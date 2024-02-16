Откормленные петухи, придворные красавицы и греческие боги

Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) на ближайшие выходные дни, с 8 по 10 марта, подготовил познавательно-развлекательную программу для жителей и гостей города. Мероприятия пройдут на трех площадках музея: в корпусе отечественного искусства на улице Воеводина, 5, в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11 и Музее наивного искусства на улице Розы Люксембург, 18.На этой площадке 9 марта в 14.00 и 10 марта в 13.00 пройдут открытые экскурсии на тему «Пермь — Екатеринбург. Созвездие художников». Напомним, что в этом году в постоянную экспозицию ЕМИИ включены экспонаты из собрания Пермской государственной картинной галереи — работы Федора Рокотова, Василия Тропинина, Карла Брюллова, Ивана Айвазовского, Архипа Куинджи, Ильи Репина, Бориса Кустодиева, Ивана Шишкина.Поклонникам живописи будет интересно познакомиться с ними и сравнить их с произведениями великих мастеров изобразительного искусства ХVIII — начала ХХ века из коллекции екатеринбургского музея. Экскурсию по экспозиции проведет заведующий сектором экскурсионного обслуживания ЕМИИ Юрий Чудинов.Здесь же 10 марта в 12.00 пройдет занятие «Время легенд и героев, мифов, сказаний, былин», посвященное древнегреческой и римской мифологии.«В зале уральского художественного литья из чугуна увидим скульптуры богов и героев, поговорим о легендарном Геркулесе и его подвигах, а в залах русской живописи посмотрим картину Василия Павловича Худоярова «Меркурий и Аргус» из коллекции Пермской картинной галереи», — сообщается в анонсе мероприятия.После этого последует творческая часть занятия, где участники под руководством специалиста по просветительской работе ЕМИИ Марины Поповой будут плести кукол в технике макраме из льняного и джутового шпагата.На этой площадке 8 марта в 12.00 начнется занятие «Придворные красавицы», посвященное первой российской императрице Екатерине I и ее придворным фрейлинам. Специалист отдела просвещения ЕМИИ Анастасия Лапина расскажет о секретах красоты и моды того времени, о быте и повседневной жизни известных женщин Российской империи. В конце мероприятия участники смогут принять участие в мастер-классе и смастерить цветочную коробочку-открытку в подарок.Здесь же в 15.00 пройдет экскурсия по выставке «Поединок с вечностью», которая представляет творческое наследие челябинского художника Константина Фокина. На экскурсии старший научный сотрудник сектора отечественного искусства XX-XXI веков ЕМИИ Эрна Хисамутдинова расскажет, почему исторический жанр так важен в творчестве Константина Фокина, и в чем принципиальное отличие между ним и другими челябинскими художниками, его современниками.А 9 марта в 16.00 здесь пройдет медиация «Такой разный Петр», которую проведет участница Молодежной лаборатории ЕМИИ Елизавета Кукушина.«Его имя возникает в нашей голове при упоминании прорубленного окна, парусных судов, париков и Петербурга. Мы не назвали этого человека, но наверняка перед вами возник образ внушительной фигуры двухметрового императора. Каким видят Петра Великого разные художники? Совпадает ли наше видение с этими портретами? Что мы вообще знаем о личности первого российского императора?» — сообщается в анонсе мероприятия.На примере выставки «Екатерина I — наследница дел Петра Великого» посетители смогут проследить жизненные этапы императора и поразмышлять о том, как художники передавали его личность в картинах.10 марта в 14.00 здесь пройдет экскурсия, посвященная творчеству художника Константина Фокина «Мастерская творца». Часть мероприятия будет организована как своеобразный квест, где посетителям будет предложено разгадывать загадки, искать скрытые подсказки и раскрывать тайны произведений мастера. Всех участников ждут памятные подарки.9 марта в 15.00 здесь начнется авторский мастер-класс Оксаны Анчаровой по реверсной живописи на стекле в рамках выставки хорватского наива «Генеральное поступление».На мастер-классе уральская художница поделится авторской техникой живописи на стекле, а также расскажет о тонкостях обратного рисования на таком типе «холста». В ходе занятия каждый участник создаст свою картину акриловыми красками на стекле по мотивам работ хорватских художников.10 марта в 13.00 здесь пройдет очередная лекция из цикла, посвященного творчеству наивных художников из Хорватии «Необычные образы и загадочные персонажи хорватского наива». Куратор выставки заведующий отделом наивного искусства Андрей Бобрихин познакомит слушателей с излюбленными сюжетами, мотивами и героями художников Хлебинской школы.Будут раскрыты особенности быта, хозяйства и мировосприятия жителей Хлебине, отраженные в картинах художников-самоучек. Лектор расскажет о возникновении замысла произведений и скрытых смыслах самых загадочных сюжетов картин, представленных на выставке: «Лес из снов» и «Откорм петуха» Ивана Генералича, «Триптих о Драве» Владимира Иванчана, «Откорм гуся» Ивана Веченая, «Повешенный петух» Дражана Тетеца, «Ряженые» Нады Швегович.