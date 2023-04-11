УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Статьи
Сегодня, 10:01

«Эрмитаж-Урал» вернул шедевр ценителям искусства

Культурный центр «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) представил итоги реставрации алебастровой скульптуры «Стыдливость» работы Кристофоро Викари. Экспонат был восстановлен в рамках социального проекта «Неделя женского здоровья «Гедеон Рихтер».

«Эрмитаж-Урал» вернул шедевр ценителям искусства

В ходе презентации заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева отметила, что восстановление произведений искусства во многом схоже с восстановлением здоровья человека.

«Восстановление чего-либо — не просто приобретение нового, а именно восстановление утраченного, возвращение к исходному состоянию, это сродни лечению, восстановлению здоровья», — отметила Екатерина Сибирцева.

«Эрмитаж-Урал» вернул шедевр ценителям искусства

Скульптура «Стыдливость» была передана в числе первых пяти произведений искусства в собрание Свердловской картинной галереи (ныне — ЕМИИ) из Свердловского областного краеведческого музея в 1936 году, став основой коллекции скульптур европейских мастеров.

В ходе реставрации сотрудники музея удалили поверхностные загрязнения, старые лакокрасочные слои и следы предшествующей реставрации. Была проведена скрупулезная работа по восстановлению утраченных и поврежденных фрагментов скульптуры (кончиков пальцев, рук), мастиковке и тонировке швов. Реставрационные работы продлились семь месяцев, и теперь «Стыдливость» впервые за 87 лет займет свое место в постоянной экспозиции западноевропейского искусства XV — начала XX века в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11.

«Стыдливость» станет предметом постоянной экспозиции западноевропейского искусства XV — начала XX века центра «Эрмитаж-Урал». Скульптура — это такой раздел, который не всегда многочислен в собраниях региональных музеев. Поэтому очень важно, что предмет этого периода теперь будет не лежать в запасниках, а займет свое место в постоянной экспозиции музея», — отметил директор ЕМИИ Никита Корытин.

«Эрмитаж-Урал» вернул шедевр ценителям искусства

Во время реставрации заведующая сектором зарубежного искусства ЕМИИ Ольга Пермякова провела ряд изысканий и выяснила время, когда Кристофоро Викари создал алебастровый бюст. По данным исследования, скульптура появилась на свет в период с 1880 по 1890 год, когда среди европейских художников было модно воспевать нежные женские образы в своих произведениях.

Это не первая презентация результатов работы реставраторов, проведенная ЕМИИ в этом году. Месяц назад специалисты музея представили первые итоги реставрации уникального фаянсового панно «Праздник», созданного в конце 1930-х годов Исидором Фрих-Харом. В последний раз этот предмет выставлялся в середине 40-х годов и с тех пор находился в запасниках.

«Эрмитаж-Урал» вернул шедевр ценителям искусства

Майоликовое панно состоит из 50 отдельных керамических деталей. Оно было передано музею в 1946 году, однако уже на тот момент нуждалось в серьезной реставрации. Размер панно в собранном виде составляет 320 на 218 см, вес — несколько сотен килограммов. Реставрацию удалось провести благодаря финансовой поддержке Центрального выставочного зала «Манеж» (ЦВЗ «Манеж») из Санкт-Петербурга.

В благодарность за помощь коллег летом этого года ЕМИИ предоставит право первой экспозиции ЦВЗ «Манеж» для выставки, посвященной русской скульптуре XX века, которая пройдет в Северной столице.

Напомним, что с Санкт-Петербургом и его культурой ЕМИИ связывают давние отношения: во время Великой Отечественной войны именно в здании музея на улице Вайнера, 11 находилась на хранении коллекция Государственного Эрмитажа, вывезенная в эвакуацию.

«Эрмитаж-Урал» вернул шедевр ценителям искусства


Летом 2021 года историческое здание музея открылось после реконструкции, которую провели специалисты компании «Атомстройкомплекс». Теперь здесь, помимо постоянной экспозиции, можно увидеть гастрольные выставки из Государственного Эрмитажа. В настоящее время в этом месте представлена экспозиция «Санкт-Петербург в произведениях XVIII — начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа». Событие приурочено к 300-летию уральской столицы.

Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
11.04.2023 Сотрудники Государственного Эрмитажа прочитают в Екатеринбурге лекции об архитектуре Санкт-Петербурга

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2023. В Екатеринбурге на этой неделе состоится цикл лекций, посвященных архитектуре ...

04.04.2023 В Екатеринбурге открылась обновленная экспозиция западноевропейского искусства XV — начала ХХ века в центре «Эрмитаж-Урал»

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. В культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» обновилась постоянная экспозиция ...

15.03.2023 Реставрация «Праздника»

Екатеринбургский музей ИЗО представил результаты воссоздания уникального панно конца 1930-х годов ...

10.03.2023 В Екатеринбургском музее ИЗО представили результаты реставрации уникального фаянсового панно «Праздник» конца 1930-х годов

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) представил итоги реставрации уникального фаянсового ...

23.01.2023 Специалисты Екатеринбургского музея ИЗО отреставрируют мраморную скульптуру с утраченными фрагментами

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. Реставраторы Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) приступили к ...

Популярные новости
07.04.2023В ТЦ «Европа» в Екатеринбурге откроется фотовыставка Every woman is a queen. Vol.120.03.2023В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о незаконном привлечении 23 млн рублей дольщиков для строительства ЖК «Да Винчи»07.04.2023Книга «Занимательная история предпринимательства на Урале» была представлена в креативном кластере «Домна»31.03.2023Депутаты гордумы Екатеринбурга обсудили перспективы строительства образовательных учреждений в Академическом районе24.03.2023В России на полгода продлили запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам
Архив новостей
Апрель 2023 (408)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18