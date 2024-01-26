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Вчера, 13:34

Погружение в искусство

Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) на ближайшие выходные дни, 3 и 4 февраля, подготовил культурно-развлекательную программу для жителей и гостей города. Мероприятия пройдут на трех площадках музея: в корпусе отечественного искусства на улице Воеводина, 5, в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11 и Музее наивного искусства на улице Розы Люксембург, 18.

Погружение в искусство

Корпус отечественного искусства

В субботу, 3 февраля, в 15.00 здесь пройдет экскурсия «Уральское художественное литье из чугуна».

«На экскурсии уделим внимание чугунному разделу выставки. Поближе познакомимся с каслинской художественной школой и ее главным мастером — Василием Торокиным; поговорим об уральской «Свободе», — рассказала о мероприятии заведующая отделом декоративно-прикладного искусства ЕМИИ Ксения Гилева.

Погружение в искусство

В воскресенье, 4 февраля, в 15.00 здесь состоится открытая экскурсия на тему «Пермь — Екатеринбург. Созвездие художников». В этом году в постоянную экспозицию ЕМИИ включены экспонаты из собрания Пермской государственной картинной галереи — шедевры Федора Рокотова, Василия Тропинина, Карла Брюллова, Ивана Айвазовского, Архипа Куинджи, Ильи Репина, Бориса Кустодиева, Ивана Шишкина.

«Любителям живописи будет интересно познакомиться с пермской коллекцией и сравнить гастрольные произведения с работами великих мастеров изобразительного искусства ХVIII — начала ХХ века из коллекции ЕМИИ», — сообщается в анонсе мероприятия на сайте музея.

Культурный центр «Эрмитаж-Урал»

В воскресенье, 4 февраля, в 12.00 здесь начнется мастер-класс «Птицы и цветы», который проведет специалист по просветительской работе ЕМИИ Анастасия Лапина. Мероприятие будет интересно детям, которые увлекаются искусством.

«Приглашаем юных любителей искусства в настоящее творческое приключение, посвященное загадочному натюрморту. Вместе погрузимся в уникальный мир красок, форм и текстур, разгадаем секреты создания натюрморта и изучим его виды», — говорится в приглашении на занятие.

Погружение в искусство

После рассказа о предметах искусства у ребят будет возможность воплотить на бумаге собственные фантазии в технике пуантилизма.

Музей наивного искусства

Здесь в субботу, 3 февраля, в 13.00 начнется экскурсия по выставке «Генеральное поступление». Поводом для ее проведения стала полученная музеем в дар коллекция из 112 предметов подстекольной живописи, оригинальной и печатной графики, а также собрания редких изданий и архивных материалов, посвященных наивному искусству.

«На экскурсии расскажем о хлебинской школе наивного искусства — уникальном явлении в мировой культуре, связанным с работой в технике реверсной живописи на стекле нескольких поколений крестьянских художников-самоучек из села Хлебине и ближайших окрестностей в долине реки Дравы. Мастера этого региона, повествующие о быте, нравах, обычаях и верованиях своего народа, сформировали самобытный и узнаваемый художественный язык, близкий к примитивным иконам, лубку и одновременно отсылающий опытного зрителя к ранней живописи голландцев, основателей «крестьянского жанра», — сообщается в анонсе мероприятия на сайте музея.

Погружение в искусство

В 15.00 здесь начнется авторский мастер-класс уральской художницы Оксаны Анчаровой по реверсной живописи на стекле в рамках выставки хорватского наива «Генеральное поступление».

«Исключительность феномена хорватского наивного искусства во многом обусловлена сложной исполнительской техникой. Художники-крестьяне пишут свои картины на обратной стороне стекла. Живопись наносится послойно в обратном порядке: от авторской подписи, деталей переднего плана к общему фону. Красочный слой накладывается автором на одну сторону стекла, а рассматривается зрителем сквозь его толщу», — сообщается в анонсе мероприятия.

Погружение в искусство

На мастер-классе Оксана Анчарова поделится авторской техникой, а также расскажет о тонкостях обратного рисования на стекле. В ходе занятия каждый участник создаст свою картину акриловыми красками на стекле по мотивам работ хорватских художников.

В воскресенье, 4 февраля, в 13.00 на этой площадке пройдет Первая лекция из цикла рассказов о балканском наивном искусстве в пространстве выставки «Генеральное поступление». На мероприятии, посвященном теме «Наивного искусства Балкан и Восточной Европы», куратор выставки заведующий отделом наивного искусства ЕМИИ Андрей Бобрихин расскажет об истоках живописи на стекле, существующей до сих пор в создании народных икон Восточной Европы и в Баварии в XIX века. Кроме того, слушатели познакомятся со стилями и сюжетами творчества художников Сербии, Словакии, Румынии и других стран. Наконец, на лекции будут представлены видеоматериалы, демонстрирующие процесс письма на стекле в хорватском наивном искусстве.

Погружение в искусство

В 15.00 здесь начнется кураторская тематическая экскурсия «Смена оптики», которую также проведет Андрей Бобрихин.

«Хорватские наивные картины интересно рассматривать «со сменой оптики», выискивая взглядом, например, отдельно — животных, или инструменты крестьянских занятий, или особенности подравинских пейзажей, или стихийные бедствия, или мифологических персонажей», — рассказал куратор.
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