В Екатеринбурге состоялась церемония гашения юбилейной почтовой марки «300 лет Екатеринбургу»

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. Сегодня в столице Урала состоялась церемония гашения юбилейной почтовой марки «300 лет Екатеринбургу». В мероприятии, которое прошло на площадке Музея истории города, приняли участие заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Аркадий Чернецкий, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, директор макрорегиона Урал АО «Почта России» Дмитрий Киселев.
Юбилейная почтовая марка номиналом 50 руб. в честь 300-летия столицы Урала вышла тиражом 135 тыс. экземпляров. На ней изображен памятник основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину и панорама современной части города.
Фото: Станислав Фоминых
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов учредил памятную медаль к 300-летию основания города. ...26.08.2016 Почта России выпустила марку «Екатеринбург Арена» к ЧМ-2018
УрБК, Москва, 26.08.2016. В России 26 августа в почтовое обращение вышли четыре новые марки серии «Стадионы» ...01.07.2016 Александр Якоб призвал горожан голосовать за Екатеринбург на новых купюрах Банка России
УрБК, Екатеринбург, 01.07.2016. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб проголосовал за увековечение уральской ...11.06.2014 Коротко о событиях дня
В 12.00 на площадке у памятника основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину состоится митинг «Я ...14.12.2010 Новая почтовая марка имени Рональда Рейгана появится в США
К столетию со дня рождения 40-го президента США Рональда Рейгана (1911-2004) в стране будет выпущена новая почтовая ...