В Екатеринбурге открылась выставка работ участников конкурса ювелирного и камнерезного мастерства «Наследники Данилы-Мастера»

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) 25 марта открылась ежегодная выставка работ участников всероссийского молодежного конкурса ювелирного и камнерезного мастерства «Наследники Данилы-Мастера». Конкурс проходит на Урале уже в 12-й раз, сообщает пресс-служба культурного заведения.



Конкурс направлен на поддержку юных и молодых мастеров и призван способствовать развитию творческого потенциала его участников через сохранение традиций уральского ювелирного и камнерезного искусства. За 11 лет посетители музея познакомились более чем с 1 тыс. работ юных камнерезов и ювелиров из 15 городов России.







В этом году в детско-юношеской категории принимают участие ученики и студенты более 20 творческих коллективов Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Березовского, Полевского, Каменска-Уральского, Челябинска, Миасса, Перми, Тольятти, Новосибирска, Барнаула и Санкт-Петербурга.







Жюри конкурса будет оценивать работы в двух номинациях — «Лучшее камнерезное произведение» и «Лучшее ювелирное украшение» — в четырех возрастных категориях. Награждение лауреатов XII конкурса, дипломантов и их руководителей состоится 3 июня 2023 года.



Увидеть конкурсные работы можно в корпусе отечественного искусства ЕМИИ на улице Воеводина, 5 с 25 марта по 4 июня 2023 года.



Фото предоставлены пресс-службой ЕМИИ