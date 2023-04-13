УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Статьи
Сегодня, 12:13

Екатеринбург держит марку

В Екатеринбурге состоялась церемония гашения памятной почтовой марки, изданной ограниченным тиражом в честь 300-летия города. Мероприятие прошло в Музее истории Екатеринбурга.

В церемонии приняли участие первый заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Аркадий Чернецкий, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, директор макрорегиона Урал АО «Почта России» Дмитрий Киселев. Также в событии приняли участие специально приглашенные в честь Года педагога и наставника педагог гимназии № 9 Екатерина Парамонова и учащийся гимназии № 9 Сергей Алексеев.

«2023 год — особенный для Екатеринбурга: мы празднуем юбилей нашего города. Вся уральская столица живет в ожидании этого события. Совсем скоро мы вскроем капсулу времени, которая была заложена в 1973 году на 250-летие города. Банк России выпустит памятную серебряную монету номиналом три руб. с изображением знаковых мест Екатеринбурга. Традиционно важные события отмечаются еще и выпуском почтовых марок. Я уверен, что эта, посвященная 300-летию уральской столицы, станет ценным экземпляром в коллекциях филателистов не только в нашей стране, но и за ее пределами», — сказал Алексей Орлов.

Екатеринбург держит марку

Памятная марка номиналом 50 руб. была отпечатана тиражом 135 тыс. экземпляров. На юбилейном знаке изображен памятник отцам-основателям уральской столицы Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину на фоне панорамы современного города.

Специально к этому событию также была выпущена 1 тыс. почтовых конвертов, брендированных эмблемой трехсотлетия Екатеринбурга, и изготовлен штемпель первого дня, оттиск которого действителен только в течение суток.

Зампредседателя Законодательного собрания региона Аркадий Чернецкий отметил, что данная акция демонстрирует современный подход к продвижению Екатеринбурга.

«В 1990-е годы мы занимались реализацией особой программы по популяризации Екатеринбурга. Свердловск был закрытым городом, о котором не знали в мире. Я рад видеть, что сегодня уральская столица в своем развитии вышла на планетарный уровень. Наши культурные программы не уступают столичным, но в то же время остаются доступнее. Эта почтовая марка — еще один шаг в популяризации нашего города», — подчеркнул Аркадий Чернецкий.

Екатеринбург держит марку

Участники торжественной церемонии поставили печать на пяти юбилейных марках штемпелем первого дня и расписались на конвертах. Теперь памятный почтовый знак станет доступен во всех крупных почтовых отделениях Екатеринбурга.

Выпуск юбилейной марки стал одним из событий, посвященных предстоящему 300-летию города, до которого осталось несколько месяцев. Подготовка к праздничным мероприятиям идет полным ходом.

Екатеринбург держит марку

Фестивальная неделя, приуроченная к 300-летию Екатеринбурга, пройдет в городе с 12 по 19 августа. В эти дни в Историческом сквере будет работать площадка современной событийной инфраструктуры, на которой будут представлены разноплановые мероприятия. Например, здесь пройдет «Особый день инклюзии» с мастер-классами, выставкой и ярмаркой работ мастеров с особыми потребностями. Также в дни Фестивальной недели Екатеринбург ждет масштабный мультимедиаперформанс с применением технологий дополненной реальности — на акватории Городского пруда и набережной будет создана серия арт-объектов, рассказывающих об истории уральской столицы.

А 18 августа в Историческом сквере состоится выемка капсулы времени, которая была заложена в 1973 году — в год 250-летия Екатеринбурга. В год 300-летия города планируется также закладка новой капсулы. По поручению губернатора Евгения Куйвашева в нее будет добавлена информация о главах Екатеринбурга и городской думы, а также о знаковых событиях в жизни уральской столицы за последние 50 лет.

Под эгидой 300-летия Екатеринбурга также будет проведен Всероссийский форум городов трудовой доблести, который впервые пройдет в уральской столице по инициативе губернатора Свердловской области и по поручению президента России и правительства РФ.

Екатеринбург держит марку

Кроме того, в Екатеринбурге в дни юбилея пройдут такие мероприятия, как «Ночь музыки», «Иннопром», «Безумные дни», «Стенограффия», фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест», финал конкурса «Мисс Екатеринбург», фестиваль оркестров и день детского творчества.

Напомним, что информация о предстоящих праздничных мероприятиях публикуется на сайте, посвященном 300-летию Екатеринбурга.

Здесь регулярно появляются новые разделы, а также пополняются существующие. Информация интересна и полезна не только гостям города, но и горожанам. Например, на прошлой неделе обновления произошли в разделах «Спецпроекты» и «История».

Екатеринбург держит марку

Так, в разделе «Спецпроекты» жители города теперь могут проверить свое знание истории Екатеринбурга с помощью теста, разработанного специально в честь юбилея.

Раздел «История», в свою очередь, пополнился новыми публикациями проекта «300 историй Екатеринбурга, изменивших мир». Над ним работают сотрудники Музея истории Екатеринбурга, собирая уникальные факты о городе, среди которых истории открытий и изобретений, людей и институций, рожденных в Екатеринбурге за 300 лет его существования и повлиявших на развитие региона, страны и мира.

Фото: Станислав Фоминых

Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
Вчера, 16:26 В Екатеринбурге состоялась церемония гашения юбилейной почтовой марки «300 лет Екатеринбургу»

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. Сегодня в столице Урала состоялась церемония гашения юбилейной почтовой марки «300 лет ...

13.04.2023 Туристическая готовность к юбилею

Власти Екатеринбурга обсудили с представителями туротрасли готовность города к встрече гостей ...

10.04.2023 План юбилея готов

В Екатеринбурге готова предварительная программа празднования 300-летия города ...

07.04.2023 В Екатеринбурге готова предварительная программа фестиваля в честь празднования 300-летия города

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. Власти города заявили о готовности предварительной программы празднования 300-летия ...

04.04.2023 На сайте 300-летия Екатеринбурга появляются новые разделы об истории города

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. На сайте 300-летия Екатеринбурга появились новые публикации, информация из которых ...

Популярные новости
28.04.2023В Екатеринбурге 30 апреля будут изменены маршруты для девяти автобусов из-за проведения 85-й традиционной эстафеты «Весна Победы»05.05.2023В Чкаловском районе Екатеринбурга горит пластиковый мусор на площади 2 тыс. кв. метров05.05.2023В Екатеринбурге 9 мая будет изменено движение 19 маршрутов автобусов из-за праздничных мероприятий05.05.2023Компания «Атомстройкомплекс» поздравила с Днем Победы ветеранов и тружеников тыла в Орджоникидзевском и Октябрьском районах Екатеринбурга05.05.2023Сотрудники Уральской авиалесоохраны локализовали природные пожары в Невьянском и Режевском лесничествах
Архив новостей
Май 2023 (581)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18