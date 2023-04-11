«Эрмитаж-Урал» вернул шедевр ценителям искусства

Культурный центр «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) представил итоги реставрации алебастровой скульптуры «Стыдливость» работы Кристофоро Викари. Экспонат был восстановлен в рамках социального проекта «Неделя женского здоровья «Гедеон Рихтер».







В ходе презентации заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева отметила, что восстановление произведений искусства во многом схоже с восстановлением здоровья человека.



«Восстановление чего-либо — не просто приобретение нового, а именно восстановление утраченного, возвращение к исходному состоянию, это сродни лечению, восстановлению здоровья», — отметила Екатерина Сибирцева.







Скульптура «Стыдливость» была передана в числе первых пяти произведений искусства в собрание Свердловской картинной галереи (ныне — ЕМИИ) из Свердловского областного краеведческого музея в 1936 году, став основой коллекции скульптур европейских мастеров.



В ходе реставрации сотрудники музея удалили поверхностные загрязнения, старые лакокрасочные слои и следы предшествующей реставрации. Была проведена скрупулезная работа по восстановлению утраченных и поврежденных фрагментов скульптуры (кончиков пальцев, рук), мастиковке и тонировке швов. Реставрационные работы продлились семь месяцев, и теперь «Стыдливость» впервые за 87 лет займет свое место в постоянной экспозиции западноевропейского искусства XV — начала XX века в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11.



«Стыдливость» станет предметом постоянной экспозиции западноевропейского искусства XV — начала XX века центра «Эрмитаж-Урал». Скульптура — это такой раздел, который не всегда многочислен в собраниях региональных музеев. Поэтому очень важно, что предмет этого периода теперь будет не лежать в запасниках, а займет свое место в постоянной экспозиции музея», — отметил директор ЕМИИ Никита Корытин.







Во время реставрации заведующая сектором зарубежного искусства ЕМИИ Ольга Пермякова провела ряд изысканий и выяснила время, когда Кристофоро Викари создал алебастровый бюст. По данным исследования, скульптура появилась на свет в период с 1880 по 1890 год, когда среди европейских художников было модно воспевать нежные женские образы в своих произведениях.



Это не первая презентация результатов работы реставраторов, проведенная ЕМИИ в этом году. Месяц назад специалисты музея представили первые итоги реставрации уникального фаянсового панно «Праздник», созданного в конце 1930-х годов Исидором Фрих-Харом. В последний раз этот предмет выставлялся в середине 40-х годов и с тех пор находился в запасниках.







Майоликовое панно состоит из 50 отдельных керамических деталей. Оно было передано музею в 1946 году, однако уже на тот момент нуждалось в серьезной реставрации. Размер панно в собранном виде составляет 320 на 218 см, вес — несколько сотен килограммов. Реставрацию удалось провести благодаря финансовой поддержке Центрального выставочного зала «Манеж» (ЦВЗ «Манеж») из Санкт-Петербурга.



В благодарность за помощь коллег летом этого года ЕМИИ предоставит право первой экспозиции ЦВЗ «Манеж» для выставки, посвященной русской скульптуре XX века, которая пройдет в Северной столице.



Напомним, что с Санкт-Петербургом и его культурой ЕМИИ связывают давние отношения: во время Великой Отечественной войны именно в здании музея на улице Вайнера, 11 находилась на хранении коллекция Государственного Эрмитажа, вывезенная в эвакуацию.





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