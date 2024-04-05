Экслибрис, юсуповский фарфор и советский дизайн

Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) на 27 апреля, а также на праздничные дни 28 и 29 апреля подготовил познавательно-развлекательную программу для жителей и гостей города. Мероприятия состоятся на трех площадках музея: в корпусе отечественного искусства на ул. Воеводина, 5, в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на ул. Вайнера, 11, и в Музее наивного искусства на ул. Розы Люксембург, 18.В корпусе отечественного искусства мероприятия начнутся 28 апреля в 13.00. Здесь пройдет лекция «Экслибрис: глобальная циркуляция искусства и капитала» в рамках цикла мероприятий, посвященных истории и практике коллекционирования искусства. Посетители смогут пообщаться с художником-графиком Владимиром Зуевым, имеющим мировую известность, но продолжающим жить на Урале.Темой разговора станет богатый опыт художника в работе с частными коллекционерами современной гравюры, а именно экслибриса.«Экслибрис — самый глобальный и наиболее продвинутый сегмент рынка современной печатной графики. Отсюда вытекают и нюансы работы с заказчиком-коллекционером, и специфические правовые аспекты этого взаимодействия, и коммуникация с экспертным сообществом, функционирующим в форме национальных и международных ассоциаций и конкурсов экслибриса. На примере именно экслибриса можно поговорить о вопросах ценообразования, формирования репутации художника, влиянии экспертного сообщества, ценности частной коллекции как системного явления, а не просто набора того, «что нравится», — сообщается в анонсе мероприятия.В 15.00 на этой же площадке пройдет лекция «Князь Н. Б. Юсупов и русский фарфор». Мероприятие проведет куратор выставки, старший научный сотрудник отдела декоративно-прикладного искусства ЕМИИ Анна Афанасьева.Посетителям расскажут о мастерской по росписи фарфора в селе Архангельском князя Николая Юсупова — одном из самых известных частных фарфоровых предприятий.«В 1810 году князь Николай Юсупов приобрел подмосковное имение Архангельское, где разместил, наряду с другими произведениями искусства, свою богатую коллекцию европейского и отечественного фарфора. Здесь после окончания Отечественной войны 1812 года он решает организовать собственное производство украшенного фарфора. На лекции будет представлена история фарфорового заведения князя Николая Борисовича Юсупова, также будут рассмотрены основные стилистические параллели выпускаемых изделий с модными европейскими тенденциями», — говорится в анонсе мероприятия.Здесь же 29 апреля в 14.00 заведующий сектором экскурсионного обслуживания ЕМИИ Юрий Чудинов проведет открытую экскурсию на тему «Пермь — Екатеринбург. Созвездие художников». Напомним, что в этом году в постоянную экспозицию ЕМИИ включены экспонаты из собрания Пермской государственной картинной галереи — работы Федора Рокотова, Василия Тропинина, Карла Брюллова, Ивана Айвазовского, Архипа Куинджи, Ильи Репина, Бориса Кустодиева, Ивана Шишкина. Поклонникам живописи будет интересно познакомиться с ними и сравнить их с произведениями великих мастеров изобразительного искусства ХVIII — начала ХХ века из коллекции екатеринбургского музея.На этой площадке мероприятия стартуют 27 апреля в 16.00. Специалисты отдела просвещения ЕМИИ Анастасия Лапина и Анна Марченко проведут интерактивное занятие для незрячих и слабовидящих ценителей искусства на тему «Воплощение красоты».«Приглашаем вас на увлекательное занятие, посвященное портретному жанру и его эволюции в западноевропейском искусстве. С помощью тактильных моделей картин поразмышляем о том, как художники в разное время передавали внешность и характер моделей в своих работах. На мастер-классе мы создадим автопортрет в технике аппликация, где вы сможете передать свою индивидуальность в произведении искусства», — сообщается в анонсе мероприятия.Здесь же 28 апреля в 12.00 состоится занятие для детей в возрасте от шести лет, посвященное искусству написания портретов. В рамках беседы на тему «Лицо и характер» Анастасия Лапина расскажет малышам, как писали портреты западноевропейские художники и какие модные тенденции можно увидеть на картинах. Также у ребят будет возможность обсудить, удалось ли художникам передать не только образ человека, но и его характер и какие детали важно было подчеркнуть на портретах в разное время.После этого для детей будет проведен мастер-класс, во время которого они смогу создать портрет в технике аппликация.В этой же локации в 13.00 начнется очередная встреча ценителей искусства, посвященная «Шинуазри: классическая версия XVIII века». Кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник отдела декоративно-прикладного искусства ЕМИИ, старший преподаватель кафедры истории искусств и музееведения УрФУ Сергей Винокуров расскажет о таком экзотическом стиле, как шинуазри.На очередной встрече участники попробуют разобраться, так ли прост шинуазри, познакомятся с его наиболее яркими примерами в европейском искусстве XVIII столетия и попробуют определить степень реалистичности и фантастичности образа Поднебесной, формируемой этим явлением.В 15.30 здесь начнется квиз «Наследие великих лягушек» по постоянной экспозиции центра «Эрмитаж-Урал».«Приглашаем вас окунуться в эпоху античности и узнать об этом на примере коллекции античного искусства. Вечер начнется с захватывающей экскурсии, а продолжится увлекательным квизом», — говорится в анонсе мероприятия.28 апреля в 15.00 зав. отделом наивного искусства ЕМИИ Андрей Бобрихин прочтет лекцию о проектировании будущего «Дизайн СССР — наше неслучившеся предметное окружение». Слушателям представится возможность рассмотреть различные предметы советского быта на картинах Юрия Шерова в рамках выставки «Провинциальный репортаж»: интерьеры, мебель, автомобили, здания, дворы, бытовую технику.Андрей Бобрихин отмечает, что на картинах Юрия Шерова эта среда обретает стилевое единство лишь в практике и сознании пользователя. На самом деле эта среда была разностилевой и эклектичной, и ее вряд ли можно назвать «дизайном».«А ведь у нашего народа был шанс жить в стильном и гармоничном дизайне, когда с начала 1960 годов страна стала лидером мирового дизайна, а наши специалисты возглавили Международный Союз дизайнеров. Были разработаны опытные партии автомобилей революционных решений, реализованы другие транспортные разработки — суда на подводных крыльях, интерьеры атомоходов, вошли в серию передовые предложения в проектировании мебели и бытовой техники мирового уровня», — говорится в анонсе лекции.В рамках мероприятия слушателям будет предложено представить среду обитания советского человека, в которой реализованы наработки отечественных дизайнеров, и познакомиться с образцами новаторских проектных предложений.