиаперформанс с применением технологий дополненной реальности — на акватории Городского пруда и набережной будет создана серия арт-объектов, рассказывающих об истории уральской столицы.



А 18 августа в Историческом сквере состоится выемка капсулы времени, которая была заложена в 1973 году — в год 250-летия Екатеринбурга. В год 300-летия города планируется также закладка новой капсулы. По поручению губернатора Евгения Куйвашева в нее будет добавлена информация о главах Екатеринбурга и городской думы, а также о знаковых событиях в жизни уральской столицы за последние 50 лет.



Под эгидой 300-летия Екатеринбурга также будет проведен Всероссийский форум городов трудовой доблести, который впервые пройдет в уральской столице по инициативе губернатора Свердловской области и по поручению президента России и правительства РФ.







Кроме того, в Екатеринбурге в дни юбилея пройдут такие мероприятия, как «Ночь музыки», «Иннопром», «Безумные дни», «Стенограффия», фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест», финал конкурса «Мисс Екатеринбург», фестиваль оркестров и день детского творчества.



Напомним, что информация о предстоящих праздничных мероприятиях публикуется на сайте, посвященном 300-летию Екатеринбурга.



Здесь регулярно появляются новые разделы, а также пополняются существующие. Информация интересна и полезна не только гостям города, но и горожанам. Например, на прошлой неделе обновления произошли в разделах «Спецпроекты» и «История».







Так, в разделе «Спецпроекты» жители города теперь могут проверить свое знание истории Екатеринбурга с помощью теста, разработанного специально в честь юбилея.



Раздел «История», в свою очередь, пополнился новыми публикациями проекта «300 историй Екатеринбурга, изменивших мир». Над ним работают сотрудники Музея истории Екатеринбурга, собирая уникальные факты о городе, среди которых истории открытий и изобретений, людей и институций, рожденных в Екатеринбурге за 300 лет его существования и повлиявших на развитие региона, страны и мира.



Фото: Станислав Фоминых