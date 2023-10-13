Каникулы для культурных

Фото: Станислав Фоминых

Фото: Станислав Фоминых

Фото: Станислав Фоминых

Фото: Станислав Фоминых

Фото: Станислав Фоминых

Фото: Станислав Фоминых

Фото: Станислав Фоминых

Фото: Станислав Фоминых

В Екатеринбургском музее ИЗО (ЕМИИ) в преддверии новогодних праздников открылись еще две выставки. Одна из них разместилась в корпусе отечественного искусства по адресу улица Воеводина, 5.В этот раз жителей Екатеринбурга и гостей города приглашают познакомиться с обновленной постоянной экспозицией «Отечественное искусство XX века», которая включает в себя 92 произведения.Новая экспозиция начинается с залов русского авангарда. Здесь представлена живопись художников-новаторов 1910-х годов всех ведущих направлений русского авангарда — неопримитивизма, сезаннизма, кубофутуризма, абстрактного экспрессионизма, супрематизма, конструктивизма, обжективизма. В экспозиции можно увидеть произведения Казимира Малевича, Василия Кандинского, Михаила Ларионова, Наталии Гончаровой, Александра Родченко и многих других.Следующий зал посвящен советскому искусству 1920-х — начала 1930-х годов, когда художники искали новые формы выражения революционных изменений в стране и связанных с ними собственных ощущений. Многообразие различных творческих объединений и группировок, существовавших в 1920-е годы, и используемых ими художественных приемов продемонстрируют произведения Кузьмы Петрова-Водкина, Ильи Машкова, Ольги Малютиной, Александра Лабаса, Петра Покаржевского, Сергея Герасимова, Исаака Трембовлера.Дальнейшее развитие советского искусства можно наблюдать в залах 1930-1940-х годов, когда основным методом создания художественных произведений, продиктованным официальными идеологами и насаждаемым тоталитарным сталинским режимом, стал социалистический реализм. Самыми характерными работами здесь являются тематические картины Юрия Пименова, Владимира Апостоли, Георгия Ряжского.Знаковым событием для музея стала возможность экспонирования уникального произведения — масштабного майоликового панно «Праздник» Исидора Фрих-Хара, которое ранее никогда не выставлялось. Панно размером 317 х 220 х 24 см состоит из 49 массивных деталей, соединенных в композицию, посвященную первым выборам в Верховный Совет СССР, проведенным на основе сталинской Конституции 1936 года. Это событие состоялось 12 декабря 1937 года и было объявлено всенародным праздником. Фрих-Хар показал в своем произведении, как проходили эти выборы в Киргизии.Произведение поступило в собрание музея в 1946 году, однако его активное участие в крупных всесоюзных и республиканских выставках конца 1930-х — начала 1940-х годов привело к значительным повреждениям. Панно требовало масштабной реставрации, которая длилась несколько лет и была завершена в 2023 году.Осенью «Праздник» Исидора Фрих-Хара выступил одним из главных экспонатов выставки «Сопряжение форм. Русская скульптура. XX век» в Центральном выставочном зале «Манеж» (Санкт-Петербург), а теперь занял особое место в обновленной постоянной экспозиции отечественного искусства XX века благодаря гранту Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.В зале искусства второй половины 1950-1960-х годов можно увидеть те перемены, которые появились в этот период как в образном, так и в формальном решении произведений советских художников.Следующая часть экспозиции посвящена искусству 1970-х — начала 1980-х годов. В период брежневского застоя культурный климат страны меняется — возникает ощущение разочарования и безысходности. Так называемые официальные художники продолжают создавать картины в традиционных формах достоверного жизнеописания, однако нарастает и другая тенденция, представители которой ищут способы опосредованного истолкования своих впечатлений и переживаний.Новая экспозиция заканчивается искусством второй половины 1980-х — начала 1990-х годов, когда с наступлением перестройки были сняты все запреты на формальные и стилистические поиски, неофициальные художники впервые свободно выставлялись наравне с официальными, где картины в стилистике абстракционизма, соц-арта, сюрреализма соседствовали с работами реалистов. В 1991 году произошел распад СССР и завершился советский период российской истории, а отечественное изобразительное искусство постепенно стало преодолевать свою изолированность и зависимость от политических установок власти.Также в Большом зале культурного центра «Эрмитаж-Урал» открылась ретроспективная выставка челябинского художника Константина Фокина — одного из ключевых персонажей уральской культурной сцены второй половины XX — начала XXI века.Экспозиция включает живописное наследие автора, охватывающее период более чем в 60 лет: от ранних работ, созданных в конце 1960-х годов в период обучения в ЛВХПУ им. В.И. Мухиной, до программных картин 1970-1980-х годов и масштабных эмоционально выразительных произведений последних лет. Всего в экспозиции представлено 81 произведение.Название выставки — «Поединок с вечностью» — отсылает к экзистенциальной заброшенности художника в Челябинск и его неоднозначному положению в местной художественной среде: с одной стороны, он входил в состав членов Союза художников, а с другой — явно выделялся на общем фоне традиционной южноуральской реалистической живописи и не был встроен в ее официальную линию. Стремление Фокина во всем искать истину реализовывалось в создании смелых и оригинальных работ, сделанных по внутреннему убеждению автора, что часто шло вразрез с общественным мнением.Большая часть представленных на выставке произведений в настоящее время хранится в собрании семьи художника. В экспозицию также включены работы из коллекции ЕМИИ и частных собраний.Процесс транспортировки масштабных работ из мастерской художника представлял собой отдельный этап подготовки выставки. Для некоторых полотен были изготовлены валы, ввиду габаритов которых пришлось привлекать спецтехнику для их извлечения через окно пятого этажа. Специально к выставке ряд работ был приведен в экспозиционный вид, а некоторые прошли более серьезные реставрационные процедуры.Выставленные произведения демонстрируют поступательное развитие художника и его мастерское владение одновременно несколькими жанрами, однако явное предпочтение среди них автор отдавал исторической живописи и пейзажам. Изобразительный ряд выставки не сводится к иллюстрированному рассказу об отечественной истории, а посвящается, скорее, философским размышлениям Фокина, через произведения на исторические темы апеллирующего к современникам.Характерной чертой художника является обращение к творчеству мастеров прошлого, у которых он «подсматривал» композиционные приемы, сюжеты и образы. Пространство экспозиции дополнено инсталляцией из личных вещей Фокина, воссоздающей небольшой уголок творческой мастерской и отражающей его личные и творческие интересы.