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В Екатеринбурге состоялась церемония гашения юбилейной почтовой марки «300 лет Екатеринбургу»

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. Сегодня в столице Урала состоялась церемония гашения юбилейной почтовой марки «300 лет Екатеринбургу». В мероприятии, которое прошло на площадке Музея истории города, приняли участие заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Аркадий Чернецкий, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, директор макрорегиона Урал АО «Почта России» Дмитрий Киселев.

В Екатеринбурге состоялась церемония гашения юбилейной почтовой марки «300 лет Екатеринбургу»

Юбилейная почтовая марка номиналом 50 руб. в честь 300-летия столицы Урала вышла тиражом 135 тыс. экземпляров. На ней изображен памятник основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину и панорама современной части города.

В Екатеринбурге состоялась церемония гашения юбилейной почтовой марки «300 лет Екатеринбургу»

Фото: Станислав Фоминых

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