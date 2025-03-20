Наследие Данилы-мастера, сундуки и мадонны Рубенса

Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) подготовил развлекательно-познавательную программу для жителей и гостей города на ближайшие выходные. Мероприятия состоятся на двух площадках: в корпусе отечественного искусства по адресу ул. Воеводина, 5, и в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на ул. Вайнера, 11. Наследники Данилы-мастера
В субботу, 29 марта в 13.00 в корпусе отечественного искусства откроется выставка произведений участников XIV Всероссийского молодежного конкурса ювелирного и камнерезного мастерства «Наследники Данилы-Мастера».
В этом году свои работы на конкурс представят мастера из Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Тольятти, Нижнего Тагила, Магнитогорска, Полевского, Миасса, Сибая и Иркутска. Всего на выставке можно будет увидеть около 200 произведений.
В основной конкурсной программе работы будут оцениваться в двух номинациях — «Лучшее камнерезное произведение» и «Лучшее ювелирное украшение», в четырех возрастных группах: учащиеся школ, студенты колледжей и студенты вузов. Кроме того, с 2022 года в конкурсной программе появилась возрастная категория «молодой мастер», дающая возможность принять в нем участие авторам, перешагнувшим этап обучения.
В состав жюри конкурса входят представители организаторов и партнеров, ведущие камнерезы и ювелиры, историки искусства. Доброй традицией стало присуждение «Приза зрительских симпатий». С 29 марта по 30 мая каждый гость музея сможет оставить свой голос за понравившуюся работу в специальной урне. Работа, набравшая самое большое количество зрительских голосов, получает специальный приз.
Напомним, что Всероссийский молодежный конкурс ювелирного и камнерезного мастерства «Наследники Данилы-Мастера» проводится в Екатеринбурге с 2012 года. Его главная задача — поддержка юных и молодых мастеров, развитие творческого потенциала участников, сохранение традиций камнерезного и ювелирного искусства. Экспонирование конкурсных произведений в стенах классического музея — редкая возможность для начинающих авторов сопоставить свои достижения с эталонными произведениями признанных уральских мастеров камнерезного и ювелирного дела. Познавательно об удивительном и обыденном
Помимо этого, в корпусе отечественного искусства 30 марта в 14.00 начнется
кураторская экскурсия по выставке «Эрих Борхерт в России. Графика из коллекции семьи художника». Научный сотрудник сектора отечественного XX-XXI вв. ЕМИИ, куратор выставки Ирина Кудрявцева предложит ценителям искусства рассмотреть станковые и во многом камерные рисунки, которые помогают представить творчество автора, впитавшего идеи модернизма, одинаково внимательно относящегося к исследованию формы и передаче эмоций.
Отметим, на выставке представлено наследие малоизученного художника Эриха Борхерта (1907–1944), выпускника знаменитой немецкой школы архитектуры Баухауз, чья профессиональная реализация пришлась на 1930-е годы и была связана прежде всего с Москвой. Проект стал возможен благодаря активному участию и инициативе внуков художника — Дарии и Ивана Кольченко, которые занимаются сохранением памяти и архива произведений Эриха Борхерта.
В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 29 марта в 13.00 начнется
лекция в рамках выставки «Сны о вечном. Мраморные композиции Виктора Грачева». Научный сотрудник сектора отечественного искусства ХХ-XXI вв. ЕМИИ, куратор выставки Эрна Хисамутдинова расскажет, какое значение имеет мрамор для искусства скульптуры, почему он остается одним из ведущих материалов, и как античные статуи повлияли на развитие скульптуры в последующие века.
Всего в рамках выставки запланированы три лекции, которые позволят проследить процесс создания скульптур на примере работ мастеров разных эпох и стран, объединенных одним материалом — мрамором.
В этот же день, но уже в 15.00, здесь пройдет
открытая экскурсия по выставке «DEUS EX MACHINA. Живопись Александра Пантелеева из музейных собраний». Сотрудник научно-просветительского отдела ЕМИИ Татьяна Помазуева предложит ценителям искусства рассмотреть индустриальные пейзажи и индустриальные натюрморты, картины, посвященные театру и культуре Италии. Она предложит гостям музея попытаться понять, в чем заключается новаторство автора.
«У вас будет возможность вглядеться в особенности композиции, цветовую гамму, характер мазков, направление движения в картинах. Нам предстоит познакомиться с размышлениями художника о научно-техническом прогрессе и судьбах цивилизации», — отмечает куратор выставки в анонсе мероприятия.
Также на базе этой же выставки в 11.00 в субботу пройдет музейное занятие для детей «Сундучок да половичок». Специалист по просветительской работе ЕМИИ Мария Ефимовская и Татьяна Помазуева предложат юным поклонникам искусства совершить небольшое путешествие по Русскому Северу. Ребята рассмотрят пейзажи и натюрморты живописца, узнают о том, как жили крестьяне на берегах Белого и Баренцева морей, вдоль рек Шексна, Молога, Западная Двина. У детей будет возможность увидеть на картинах необычные деревянные избы, которые возводили мастера-умельцы, узнать о том, как люди украшали свои жилища.
На мастер-классе ребята побывают в уютном деревенском доме и окунутся в атмосферу его быта. В ходе занятия каждый ребенок создаст уникальную работу, вдохновленную культурным наследием наших предков.Сверкающая Фландрия
Кроме того, в культурном центре Эрмитаж-Урал посетители смогут одними из первых увидеть выставку «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса», которая открылась здесь на прошлой неделе. В составе экспозиции представлено 100 произведений из коллекции Государственного Эрмитажа — живопись, графика, скульптура, глиптика, образцы шпалерного ткачества, тисненые кожи, художественное серебро, резная кость, — представляющие необычайный расцвет фламандской художественной культуры.
«Это тот самый проект, который в полной мере можно описать словом «роскошный». Здесь можно увидеть все многообразие эрмитажных коллекций и искусства Фландрии во всех нишах: в живописи, в скульптуре и графике. Это настоящее визуальное пиршество для нашего посетителя. Но проект еще и очень концептуален: за этой роскошной картинкой стоит серьезное содержание, которое призвано отразить не только искусство этого периода и Антверпена в целом, но и идею коллекционирования, чего-то уникального. Важная составляющая проекта посвящена частным коллекционерам как явлению, которое предвосхищает появление музея», — рассказал директор ЕМИИ Никита Корытин о новом совместном проекте Государственного Эрмитажа и его уральского музея-спутника.
Действительно, важнейшим акцентом выставки стала история коллекционирования. Расцвет художественной культуры в Антверпене XVII столетия связан с огромным интересом фламандцев к искусству, а также всевозможным редкостям, как природным, так и рукотворным. Эпоха барокко — это время распространения кунсткамер, кабинетов редкостей, в которых коллекционер мог продемонстрировать свои богатства. В экспозиции гости смогут увидеть произведения кисти Питера Пауля Рубенса, Антониса ван Дейка, Франса Снейдерса, Якоба Йорданса, Давида Тенирса Младшего, Франса Франкена II и других художников.
Напомним, в 2021 году культурный центр «Эрмитаж-Урал» стал спутником Государственного Эрмитажа после реконструкции, которую выполнила компания «Атомстройкомплекс». Теперь один из главных музеев страны регулярно привозит на Урал тематические выставки. Представляемые в их рамках предметы искусства требуют особых условий экспонирования, которые теперь может обеспечить обновленный корпус ЕМИИ на ул. Вайнера, 11.