Наследники Данилы-Мастера, тактильная «Прачка» и тайны второго этажа

Фото предоставлено пресс-службой ЕМИИ

Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) на ближайшие три дня — 29, 30 и 31 марта — подготовил познавательно-развлекательную программу для жителей и гостей города. Мероприятия пройдут на четырех площадках музея: в корпусе отечественного искусства на улице Воеводина, 5, в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11, Музее наивного искусства на улице Розы Люксембург, 18 и в Центре истории камнерезного дела имени А. К. Денисова-Уральского на улице Пушкина, 5.29 марта в 14.00 в культурном центре «Эрмитаж-Урал» начнется первое интерактивное занятие для незрячих и слабовидящих посетителей «Воплощение красоты». Мероприятие будет посвящено портретному жанру и его эволюции в западноевропейском искусстве.«С помощью тактильных моделей картин поразмышляем о том, как художники в разное время передавали внешность и характер моделей в своих работах. На мастер-классе мы создадим автопортрет в технике аппликация, где вы сможете передать свою индивидуальность в произведении искусства», — сообщается в анонсе занятия.Занятие проведут специалисты отдела просвещения ЕМИИ Анна Марченко и Анастасия Лапина. Посещение программы для льготной категории граждан бесплатно.30 марта в корпусе отечественного искусства откроется ежегодная выставка произведений участников молодежного конкурса ювелирного и камнерезного мастерства «Наследники Данилы-Мастера».В этом году в детско-юношеской категории принимают участие ученики и студенты творческих коллективов Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Березовского, Каменска-Уральского, Челябинска, Миасса, Магнитогорска, Сибая, Перми, Тольятти и Барнаула. В категории «Молодой мастер» будут представлены произведения мастеров Екатеринбурга, Магнитогорска и Иркутска.Жюри конкурса, в которое входят представители организаторов и партнеров, ведущие камнерезы и ювелиры и историки искусства, оценивает работы в двух номинациях — «Лучшее камнерезное произведение» и «Лучшее ювелирное украшение» — в каждой из четырех возрастных категорий.В рамках данной выставки 31 марта в 12.00 в Центре истории камнерезного дела имени А. К. Денисова-Уральского состоится лекция первооткрывателя Каркодинского месторождения демантоида эксперта Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых старшего преподавателя Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева Эдуарда Ахметшина «Облагораживание драгоценных камней. Теория и практика».Автор лекции расскажет, как происходит преображение драгоценных камней: что такое облагораживание, зачем оно необходимо, какие методы и технологии сейчас существуют.30 и 31 марта в 13.00 в Музее наивного искусства пройдут открытые экскурсии по новой выставке «Провинциальный репортаж».«Живопись Юрия Шерова заново знакомит нас с бытом и повседневными радостями российской провинции, погружает в дворики с голубятнями и бельем на веревках. На его картинах мы встречаем предметы, еще недавно бытовавшие в наших домах — коврики с оленями, этажерки, филейные скатерти и рукодельные половики. Его картины — это рассказ о времени, еще недавнем, но уже загадочном», — говорится в анонсе экскурсий.Также в ходе экскурсии гостей познакомят с постоянной частью экспозиции хорватской подстекольной живописи, расположившейся по соседству.Экскурсии проводят заведующий отделом наивного искусства ЕМИИ Андрей Бобрихин и старший научный сотрудник отдела наивного искусства ЕМИИ Елена Тимошенко.Также 31 марта в 12.00 в культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет занятие «Путешествие в мир мифологии», которое будет интересно самым маленьким почитателям искусства.«На этом занятии вы отправитесь в захватывающее путешествие в мир старинных мифов и легенд, чтобы узнать о мистических существах, богах и героях. Как выглядели дельфины в прошлом? Кто такой Самсон? В кого превратились девушки, бросившие вызов самим музам? Какое существо спряталось в античном пейзаже? Обо всем этом поговорим на музейном занятии. А на мастер-классе создадим свое мифологическое существо в технике коллаж», — сообщается в анонсе мероприятия.Занятие для детей проведет Анастасия Лапина.