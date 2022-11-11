В Екатеринбурге состоялась церемония гашения юбилейной почтовой марки «300 лет Екатеринбургу»

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. Сегодня в столице Урала состоялась церемония гашения юбилейной почтовой марки «300 лет Екатеринбургу». В мероприятии, которое прошло на площадке Музея истории города, приняли участие заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Аркадий Чернецкий, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, директор макрорегиона Урал АО «Почта России» Дмитрий Киселев.







Юбилейная почтовая марка номиналом 50 руб. в честь 300-летия столицы Урала вышла тиражом 135 тыс. экземпляров. На ней изображен памятник основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину и панорама современной части города.







Фото: Станислав Фоминых