Реставрация «Праздника»

Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) представил первые итоги реставрации уникального фаянсового панно «Праздник», созданного в конце 1930-х годов Исидором Фрих-Харом. В последний раз этот предмет выставлялся в середине 40-х годов и с тех пор находился в запасниках.



Майоликовое панно состоит из 50 отдельных керамических деталей. Оно было передано музею в 1946 году, однако уже на тот момент нуждалось в серьезной реставрации. Размер панно в собранном виде составляет 320 на 218 см, вес — несколько сотен килограммов. Реставрацию удалось провести благодаря финансовой поддержке Центрального выставочного зала «Манеж» (ЦВЗ «Манеж») из Санкт-Петербурга.







Директор ЕМИИ Никита Корытин рассказал об истории этого предмета искусства.



«У этого предмета непростая судьба. В Екатеринбурге панно никогда не экспонировалось. Более того, мы сегодня впервые видим его в собранном виде. Потому что в последний раз его собирали еще в поврежденном состоянии для фотосъемки в начале 90-х годов. Очень долго, десятилетиями, обсуждалась реставрация, но не было ни компетенции, ни пространства, необходимого для такого сложного объекта. С появлением корпуса с реставрационными мастерскими нам удалось провести необходимый комплекс работ. В том числе — благодаря помощи наших коллег из ЦВЗ «Манеж», которые взяли на себя часть расходов», — поделился Никита Корытин.



В благодарность за помощь коллег летом этого года ЕМИИ предоставит право первой экспозиции ЦВЗ «Манеж» для выставки, посвященной русской скульптуре XX века.







Куратор выставки в Санкт-Петербурге с рабочим названием «Русская скульптура, ХХ век» начальник выставочного отдела ЦВЗ «Манеж» Елизавета Павлычева отметила, что данная работа уникальна и, несомненно, станет одной из центральных в экспозиции.



«Мы благодарны ЕМИИ за возможность экспонировать эту уникальную работу. Это редкая возможность представить широкому зрителю самобытную скульптуру 1930-х годов. Я считаю, что это панно станет центром экспозиции в «Манеже» и привлечет внимание и специалистов, и широкой публики», — считает Елизавета Павлычева.







Стоит отметить, что панно «Праздник» занимает особое место и в творчестве его автора, Исидора Фрих-Хара. Именно здесь художник впервые применил принцип многоярусного построения композиции, выраженный в разработке объемов разной высоты (от контррельефа до горельефа), усиленных разнообразием приемов лепки, богатством фактур и ярким колоритом. Произведение было создано на Конаковском фаянсовом заводе, где скульптор с 1928 года руководил художественной лабораторией.







Кандидат искусствоведения научный сотрудник ЕМИИ Сергей Винокуров рассказал, что сюжет панно отражает одно из важнейших событий конца 1930-х годов — первые выборы депутатов в Верховный совет СССР.



«На панно есть дата — 12 декабря 1937 — день первых выборов депутатов в Верховный совет СССР. В другой части панно мы видим указание на то, какая из республик празднует событие — это Киргизская ССР. Панно демонстрировалось на нескольких всесоюзных выставках, в том числе на очередной выставке в городе Фрунзе (сегодня — Бишкек), где в 1942 году, вероятно, широко праздновали пятилетие этого события», — рассказал Сергей Винокуров.







Панно активно экспонировалось в период первой половины 1940-х годов. Однако, как любое произведение искусства из керамики, фаянс подвержен различного рода повреждениям: во время переездов подобные предметы получают сколы и утрачивают фрагменты. У данного экспоната последних образовалось значительное количество, несмотря на короткую выставочную историю. Самой очевидной стала утрата звезд, которые венчают древки флагов, части флейты у одного из персонажей и уздечек у всадников.







Заведующий реставрационными мастерскими ЕМИИ Андрей Брагин рассказал, что работы по реконструкции панно заняли почти полтора десятилетия. Произведение потребовало масштабного вмешательства, скрупулезной и тщательной работы с каждым отдельно взятым фрагментом. В ходе реставрации были удалены стойкие поверхностные загрязнения, расколотые фрагменты склеены с применением современных материалов, а на многочисленные сколы основы нанесены реставрационные мастиковки и тонировки.







Сложность работы мастеров заключалась в том, что в начале 1940-х годов, когда панно еще не имело многочисленных повреждений, не было сделано фотографий его внешнего вида. В распоряжении реставраторов было лишь изображение 1990-х годов, когда панно в последний раз собирали еще в неотреставрированном виде для создания документальных фотографий.







Стоит добавить, что реставрационные работы над панно в ближайшие месяцы будут продолжены: специалистам предстоит уточнить и восстановить ряд небольших, но значимых элементов произведения. А уже летом этого года произведение искусства будет упаковано в специально подготовленные кофры и отправлено в Санкт-Петербург. На Урал экспонат вернется осенью, после чего войдет в постоянную экспозицию отечественного искусства XX века ЕМИИ.